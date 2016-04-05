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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 943944945946
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:і вже переходять до контрнаступу....

Это где? Сегодня по Единому Информационному Арестович сказал что для контрнаступления надо ещё накопить сил.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:04

  somilitark написав: в набагато гіршій ситуації втримали ситуацію і вже переходять до контрнаступу....


госпади насколько вы ограниченный ненавистью к петюне. я просто в шоке.
тогда у нас не было ничего - ни помощи разведкой, ни помощи техникой, ни помоши деньгаим от запада. держалось только на наших народе на сколько он мог помочь.
половина утюгов вещала про гражданскую войну на востоке.
армия деморализована и было много ватников так как утюги делали свое дело в отличие от сегодняшнего общего вещания.
техника тупо не выезжала с частей а та что выезжала тут же за воротами и ломалась.
да мы чудом тогда удержались. а вы все повторяйте что петюня просрал.
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:05

  crumd написав:
  somilitark написав:і вже переходять до контрнаступу....

Это где? Сегодня по Единому Информационному Арестович сказал что для контрнаступления надо ещё накопить сил.

Лєнта сру такого не напише.
Для звільнення усіх територій дійно треба щє піднакопичити сучасної Натівської зброї, а для локальних контрнаступів сил достатьно.
Гугли Залужний і контрнаступ, можеш не дякувати(((
Чи на роісі немає вільного інтернета?...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:14

  somilitark написав:
  hume написав:Мы перед немцами будем за посла извиняться? А то как то не очень вырисовывается ситуация

Яка ситуація?
Дійсно треба мати яйця назвати свиней ссикливими швайнами.
То що робить шольц тягне на дії пуйла, на словах начебто грає що він за перемогу Неньки, а фактично тягне час і тормозить будь які постачання зброї. Агент пуйла і відверто бреше.
Ось і сказали так як є всім співчуваючим і штовхаючим до капітуляції хробакам на хабарях.
Треба звикати, що Україна не бідний родич і інвалід, над яким знущаються всі хто захоче, а самодостатня держава, яка дала по зубам бензоколонці, яка вигадала, що в неї друга армія у світі.

Так сказать про бундесканцлера мог только недальновидный туповатый дипломат, который должен за это понести наказание. Пока что нам помогают всем миром, но с такими высказываниями мы быстро растеряем всех "друзей", некоторые из которые и так помогают через нехочу. Недавно на азерских новостях статья на эту тему выходила.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Так сказать про бундесканцлера мог только недальновидный туповатый дипломат, который должен за это понести наказание. Пока что нам помогают всем миром, но с такими высказываниями мы быстро растеряем всех "друзей", некоторые из которые и так помогают через нехочу.
Комплексуєте? От так і перед "старшим братом" раніше комплексували. Він же ОГОГО який всемогутній. Так і перед ними зараз, грошей у них у Європц більше нєвопрос, але відкупитися грошима від пуйла у них не вийде. В дупу всю їх дипломатію. Вона на сьогодні не актуальна. Ми їм зараз потрібні більше, ніж вони нам. Міне інше цікавить. Як бундесканцлер зараз чухає репу і гадає як так вишло, як до такого докатилися, шо якись запроданці на кшталт мадярів, яких " відмили відчистили, людями зробили" за свої гроші, у яких армія 20 тисяч, і вони отимали право впливати на рішення Євросоюзу, НАТО які підписалися їх годувати та захіщати, на рівних з бундесляндією(
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 20:39

somilitark
так так так. у нас все було в ажурі а петюня все просрав. 25 років буле все гут. майдани були просто так проведені. а петюня прийшов і все просрав.
зате зараз після 8 років неоголошеної війні знову весь народ скидається на армію та весь світ допомагає а встояли ми завдяки зеленим.
якби я тут не жив то ще б може й повірив у вашу брехню що петя все просрав а зелені герої.
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