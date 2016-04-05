Додано: Чет 05 тра, 2022 07:48

Те, ЗРК, которые умеют видеть на высотах от 10 метров, у них маленький радиус действия. Соответственно чтобы перекрыть район возможного удара, необходимо много комплексов. А много их нет. Плюс рашисты тоже не дураки, работу РЛС они видят, и пускают ракеты по возможности в обход их.

Плюс некоторые ракеты могут даже в воздухе менять поворотные пункты маршрута. (я ж думаю не секрет, что ракеты умеют летать не по прямой, а по ломаному маршруту)

Для оператора ПЗРК есть свои сложности: время охлаждения тепловой ГСН. Если сделать это сильно заранее, на опережение, то батарейки не хватит. Если поздно, то цель пролетит и не успеет выполнить пуск. Довольно эффективным мог бы быть перехват истребителем, но их не так и много есть, а ракет летает каждую ночь десятки.



З.Ы. Я уже думал о том, что возможно на будущее города можно отчасти защитить чем-то типа стеной из сетки высотой метров 100+. По периметру всего города. Естественно ее местоположение врагу будет известно, ракеты не попадут в сетку. Но им придется подпрыгивать перед ней. А это возможность обнаружение и сбития.



В вопросе препятствия этих сеток для мАлой и большой авиации - это отдельная история. Все это наноситься на карту искусственных препятствий и сильных проблем не должно доставить.



Хотя бред, конечно, если так продумать. Сколько это может стоить такая конструкция, длиной в сотню км. И как ее монтировать , чтоб ветровое воздействие выдержать. Причем от Искандера , который умеет бить просто сверху, это вообще не защитит.