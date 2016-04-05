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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:36
Puente написав:
В свій час Жиріновський озвучував різні "бредові" ідеї , які насправді проголошувалися , щоб подивитися на реакцію усіх . І про дерибан України на різні шматочки він теж говорив . І неформальні-неофіційні балачки з ким можна - теж проводилися ... А Угорщина має в своїй історії імперські замашки і досі - хоч і імперії тої давно немає ...
Це скоріш незадоволення результатами етнічного поділу Австро-угорської імперії, що глибоко укорінилося в їхньому менталітеті і відбивається у деталях відношення як до західної (переможцям у 1МВ) Європи, так і до східної.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:40
Shaman написав: andrijk777 написав:
...
А до чого тут ЕС і НАТО я щось не дуже розумію.
*Звичайно що Угорщина не пішла б танками на Закарпаття. Після зміни влади в Києві на проросійську, нова влада люб'язно надала би Угорщині право забрати Закарпаття, провести референдум і все "по сценарію" наприклад Криму.
не надо сюда эту провокацию тулить...
сейчас начало не 20 века, а 21 века. сейчас в ЕС не нужно прирастать землями для процветания. никому даже в голову не придет.
Ви некоректно формулюєте мотиви. пу захопив Крим "для процветания"?
Надіюсь ви розумієте що ні. Мотиви інші.
І не розумію до чого тут взагалі ЕС? Якщо Закарпаття само попроситься до складу Угорщини, українська влада буде не проти, то чому ЕС має бути сильно проти? ЕС звичайно висловить глибоке занепокоєння ... і все.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 10:51
Хомякоид написав: prodigy написав:
в Испании поймали Толика Шария
Десяточку как минимум Толику за держзраду.
Дали 14 годочков другому зраднику с 14 года.
Мне говорили, что суды сейчас вообще не работают (правда, речь шла о гражданских делах типа усыновления).
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