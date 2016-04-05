Это где? Сегодня по Единому Информационному Арестович сказал что для контрнаступления надо ещё накопить сил.
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Додано: Чет 05 тра, 2022 20:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 05 тра, 2022 20:04
госпади насколько вы ограниченный ненавистью к петюне. я просто в шоке.
тогда у нас не было ничего - ни помощи разведкой, ни помощи техникой, ни помоши деньгаим от запада. держалось только на наших народе на сколько он мог помочь.
половина утюгов вещала про гражданскую войну на востоке.
армия деморализована и было много ватников так как утюги делали свое дело в отличие от сегодняшнего общего вещания.
техника тупо не выезжала с частей а та что выезжала тут же за воротами и ломалась.
да мы чудом тогда удержались. а вы все повторяйте что петюня просрал.
Додано: Чет 05 тра, 2022 20:05
Лєнта сру такого не напише.
Для звільнення усіх територій дійно треба щє піднакопичити сучасної Натівської зброї, а для локальних контрнаступів сил достатьно.
Гугли Залужний і контрнаступ, можеш не дякувати(((
Чи на роісі немає вільного інтернета?...
Додано: Чет 05 тра, 2022 20:14
Так сказать про бундесканцлера мог только недальновидный туповатый дипломат, который должен за это понести наказание. Пока что нам помогают всем миром, но с такими высказываниями мы быстро растеряем всех "друзей", некоторые из которые и так помогают через нехочу. Недавно на азерских новостях статья на эту тему выходила.
Додано: Чет 05 тра, 2022 20:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Комплексуєте? От так і перед "старшим братом" раніше комплексували. Він же ОГОГО який всемогутній. Так і перед ними зараз, грошей у них у Європц більше нєвопрос, але відкупитися грошима від пуйла у них не вийде. В дупу всю їх дипломатію. Вона на сьогодні не актуальна. Ми їм зараз потрібні більше, ніж вони нам. Міне інше цікавить. Як бундесканцлер зараз чухає репу і гадає як так вишло, як до такого докатилися, шо якись запроданці на кшталт мадярів, яких " відмили відчистили, людями зробили" за свої гроші, у яких армія 20 тисяч, і вони отимали право впливати на рішення Євросоюзу, НАТО які підписалися їх годувати та захіщати, на рівних з бундесляндією(
Додано: Чет 05 тра, 2022 20:39
somilitark
так так так. у нас все було в ажурі а петюня все просрав. 25 років буле все гут. майдани були просто так проведені. а петюня прийшов і все просрав.
зате зараз після 8 років неоголошеної війні знову весь народ скидається на армію та весь світ допомагає а встояли ми завдяки зеленим.
якби я тут не жив то ще б може й повірив у вашу брехню що петя все просрав а зелені герої.
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