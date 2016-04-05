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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:01

  GALeon написав:
crumd написав:
  alex_dvornichenko написав:Уже прилетела. В довольно оживлённое место.

Почему ПВО не сбила ракету?
На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку


В ряде случаев замечают и сбивают. Но тут целая куча ньюансов - начиная от скорости самой ракеты - она может быть и 2 скорости звука - это 600м/с или 36 км за минуту - и с момента пуска ее нужно:
а) засечь
б) принять решение где кто будет сбивать (не забываем ПВО это комплекс а не отдельно стоящая пушка - а сбивают другой ракетой и это нужно сделать так чтоб не попасть ракетой ПВО в тот же дом)
в) сбить
И на малых расстояниях это все можно и не успеть, особенно при пуске с подлодок когда этого пуска и не ждешь и не видишь
ну и летит она в режиме огибания местности что тоже снижает радио заметность
Востаннє редагувалось katso в Сер 04 тра, 2022 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:03

Для харьковчан, которые не в Харькове.
Обстановка в Харькове заметно улучшилась. В последние дни обстрелов стало меньше. Не знаю, благодаря чему - то ли благодаря некоторым успехам наших войск, которые сумели отодвинуть врага от города, то ли враг перебросил часть арты на Донбасс. Возможно, и то, и другое.
Общественный транспорт, включая метро, пока не работает. Кафе-рестораны тоже за редчайшими исключениями. Мелкие магазины кое-где открылись (но пока не все) и заканчивают работу рано - в 3-4-5 часов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:23

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Так само як і Польща і Угорщина "взяли і захопили спільно з Рейхом частину Чехословаччини". Ніхто ніколи не називав цей крок "плевком в міжнародне право/демократію і т.д." :D :D
......

После исчезновения государства Чехословакия.

Це неправда!
21 сентября 1938 года, в самый разгар судетского кризиса, польские деятели предъявили чехам ультиматум о «возвращении» им Тешинской области, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов.

27 сентября было озвучено повторное требование. В Польше нагнеталась античешская истерия. От имени так называемого «Союза силезских повстанцев» в Варшаве совершенно открыто шла вербовка в Тешинский добровольческий корпус. Отряды «добровольцев» направлялись затем к чехословацкой границе, где устраивали вооружённые провокации и диверсии, нападали на оружейные склады[25]. Польские самолёты ежедневно нарушали границу Чехословакии. Польские дипломаты в Лондоне и Париже ратовали за равный подход к решению судетской и тешинской проблем, а польские и немецкие военные тем временем уже договаривались о линии демаркации войск в случае вторжения в Чехословакию. На предложение Советского Союза помочь Чехословакии, Польша отказалась пропустить через свою территорию советские войска и самолёты.

30 сентября, в день заключения мюнхенского соглашения, Польша направила Праге очередной ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область

2 ноября 1938 года Венгрия по решению Первого Венского арбитража получила южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской Руси (современной Закарпатской области Украины) с городами Ужгород, Мукачево и Берегово.

А Чехословаччина по факту "исчезла" аж 14 березня 1939 року!, коли Словаччина проголосила незалежність.
Знову ж таки вчіть історію.
  ЛАД написав:И тогда не было ни ЕС, ни НАТО.

А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію.
*Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:23

  katso написав:
  GALeon написав:
crumd написав:..........
Почему ПВО не сбила ракету?
На низькій висоті їх помічають? Бо ця пролетіла дуже низько. Таке враження наче над дахом 3х поверхового будинку


В ряде случаев замечают и сбивают. Но тут целая куча ньюансов - начиная от скорости самой ракеты - она может быть и 2 скорости звука - это 600м/с или 36 км за минуту - и с момента пуска ее нужно:
а) засечь
б) принять решение где кто будет сбивать (не забываем ПВО это комплекс а не отдельно стоящая пушка - а сбивают другой ракетой и это нужно сделать так чтоб не попасть ракетой ПВО в тот же дом)
в) сбить
И на малых расстояниях это все можно и не успеть, особенно при пуске с подлодок когда этого пуска и не ждешь и не видишь
ну и летит она в режиме огибания местности что тоже снижает радио заметность

Небольшое замечание - в режиме огибания местности ракета точно не летит с скоростью 2 звука.
И остальные сложности Вы немного преувеличили.
Хотя задача ПВО, безусловно, не простая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Інтерв'ю за хвилину | Азовсталь – фортеця Маріуполя. Як комбінат Ахметова готувався до вторгнення путіна
https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/a ... iyu-putina
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Повідомлення Додано: Сер 04 тра, 2022 22:44

  andrijk777 написав:..........
А Чехословаччина по факту "исчезла" аж 14 березня 1939 року!, коли Словаччина проголосила незалежність.
Знову ж таки вчіть історію.

Простите, неточно высказался, но подробно расписывать не вижу смысла, да и неохота.
14 березня 1939 року Чехословакия исчезла юридически, а "по факту - после Мюнхена.
  ЛАД написав:И тогда не было ни ЕС, ни НАТО.

А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію.
*Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.

"После" это уже была бы совсем не та Украина.
А ЕС и НАТО тут при том, что в 1938 ни Польша, ни Венгрия не входили в какие-то союзы, от которых требовалось одобрение действий (только не надо мне напоминать о том, что у Польши были договора с Францией и Англией, это не совсем то).
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