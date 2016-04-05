Та який сенс взагалі обговорювати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
Faceless написав:Та який сенс взагалі обговорювати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
Dobrofey написав:Не знаю, насколько эта новость достоверна:
Испанский судья постановил оставить на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в королевстве по подозрению в государственной измене на Украине, подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании — ТАСС.
а вот достоверная новость, не из помойки: Испанский суд отпустил Шария до экстрадиции в Украину Детали: суд отпустил его домой. У него забрали документы и запретили выезжать из Испании прежде, чем Украина подаст документы на его экстрадицию. — пишет издание BBC
Faceless написав:Та який сенс взагалі обговорювати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
а что он говорит не так? мне тоже говорили его не слушать, а слушать других блохеров, послушал-все они цитируют Арестовича, явно или неявно, потому, что он один из самых информированных, все остальные разбирают его на цитаты, зачем есть пережёванное кем то?
Faceless написав:Та який сенс взагалі обговорювати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
а что он говорит не так? мне тоже говорили его не слушать, а слушать других блохеров, послушал-все они цитируют Арестовича, явно или неявно, потому, что он один из самых информированных, все остальные разбирают его на цитаты, зачем есть пережёванное кем то?
Кому и кобыла - невеста ... Кому и Арестович - авторитет ...
Ты в 2021 предрекал, что США не станет, как страны А вот оно как получилось ...
Faceless написав:Та який сенс взагалі обговорювати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
а что он говорит не так? мне тоже говорили его не слушать, а слушать других блохеров, послушал-все они цитируют Арестовича, явно или неявно, потому, что он один из самых информированных, все остальные разбирают его на цитаты, зачем есть пережёванное кем то?
Та легше знайти, що воно каже "так", і то - то як і бочці лайна порпатися. Те, що майже всі блогери - лайноїди, і траслюють одне й те саме сміття - теж не дивина. Про арестовича все можна було зрозуміти ще задовго до лютого, 100500 "прогнозів" на всі випадки, що один одному суперечать, від просто брехні до хворих фантазій, і чого взагалі чекати від якогось недоактора і недоізотерика, безконтактного масажу простати? Наразі від нього, мабуть, користі трохи більше ніж шкоди, але це зовсім не означає, що він на своєму місці.
sashaqbl написав:Shaman Гіркін - терорист, Гіркін - ворог. Але він реально, тверезо(звісно, зі своєї вежі російського імперіалізму) аналізує ситуацію. І, чесно кажучи, були моменти, коли Гіркін заспокоював мене куди краще Арестовича, тому що на відміну від останнього, подава реальну і обєктивну картину бойових дій.
Тебя бы в Славянск, да в 2014 год Чтобы тебе лично Гиркин, автоматной очередью, объяснял ситуацию
ну в чем то он прав. когда через неделю после активных боевых действий у гиркина началась истерика - это действительно усппокоило. если враг истерит - значит мы делаем все правильно.
sashaqbl написав:Shaman Гіркін - терорист, Гіркін - ворог. Але він реально, тверезо(звісно, зі своєї вежі російського імперіалізму) аналізує ситуацію. І, чесно кажучи, були моменти, коли Гіркін заспокоював мене куди краще Арестовича, тому що на відміну від останнього, подава реальну і обєктивну картину бойових дій.
Гиркина можно читать если отделять военную составляющую от политической. По военной части он пишет по теме (и люто критикует власти РФ), по политической -несет всякий имперский бред.