Додано: Чет 05 тра, 2022 10:06

Letusrock написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: Тут вчера писали о Венгрии и о том, что нет опровержения сообщения Данилова.

Тут вчера писали о Венгрии и о том, что нет опровержения сообщения Данилова.

100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь.

Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце. 100% була домовленість з угорцями про розподіл території України, я навіть не сумніваюсь.Тому хай запхають свою "поддержку и солидарность с Украиной" в одне місце.



Цікаво як ви собі уявляєте що країна з ЄС, член НАТО візьме і захопить спільно з РФ частину України. Це ж ще більший плевок в міжнародне право/демократію і т.д. ніж дії Мордору Цікаво як ви собі уявляєте що країна з ЄС, член НАТО візьме і захопить спільно з РФ частину України. Це ж ще більший плевок в міжнародне право/демократію і т.д. ніж дії Мордору

Тепер вже - так. Навіть якщо мордор таки просунеться і захопить хоч усю Україну, будь-яка спроба будь-якої держави зазіхнути на якусь частку її території неминуче приверне увесь міжнародний гнів на себе. Але у лютому це було взагалі можливо і навіть ймовірно. За умови швидкого захоплення півдня і сходу України і подальшого встановлення маріонеткової влади в Києві геть усі вважали би меншим лихом здачу Закарпаття до Угорщини - і сами мешканці, і міжнародна спільнота, а решті України було б просто не до того, та й не питав би ніхто. Не виключено, що щодо цього навіть були якісь домовленності, що змушує офіційний Будепешт зараз йти проти всього світу і дієво підтримувати російську агресію. Бо інакше мордор просто оприлюднить деталі домовленостей, і Угорщина раптом стане в одну лінійку з гітлеровським рейхом і радянським союзом.Цікаво, а чи розуміють щасливі мешканці Києва та Харкова, котрі зараз повертаються до своїх домівок, що їх відносне благополуччя сплачене кров'ю захисників Маріуполя, його мирних жертв та їх розтрощеними домівками? Що саме завдяки тому, що Маріуполь не був зданий як Херсон чи Бердянськ, і потрапив у тривалу облогу, мордору не вдалося захопити ані Київ, ані інші великі міста? Так, і Київ і Харків і Миколаїв обороняли і обороняють, але якщо б Маріуполь впав, якщо б з нього вивели війська при загрозі оточення в перші дні (і тоді не було б ні стільки жертв ні стільки руйнувань), то й військовий розклад став би суттєво іншим, і цілком ймовірно східне угруповання українських війск було б оточене і блоковане, а Київ з Харківом - захоплено, чи хоча б також оточено, і тоді коллапс державного управління і неминуче падіння.