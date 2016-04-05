А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію. *Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.
"После" это уже была бы совсем не та Украина. А ЕС и НАТО тут при том, что в 1938 ни Польша, ни Венгрия не входили в какие-то союзы, от которых требовалось одобрение действий (только не надо мне напоминать о том, что у Польши были договора с Францией и Англией, это не совсем то).
Цілком згоден, на сучасному етапі анексія Угорщиною Закарпаття (без узгордження з ЄС і НАТО) загрожувала б мадярам виключенням з цих структур, санкціями і т.д. Ну хіба що Захід бачачи що Україна втрачена захотів би залишити за собою контроль хоча б за однією областю
На море нет рельефа. Все видно. С огибанием рельефа РЛС справляются намного хуже.
это понятно, но у военных кораблей совсем другие РЛС , по памяти еще лет 8 назад Kelvin Hughes анонсировал рлс для кораблей с дальностью обнаружения 100миль (у гражданских 25 миль потолок, оно и понятно почему)
на экране рлс виден и берег и море (проблема различить ракету на фоне берега, но этот вопрос давно уже решен)
Кожен третій український біженець у Литві знайшов роботу, заробляє до 2 тисяч євро
Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 50 тисяч українських біженців прибули до Литви, 28 тисяч із них – люди працездатного віку, понад 7,6 тисячі уже знайшли роботу.
Про це повідомляє міністерство соціального захисту та праці Литви, передає LRT.
"Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 млн євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, котрі приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості", – сказала міністр Моніка Навіцкене.
Переважна більшість українців зайнята на роботах, які потребують середньої кваліфікації, кожен десятий – на висококваліфікованій роботі. Заробітна плата коливається від мінімальної (600 євро) до майже 2 тис. євро. У середньому українець, який працює в Литві, заробляє близько 900 євро.
При цьому на обліку в Службі зайнятості Литви наразі перебувають понад 8,7 тис. громадян України, які шукають роботу.
Letusrock написав: Цікаво як ви собі уявляєте що країна з ЄС, член НАТО візьме і захопить спільно з РФ частину України. Це ж ще більший плевок в міжнародне право/демократію і т.д. ніж дії Мордору
Так само як і Польща і Угорщина "взяли і захопили спільно з Рейхом частину Чехословаччини". Ніхто ніколи не навивав цей крок "плевком в міжнародне право/демократію і т.д." Вчіть краще історію, шановний.
Скоріше Мордор захопив би Угорщину після повалення влади в Україні (наприклад з метою захисту україномовних закарпатців яких утискають в Будапешті))) ), ніж ділився з кимось захопленим. Недавно бачив вирізку з рашистського ток-шоу що "галичане хай валять на польшу, але закарпаття ми не віддамо нікому"
Zebra написав:компьютер мог обрабатывать информацию, и выдавать не только точку на экране.
советский компьютер -"арифмометр", у военных вычислителей времен СССР были приметивные микросхемы , которые даже спустя 40лет не везде поменяли
В 1971-1976 годах были запущены шесть спутников серии "Парус", обеспечившие работу системы "Циклон" для ВМФ и "Цикада" для торгового флота.
-Погрешность при позиционировании объекта составляла до 100 метров(брехня, минимум 1000м в реальности), что не идет ни в какое сравнение с возможностями ГЛОНАСС и GPS сегодня.
-Сигнал проходил с задержкой до двух час (снова брехня, определение места корабля было возможным с интервалом от 2 до 8 часов, для того времени это было нормальным, плавали по счислению, или даже занимались морской астрономией (для младших офицеров это было обязательным- уметь пользоваться секстаном, хотя точность сильно зависить от видимости (если горизонт не четкий (а в тропиках он всегда такой) плюс волнение моря, то точность падает до 4-5 миль), а если облака, то вообще не применимо)
14 июля 1974 года американцы приступили к формированию системы GPS, запустив первый спутник орбитальной группировки.
Москва не промедлила с ответом: в декабре 1976 года было принято постановление ЦК КПСС и совета министров (эвфемизм, обозначавший важные решения политбюро) о создании ГЛОНАСС.
Сначала дело не клеилось - главным образом из-за слабости отечественной электроники (весь советский прогресс строился на военном шпионаже, не клеилось -не удавалось спи*дить документы по GPS). Первый спутник серии "Ураган" вышел на орбиту только 12 октября 1982 года.
Зато потом СССР поднажал (ага , удалось закупить приемоиндикатор GPS) , и обе системы вошли в строй практически одновременно, в 1993 году (опять брехня, у меня на судне поставили приемоиндикатор GPS в 1992г, к нам в рейс пошел профессор из ОВИМУ Алексей Шевченко, и я с ним делал измерения по определении точности в порту и на якоре (точность была в пределях 20м). The first Block II satellite was launched on February 14, 1989,[43] and the 24th satellite was launched in 1994. Помню в Карачи(1992) меня капитан послал с рулеткой на причал замерить точное положение судна на карте по швартовным кнехтам , с боцманом меряю рулеткой-тут подходит охранник -спрашивает зачем меряете? пошутил-"Бомбить собираемся, нужны точные координаты", приехала полиция-капитан еле отмазался (я ему говорил, что в нельзя ни фоткать , ни замеры делать, даже с лотом обмеры глубин у причала и то, надо агента вызывать (но 100% в арабских странах не разрешат, в порту Джидда (Саудит Аравия) в 1984г не пускали на причал осадки посмотреть-насколько все боялись шпионажа
Zebra написав:компьютер мог обрабатывать информацию, и выдавать не только точку на экране.
советский компьютер -"арифмометр", у военных вычислителей времен СССР были приметивные микросхемы , которые даже спустя 40лет не везде поменяли
В 1971-1976 годах были запущены шесть спутников серии "Парус", обеспечившие работу системы "Циклон" для ВМФ и "Цикада" для торгового флота.
-Погрешность при позиционировании объекта составляла до 100 метров(брехня, минимум 1000м в реальности), что не идет ни в какое сравнение с возможностями ГЛОНАСС и GPS сегодня.
-Сигнал проходил с задержкой до двух час (снова брехня, определение места корабля было возможным с интервалом от 2 до 8 часов, для того времени это было нормальным, плавали по счислению, или даже занимались морской астрономией (для младших офицеров это было обязательным- уметь пользоваться секстаном, хотя точность сильно зависить от видимости (если горизонт не четкий (а в тропиках он всегда такой) плюс волнение моря, то точность падает до 4-5 миль), а если облака, то вообще не применимо)
14 июля 1974 года американцы приступили к формированию системы GPS, запустив первый спутник орбитальной группировки.
Москва не промедлила с ответом: в декабре 1976 года было принято постановление ЦК КПСС и совета министров (эвфемизм, обозначавший важные решения политбюро) о создании ГЛОНАСС.
Сначала дело не клеилось - главным образом из-за слабости отечественной электроники (весь советский прогресс строился на военном шпионаже, не клеилось -не удавалось спи*дить документы по GPS). Первый спутник серии "Ураган" вышел на орбиту только 12 октября 1982 года.
Зато потом СССР поднажал (ага , удалось закупить приемоиндикатор GPS) , и обе системы вошли в строй практически одновременно, в 1993 году (опять брехня, у меня на судне поставили приемоиндикатор GPS в 1992г, к нам в рейс пошел профессор из ОВИМУ Алексей Шевченко, и я с ним делал измерения по определении точности в порту и на якоре (точность была в пределях 20м). The first Block II satellite was launched on February 14, 1989,[43] and the 24th satellite was launched in 1994. Помню в Карачи(1992) меня капитан послал с рулеткой на причал замерить точное положение судна на карте по швартовным кнехтам , с боцманом меряю рулеткой-тут подходит охранник -спрашивает зачем меряете? пошутил-"Бомбить собираемся, нужны точные координаты", приехала полиция-капитан еле отмазался (я ему говорил, что в нельзя ни фоткать , ни замеры делать, даже с лотом обмеры глубин у причала и то, надо агента вызывать (но 100% в арабских странах не разрешат, в порту Джидда (Саудит Аравия) в 1984г не пускали на причал осадки посмотреть-насколько все боялись шпионажа
juristkostya написав:Принципиально, гражданское судно тоже может поднять вертолет или аэростат.
и не только вертолет, но даже самолет
во время Операции «Буря в пустыне» ( январь-февраль 1991г) было выполнено около 4700 боевых вылетов (свыше 80 — стратегической авиацией, более 4000 — тактической авиацией и около 600 — палубной авиацией). В результате операции было завоёвано и уверенно удерживалось господство в воздухе, уничтожено множество объектов военного и гражданского производства.
Кому-то из маршалов МО СССР пришла в голову бредовая идея -использовать суда ро-ро для перевозки и боевого применения (т.е. сделать из них "авианосец"). В СССР не было классических авианосцев, но было два авианесущих корабля Адмирал Кузнецов и Баку.
срочно отдали приказ начальнику ЧМП-провести испытания в Черном море: взяли один ро-ро 60 (типа капитан Смирнов) https://seanews.ru/2020/07/17/ru-sovets ... lota-ssha/ и еще один ро-ро 30 типа Cкульптор Коненков и пытались в открытом море посадить на палубу ролкера самолет (возможно ЯК-141), по рассказам очевидцев сделали это не с первой попытки и при том чудом не угробили самолет и пилота (сфоткали и доложили, что в принципе возможно, что не желательно), я работал на этом ролкере через 6 месяцев(в ноябре 1992) (после этих "испытаний"), а потом спустя 12 лет был его капитаном (до конца срока службы судна в 2010г)
в конце 70-х один немецкий авнтюрист украл крылатую ракету Томагавк на базе НАТО в Германии и продал русским (после это, советская ракета наконец то успешно прошла испытания), в видео про ПРО у Марк Солонин прямым текстом говорит, что Х-555 -это модификация той ворованной Х-55