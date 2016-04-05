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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:49
в Испании поймали Толика Шария
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prodigy
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Додано: Чет 05 тра, 2022 09:50
prodigy написав:
в Испании поймали Толика Шария
Десяточку как минимум Толику за держзраду.
Дали 14 годочков другому зраднику с 14 года.
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Хомякоид
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:06
Letusrock написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Тут вчера писали о Венгрии и о том, что нет опровержения сообщения Данилова.
100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь.
Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце.
Цікаво як ви собі уявляєте що країна з ЄС, член НАТО візьме і захопить спільно з РФ частину України. Це ж ще більший плевок в міжнародне право/демократію і т.д. ніж дії Мордору
Тепер вже - так. Навіть якщо мордор таки просунеться і захопить хоч усю Україну, будь-яка спроба будь-якої держави зазіхнути на якусь частку її території неминуче приверне увесь міжнародний гнів на себе. Але у лютому це було взагалі можливо і навіть ймовірно. За умови швидкого захоплення півдня і сходу України і подальшого встановлення маріонеткової влади в Києві геть усі вважали би меншим лихом здачу Закарпаття до Угорщини - і сами мешканці, і міжнародна спільнота, а решті України було б просто не до того, та й не питав би ніхто. Не виключено, що щодо цього навіть були якісь домовленності, що змушує офіційний Будепешт зараз йти проти всього світу і дієво підтримувати російську агресію. Бо інакше мордор просто оприлюднить деталі домовленостей, і Угорщина раптом стане в одну лінійку з гітлеровським рейхом і радянським союзом.
Цікаво, а чи розуміють щасливі мешканці Києва та Харкова, котрі зараз повертаються до своїх домівок, що їх відносне благополуччя сплачене кров'ю захисників Маріуполя, його мирних жертв та їх розтрощеними домівками? Що саме завдяки тому, що Маріуполь не був зданий як Херсон чи Бердянськ, і потрапив у тривалу облогу, мордору не вдалося захопити ані Київ, ані інші великі міста? Так, і Київ і Харків і Миколаїв обороняли і обороняють, але якщо б Маріуполь впав, якщо б з нього вивели війська при загрозі оточення в перші дні (і тоді не було б ні стільки жертв ні стільки руйнувань), то й військовий розклад став би суттєво іншим, і цілком ймовірно східне угруповання українських війск було б оточене і блоковане, а Київ з Харківом - захоплено, чи хоча б також оточено, і тоді коллапс державного управління і неминуче падіння.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:10
Хомякоид написав: prodigy написав:
в Испании поймали Толика Шария
Десяточку как минимум Толику за держзраду.
Ось цього я теж не розумію. Яка державна зрада може бути з боку людини, яка державі просто ніхто? На вірність не присягала, дозволу на роботу з секретними документами не мала, державних посад не займала? Громадянство не зобов'язує бути лояльним до держави, принаймні у вільних країнах.
Востаннє редагувалось M-Audio
в Чет 05 тра, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:11
M-Audio
, Маріуполь важливий, але так само можна сказати "якби впав Чернігів, Київ би начувався".
"Якби впав Київ, можливо ніхто не боронив би вже Харків і Маріуполь".
Миколаїв рятує Одесу.
Всі пов'язані.
M-Audio написав:
Громадянство не зобов'язує бути лояльним до держави,
Громадянство зобов'язує не шкодити своїй державі. Толік проводив ІПСО ерефії.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 05 тра, 2022 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:13
M-Audio написав: Хомякоид написав: prodigy написав:
в Испании поймали Толика Шария
Десяточку как минимум Толику за держзраду.
Дали 14 годочков другому зраднику с 14 года.
Ось цього я теж не розумію. Яка державна зрада може бути з боку людини, яка державі просто ніхто? На вірність не присягала, дозволу на роботу з секретними документами не мала, державних посад не займала? Громадянство не зобов'язує бути лояльним до держави, принаймні у вільних країнах.
Толік громадян Украиїни чи не так.
Закликав в відео до повалення конституційного строю ?
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:15
prodigy написав:
в Испании поймали Толика Шария
Тепер би Дубінського ще. А, до речі, де він?
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:19
andrijk777 написав:
...
А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію.
*Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.
не надо сюда эту провокацию тулить...
сейчас начало не 20 века, а 21 века. сейчас в ЕС не нужно прирастать землями для процветания. никому даже в голову не придет.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:21
Hotab написав: M-Audio написав:
Громадянство не зобов'язує бути лояльним до держави,
Громадянство зобов'язує не шкодити своїй державі. Толік проводив ІПСО ерефії.
Взагалі то це теж неправильно. Якщо особа завдає шкоди державі, не порушуючи при цьому закону, то це його право, на те вона і свобода волі. А ІПСО з іншого боку - це всеж таки свобода слова. Так, заклики до повалення державного строю можуть бути розцінені як злочин, але це самостійний окремий вид злочину, який до державної зради відношення не має.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:23
M-Audio написав: Hotab написав: M-Audio написав:
Громадянство не зобов'язує бути лояльним до держави,
Громадянство зобов'язує не шкодити своїй державі. Толік проводив ІПСО ерефії.
Взагалі то це теж неправильно. Якщо особа завдає шкоди державі, не порушуючи при цьому закону, то це його право, на те вона і свобода волі. А ІПСО з іншого боку - це всеж таки свобода слова. Так, заклики до повалення державного строю можуть бути розцінені як злочин, але це самостійний окремий вид злочину, який до державної зради відношення не має.
уговорили, посадят на десяточку за заклики до повалення
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