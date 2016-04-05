Підсилення сигналу мобільного зв'язку в укритті за допомогою телевізійного кабеля
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Додано: Чет 05 тра, 2022 06:39
кому пригодится...
Підсилення сигналу мобільного зв'язку в укритті за допомогою телевізійного кабеля
Додано: Чет 05 тра, 2022 07:41
Хмельницкий должен идти в след за русским кораблем, роль его в целом в истории была антиукраинская (может еще не время сносить ему памятники, но в течении 15 лет это произойдет )
Додано: Чет 05 тра, 2022 07:47
крылая ракета летит как раз не очень быстро 800-850км/час (это скорость гражданского лайнера), сбить ее можно даже с пулемета калашникова (по Винницей было такое), а вот Инскандеры (или Ониксы)-это баллистические ракеты (скорость 2500-2700км/час), против них наше ПВО практически бессильно
Додано: Чет 05 тра, 2022 07:48
Те, ЗРК, которые умеют видеть на высотах от 10 метров, у них маленький радиус действия. Соответственно чтобы перекрыть район возможного удара, необходимо много комплексов. А много их нет. Плюс рашисты тоже не дураки, работу РЛС они видят, и пускают ракеты по возможности в обход их.
Плюс некоторые ракеты могут даже в воздухе менять поворотные пункты маршрута. (я ж думаю не секрет, что ракеты умеют летать не по прямой, а по ломаному маршруту)
Для оператора ПЗРК есть свои сложности: время охлаждения тепловой ГСН. Если сделать это сильно заранее, на опережение, то батарейки не хватит. Если поздно, то цель пролетит и не успеет выполнить пуск. Довольно эффективным мог бы быть перехват истребителем, но их не так и много есть, а ракет летает каждую ночь десятки.
З.Ы. Я уже думал о том, что возможно на будущее города можно отчасти защитить чем-то типа стеной из сетки высотой метров 100+. По периметру всего города. Естественно ее местоположение врагу будет известно, ракеты не попадут в сетку. Но им придется подпрыгивать перед ней. А это возможность обнаружение и сбития.
В вопросе препятствия этих сеток для мАлой и большой авиации - это отдельная история. Все это наноситься на карту искусственных препятствий и сильных проблем не должно доставить.
Хотя бред, конечно, если так продумать. Сколько это может стоить такая конструкция, длиной в сотню км. И как ее монтировать , чтоб ветровое воздействие выдержать. Причем от Искандера , который умеет бить просто сверху, это вообще не защитит.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 05 тра, 2022 08:06, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 05 тра, 2022 07:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не имеет большого значения с подлодки или с корябля
рлс современного пво работает непрерывно в автоматическом режиме
(на судне на САРПе ставишь Gurad zone на скажем 12 миль и любой объект захватывается автоматически(т.е. курс, скорость, Closest Point of Approach (CPA) and Time to Closest Point of Approach (TCPA). Most systems will allow you to enter your own CPA and TCPA values for when the alarm will be triggered.)
сама конструкция крылатой ракеты с выдвигаемым в полете дигателем под корпусом позволяет засечь ракету , потому что это мощнейший отражатель и ракету он демаскирует
Додано: Чет 05 тра, 2022 08:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 тра, 2022 08:10
нет смысла изобретать велосипед он уже изобретен до нас
СЩА обязаны взять нас под охрану (у них все уже давное есть), у нас этого никогда не будет-это очень дорого и не хватит денег всего бюджета страны для создания качественного ПРО и ПВО
ваше предложение с сеткой будет аналогично "валу Яценюка" (без прикола)-у нас огромная страна и защитить сеткой 10тысяч погонных метров (сколько метров забора Яценюка построили-7км или 8км?)
Армейский зенитно-ракетный комплекс MIM-104 «Patriot» изначально рассматривался как средство создания тактической противоракетной обороны от баллистических ракет малого радиуса действия. В 1991 году комплекс применялся для отражения ракетных ударов иракских ОТРК, и хотя точность системы оказалась вполне достаточной, поражающее действие осколочных боевых частей было признано недостаточным для поражения головных частей ракет «Эль-Хусейн» и их аналогов[источник не указан 3113 дней].
В состав комплекса вошла новая малогабаритная противоракета ERINT с кинетическим поражением цели, предназначенная специально для уничтожения баллистических ракет. В настоящее время все комплексы «Patriot» PAC-3 комплектуются как зенитными ракетами MIM-104 (для поражения аэродинамических целей), так и наполовину — противоракетами ERINT (для поражения баллистических ракет малого радиуса действия). Это позволило оснастить элементами ПРО боевые части сухопутных войск и прифронтовые объекты.
Додано: Чет 05 тра, 2022 08:20
это понятно, но у военных кораблей совсем другие РЛС , по памяти еще лет 8 назад
Kelvin Hughes анонсировал рлс для кораблей с дальностью обнаружения 100миль
(у гражданских 25 миль потолок, оно и понятно почему)
на экране рлс виден и берег и море
(проблема различить ракету на фоне берега, но этот вопрос давно уже решен)
Додано: Чет 05 тра, 2022 08:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да , но у расии и ее флота нет возможности противостоять современним ПКР.
и точка.
рассия живет только до первого осколка, которий упадет на территорию страни Нато.
сейчас в больних умах рассии одно - как соскочить.
Додано: Чет 05 тра, 2022 08:31
Знаючи орків, вони захопивши Київ, нізащо не погодились би ділитися навіть 1 кв.метром України з кимось
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