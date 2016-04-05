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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 934935936937938939>
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 06:39

кому пригодится...

Підсилення сигналу мобільного зв'язку в укритті за допомогою телевізійного кабеля
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 07:41

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:И во времена Хмельницкого поляки вряд ли воспринимались братьями.
жёстче, чем поляков, он резал разве что евреев. И если с Польшей у нас есть путь и номинальная, но всё ж совместная комиссия по выработке единой трактовки истории, то с Израилем нет даже символических подвижек к единому пониманию роли Хмельницкого.


Хмельницкий должен идти в след за русским кораблем, роль его в целом в истории была антиукраинская (может еще не время сносить ему памятники, но в течении 15 лет это произойдет )
https://www.youtube.com/watch?v=Lv_ge-93xn0
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 07:47

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Небольшое замечание - в режиме огибания местности ракета точно не летит с скоростью 2 звука.
И остальные сложности Вы немного преувеличили.
Хотя задача ПВО, безусловно, не простая.

Крылатая ракета летит очень быстро, если заходит в зону обнаружения, сразу определяется как вражеская цель, оператору не нужно запрашивать подтверждений, зная что нашего на такой скорости ничего не летает.


крылая ракета летит как раз не очень быстро 800-850км/час (это скорость гражданского лайнера), сбить ее можно даже с пулемета калашникова (по Винницей было такое), а вот Инскандеры (или Ониксы)-это баллистические ракеты (скорость 2500-2700км/час), против них наше ПВО практически бессильно
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 07:48

Те, ЗРК, которые умеют видеть на высотах от 10 метров, у них маленький радиус действия. Соответственно чтобы перекрыть район возможного удара, необходимо много комплексов. А много их нет. Плюс рашисты тоже не дураки, работу РЛС они видят, и пускают ракеты по возможности в обход их.
Плюс некоторые ракеты могут даже в воздухе менять поворотные пункты маршрута. (я ж думаю не секрет, что ракеты умеют летать не по прямой, а по ломаному маршруту)
Для оператора ПЗРК есть свои сложности: время охлаждения тепловой ГСН. Если сделать это сильно заранее, на опережение, то батарейки не хватит. Если поздно, то цель пролетит и не успеет выполнить пуск. Довольно эффективным мог бы быть перехват истребителем, но их не так и много есть, а ракет летает каждую ночь десятки.

З.Ы. Я уже думал о том, что возможно на будущее города можно отчасти защитить чем-то типа стеной из сетки высотой метров 100+. По периметру всего города. Естественно ее местоположение врагу будет известно, ракеты не попадут в сетку. Но им придется подпрыгивать перед ней. А это возможность обнаружение и сбития.

В вопросе препятствия этих сеток для мАлой и большой авиации - это отдельная история. Все это наноситься на карту искусственных препятствий и сильных проблем не должно доставить.

Хотя бред, конечно, если так продумать. Сколько это может стоить такая конструкция, длиной в сотню км. И как ее монтировать , чтоб ветровое воздействие выдержать. Причем от Искандера , который умеет бить просто сверху, это вообще не защитит.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 тра, 2022 08:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 07:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:особенно при пуске с подлодок


не имеет большого значения с подлодки или с корябля

рлс современного пво работает непрерывно в автоматическом режиме
(на судне на САРПе ставишь Gurad zone на скажем 12 миль и любой объект захватывается автоматически(т.е. курс, скорость, Closest Point of Approach (CPA) and Time to Closest Point of Approach (TCPA). Most systems will allow you to enter your own CPA and TCPA values for when the alarm will be triggered.)

сама конструкция крылатой ракеты с выдвигаемым в полете дигателем под корпусом позволяет засечь ракету , потому что это мощнейший отражатель и ракету он демаскирует

https://www.youtube.com/watch?v=4GpBeGnlHl4&t=228s
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:на судне на САРПе

На море нет рельефа. Все видно. С огибанием рельефа РЛС справляются намного хуже.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:10

  Hotab написав:Те, ЗРК, которые умеют видеть на высотах от 10 метров, у них маленький радиус действия. Соответственно чтобы перекрыть район возможного удара, необходимо много комплексов. А много их нет. Плюс рашисты тоже не дураки, работу РЛС они видят, и пускают ракеты по возможности в обход их.
Плюс некоторые ракеты могут даже в воздухе менять поворотные пункты маршрута. (я ж думаю не секрет, что ракеты умеют летать не по прямой, а по ломаному маршруту)
Для оператора ПЗРК есть свои сложности: время охлаждения тепловой ГСН. Если сделать это сильно заранее, на опережение, то батарейки не хватит. Если поздно, то цель пролетит и не успеет выполнить пуск. Довольно эффективным мог бы быть перехват истребителем, но их не так и много есть, а ракет летает каждую ночь десятки.

З.Ы. Я уже думал о том, что возможно на будущее города можно отчасти защитить чем-то типа стеной из сетки высотой метров 100+. По периметру всего города. Естественно ее местоположение врагу будет известно, ракеты не попадут в сетку. Но им придется подпрыгивать перед ней. А это возможность обнаружение и сбития.

В вопросе препятствия этих сеток для мАлой и большой авиации - это отдельная история. Все это наноситься на карту препятствий и сильных проблем не должно доставить.

Хотя бред, конечно, если так продумать. Сколько это может стоить такая конструкция, длиной в сотню км. И как ее монтировать , чтоб ветровое воздействие выдержать.



нет смысла изобретать велосипед он уже изобретен до нас
СЩА обязаны взять нас под охрану (у них все уже давное есть), у нас этого никогда не будет-это очень дорого и не хватит денег всего бюджета страны для создания качественного ПРО и ПВО

ваше предложение с сеткой будет аналогично "валу Яценюка" (без прикола)-у нас огромная страна и защитить сеткой 10тысяч погонных метров (сколько метров забора Яценюка построили-7км или 8км?)

https://en.wikipedia.org/wiki/United_St ... r_missiles

Армейский зенитно-ракетный комплекс MIM-104 «Patriot» изначально рассматривался как средство создания тактической противоракетной обороны от баллистических ракет малого радиуса действия. В 1991 году комплекс применялся для отражения ракетных ударов иракских ОТРК, и хотя точность системы оказалась вполне достаточной, поражающее действие осколочных боевых частей было признано недостаточным для поражения головных частей ракет «Эль-Хусейн» и их аналогов[источник не указан 3113 дней].

В состав комплекса вошла новая малогабаритная противоракета ERINT с кинетическим поражением цели, предназначенная специально для уничтожения баллистических ракет. В настоящее время все комплексы «Patriot» PAC-3 комплектуются как зенитными ракетами MIM-104 (для поражения аэродинамических целей), так и наполовину — противоракетами ERINT (для поражения баллистических ракет малого радиуса действия). Это позволило оснастить элементами ПРО боевые части сухопутных войск и прифронтовые объекты.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:20

  Hotab написав:
  prodigy написав:на судне на САРПе

На море нет рельефа. Все видно. С огибанием рельефа РЛС справляются намного хуже.



это понятно, но у военных кораблей совсем другие РЛС , по памяти еще лет 8 назад
Kelvin Hughes анонсировал рлс для кораблей с дальностью обнаружения 100миль
(у гражданских 25 миль потолок, оно и понятно почему)

на экране рлс виден и берег и море
(проблема различить ракету на фоне берега, но этот вопрос давно уже решен)

https://www.navalnews.com/naval-news/20 ... n-ii-mcmv/

https://uk.hensoldt.net/naval/kelvin-hu ... -sharpeye/
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:это понятно, но у военных кораблей совсем другие РЛС , по памяти еще лет 8 назад
Kelvin Hughes анонсировал рлс для кораблей с дальностью обнаружения 100миль
(у гражданских 25 миль потолок, оно и понятно почему)

Да , но у расии и ее флота нет возможности противостоять современним ПКР.
и точка.
рассия живет только до первого осколка, которий упадет на территорию страни Нато.
сейчас в больних умах рассии одно - как соскочить.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 08:31

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Так само як і Польща і Угорщина "взяли і захопили спільно з Рейхом частину Чехословаччини". Ніхто ніколи не називав цей крок "плевком в міжнародне право/демократію і т.д." :D :D
......

  ЛАД написав:И тогда не было ни ЕС, ни НАТО.

А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію.
*Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.


Знаючи орків, вони захопивши Київ, нізащо не погодились би ділитися навіть 1 кв.метром України з кимось
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