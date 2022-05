Додано: Чет 05 тра, 2022 08:55

Zebra написав: компьютер мог обрабатывать информацию, и выдавать не только точку на экране. компьютер мог обрабатывать информацию, и выдавать не только точку на экране.

брехня, минимум 1000м в реальности

снова брехня, определение места корабля было

советский компьютер -"арифмометр",у военных вычислителей времен СССР были приметивные микросхемы , которые даже спустя 40лет не везде поменялиВ 1971-1976 годах, обеспечившие работу системы "Циклон" для ВМФ и "Цикада" для торгового флота.-Погрешность при позиционировании объекта составляла до 100 метров(), что не идет ни в какое сравнение с возможностями ГЛОНАСС и GPS сегодня.-Сигнал проходил с задержкой до двух час (возможным с интервалом от 2 до 8 часов, для того времени это было нормальным, плавали по счислению, или даже занимались морской астрономией (для младших офицеров это было обязательным- уметь пользоваться секстаном, хотя точность сильно зависить от видимости (если горизонт не четкий (а в тропиках он всегда такой) плюс волнение моря, то точность падает до 4-5 миль), а если облака, то вообще не применимо)14 июля 1974 года американцы приступили, запустив первый спутник орбитальной группировки.Москва не промедлила с ответом:было принято постановление ЦК КПСС и совета министров (эвфемизм, обозначавший важные решения политбюро)- главным образом из-за слабости отечественной электроники (весь советский прогресс строился на военном шпионаже, не клеилось -не удавалось спи*дить документы по GPS).Первый спутник серии "Ураган" вышел на орбитуЗато потом СССР поднажал (ага , удалось закупить приемоиндикатор GPS), и обе(опять брехня, у меня на судне поставили приемоиндикатор GPS в 1992г, к нам в рейс пошел профессор из ОВИМУ Алексей Шевченко, и я с ним делал измерения по определении точности в порту и на якоре (точность была в пределях 20м).The first Block II satellite was,[43] and the 24th satellite was launched in 1994.Помню в Карачи(1992) меня капитан послал с рулеткой на причал замерить точное положение судна на карте по швартовным кнехтам , с боцманом меряю рулеткой-тут подходит охранник -спрашивает зачем меряете? пошутил-"Бомбить собираемся, нужны точные координаты", приехала полиция-капитан еле отмазался (я ему говорил, что в нельзя ни фоткать , ни замеры делать, даже с лотом обмеры глубин у причала и то, надо агента вызывать (но 100% в арабских странах не разрешат, в порту Джидда (Саудит Аравия) в 1984г не пускали на причал осадки посмотреть-насколько все боялись шпионажаНа первом этапе на развертывание ГЛОНАСС было потрачено около 2,5 млрд долларов.