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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 05 тра, 2022 17:58
katso написав: sashaqbl написав:Shaman
Гіркін - терорист, Гіркін - ворог.
Але він реально, тверезо(звісно, зі своєї вежі російського імперіалізму) аналізує ситуацію.
І, чесно кажучи, були моменти, коли Гіркін заспокоював мене куди краще Арестовича, тому що на відміну від останнього, подава реальну і обєктивну картину бойових дій.
Гиркина можно читать если отделять военную составляющую от политической. По военной части он пишет по теме (и люто критикует власти РФ), по политической -несет всякий имперский бред.
По политической в качестве компенсации можно заедать Эль Мюридом
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:03
Starikan написав: katso написав: sashaqbl написав:Shaman
Гіркін - терорист, Гіркін - ворог.
Але він реально, тверезо(звісно, зі своєї вежі російського імперіалізму) аналізує ситуацію.
І, чесно кажучи, були моменти, коли Гіркін заспокоював мене куди краще Арестовича, тому що на відміну від останнього, подава реальну і обєктивну картину бойових дій.
Гиркина можно читать если отделять военную составляющую от политической. По военной части он пишет по теме (и люто критикует власти РФ), по политической -несет всякий имперский бред.
По политической в качестве компенсации можно заедать Эль Мюридом
Сразу видно нашего человека
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:17
Starikan написав: katso написав: sashaqbl написав:Shaman
Гіркін - терорист, Гіркін - ворог.
Але він реально, тверезо(звісно, зі своєї вежі російського імперіалізму) аналізує ситуацію.
І, чесно кажучи, були моменти, коли Гіркін заспокоював мене куди краще Арестовича, тому що на відміну від останнього, подава реальну і обєктивну картину бойових дій.
Гиркина можно читать если отделять военную составляющую от политической. По военной части он пишет по теме (и люто критикует власти РФ), по политической -несет всякий имперский бред.
По политической в качестве компенсации можно заедать Эль Мюридом
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:27
Faceless написав: edvardd написав: Faceless написав:
Та який сенс взагалі обговорювати арестовича. Він некомпетентний звіздабол, що разом ще з купою іншого медіамотлоху потрапив до влади. Для домогосподарок згодився як заспокійливе - і то добре, хоч якась користь. А загалом в адекватних людей викликає позиви блювоти.
а что он говорит не так? мне тоже говорили его не слушать, а слушать других блохеров, послушал-все они цитируют Арестовича, явно или неявно, потому, что он один из самых информированных, все остальные разбирают его на цитаты, зачем есть пережёванное кем то?
Та легше знайти, що воно каже "так", і то - то як і бочці лайна порпатися. Те, що майже всі блогери - лайноїди, і траслюють одне й те саме сміття - теж не дивина. Про арестовича все можна було зрозуміти ще задовго до лютого, 100500 "прогнозів" на всі випадки, що один одному суперечать, від просто брехні до хворих фантазій, і чого взагалі чекати від якогось недоактора і недоізотерика, безконтактного масажу простати?
Наразі від нього, мабуть, користі трохи більше ніж шкоди, але це зовсім не означає, що він на своєму місці.
альтернатива?
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Додано: Чет 05 тра, 2022 18:41
Путіну довелося вибачитись перед Ізраїлем за антисемітські висловлювання Лаврова, повідомляє Reuters з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:16
Мы перед немцами будем за посла извиняться? А то как то не очень вырисовывается ситуация
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hume
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:34
Starikan написав:
Puente написав:
В свій час Жиріновський озвучував різні "бредові" ідеї , які насправді проголошувалися , щоб подивитися на реакцію усіх . І про дерибан України на різні шматочки він теж говорив . І неформальні-неофіційні балачки з ким можна - теж проводилися ... А Угорщина має в своїй історії імперські замашки і досі - хоч і імперії тої давно немає ...
Це скоріш незадоволення результатами етнічного поділу Австро-угорської імперії, що глибоко укорінилося в їхньому менталітеті і відбивається у деталях відношення як до західної (переможцям у 1МВ) Європи, так і до східної.
помню со мной в академии учился чех, тот говорил что венгры претендуют на их территорию (в местах где доминирует венгерское население), это на секундочку было в начале 80х
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:36
hume написав:
Мы перед немцами будем за посла извиняться? А то как то не очень вырисовывается ситуация
Яка ситуація?
Дійсно треба мати яйця назвати свиней ссикливими швайнами.
То що робить шольц тягне на дії пуйла, на словах начебто грає що він за перемогу Неньки, а фактично тягне час і тормозить будь які постачання зброї. Агент пуйла і відверто бреше.
Ось і сказали так як є всім співчуваючим і штовхаючим до капітуляції хробакам на хабарях.
Треба звикати, що Україна не бідний родич і інвалід, над яким знущаються всі хто захоче, а самодостатня держава, яка дала по зубам бензоколонці, яка вигадала, що в неї друга армія у світі.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:38
Заградительные аэростаты
otg написав:
во время 2 мировой над городами висели дирижабли.
— специальные аэростаты, используемые для повреждения самолётов при столкновении с тросами, оболочками или подвешиваемыми на тросах зарядами взрывчатого вещества.
Начали применяться в период Первой мировой войны. Считается, что первую победу новое средство ПВО одержало 23 июля 1917 года, когда Австро-Венгерская авиация при атаке итальянских позиций потеряла четыре самолета вследствие повреждения тросами аэростатов заграждения.Во время Второй мировой войны аэростаты широко применялись для защиты городов, промышленных районов, военно-морских баз и других объектов от нападения с воздуха. Наличие в системе ПВО аэростатов заграждения вынуждало самолёты противника летать на больших высотах и затрудняло прицельное бомбометание с пикирования.
Многие бомбардировщики были оснащены устройствами для разрезания тросов аэростатов заграждения. Великобритания использовала большое количество аэростатов заграждения, и в ответ Германия разработала весьма эффективные устройства для их обезвреживания. Немецкое устройство состояло из небольших C-образных приспособлений, установленных на ведущей кромке крыла. Когда трос аэростата попадал внутрь устройства, то после скольжения вниз крыла он приводил в действие небольшие пиропатроны, которые, сработав, в свою очередь приводили в действие лезвия, перерубавшие трос. Британские бомбардировщики также были оснащены подобными резаками, хотя немцы использовали сравнительно незначительное количество аэростатов заграждения.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 19:55
pesikot написав:
Микола Васильйович Гоголь - наш український славетний письменник
никто не отказывается от наследия Гоголя, но ранний Гоголь и после 1845г
это практически два разных человека (евагелие от Гоголя)
рекомендую посмотреть и не делать из Гоголя ни героя ни предателя
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