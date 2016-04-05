Додано: П'ят 06 тра, 2022 02:38

Комент з раша форумів



1) Авиацию пока даже не планируют поставлять западного типа. Это дорого - то есть условные 10 Ф-16 выжрут полтора лярда бюджета (ибо надо и ракеты, и бомбы, и обучить) и на эти полтора лярда не отработают.

2) Ленд-лиз работает в войне на истощение эффективно. И еще - ленд-лиз это не только поставки, это еще промышленность вне страны. Например, чешские и болгарские компании ОПК уже официально подтвердили предоставление ремонтных мощностей.

3) Основные направления поставок сейчас:

1) Артиллерия - это легко доставить, стоит относительно дешево, итого уже собрано около 200 самоходных и буксируемых 155 мм гаубиц и под 200к снарядов. Также расчеты с нужным ВУС по мобилизационной волне обучаются быстро. Уже есть видео сдачи первых расчетов стреловых тестов на М777.

2) РСЗО - опять же легко поставить, эффективна в текущей войне, быстро обучить экипажи по мобилизации с нужными ВУС.

3) Бронетехника:

а) Для обеспечения достаточно мобильности и маневра силами в корпусе резерва (4 кадрированые бригады, сейчас развернуты) и восполнение потерь в линейных частях. Сюда идут БМП, М113, голландские и датские вариации М113, пираньи и т.п.

б) Для обеспечения ударных возможностей, тут пока все плохо. Германские Т-72М ожидаемо оказались металлоломом, ибо 20 лет необслуживаемого хранения. М84 и Т-72М1 чешские более менее. Лучшие это Т-72М1Р из Польши, ибо тепловизор 3 поколения Астерия, современная связь, цифровизация.





Обычные Т-72М1 из Польши также в хорошем техническом состоянии оказались, ибо состояли в резерве с регламентным обслуживанием.

4) Пехотное оружие. Масса различных противотанковых комплексов, ПЗРК и стрелковки. Патроны. Тепловизионные прицелы и бинокли. Шифрованная связь. Ну и т.п. Все это позволяет поддерживать высокую боевую устойчивость подразделений и требует минимального обучения. Одно дело идти в бой с Мосинкой, как мобики ДНР, а другое дело с нормальным оружием и ПТ средствами. Опять же судя по тиктокам с позиций - там если не по 10 гранатометов на каждый танк, то по 4-5 АТ-4/Матадора/Панцерфауста3/НЛАВа на каждого гранатометчика.

5) БПЛА разных видов. Начиная от разведывательных малых, заканчивая ударными и барражирующими боеприпасами. ВСУ с 2014 активно работала с дронами, каждый взвод имеет свои Мавики или ДЖИ. Поэтому обучение на более серьезные машины не вызывает особых сложностей. Также такие БПЛА легко доставляются и практически невозможно уничтожить серьезную партию.



Ожидаемая следующая волна поставок которую вероятно уже начнут готовить в Мае:

1) Легкие тактические ракеты Бримстоун на колесном шасси. Специальная доработка для Украины. Первая партия будет доставлена в мае по заявлению Бориса Джонсона. Фактически это улучшенный Хеллфаер.

2) Более серьезные системы ПВО. Какие? Пока не называются. Есть сообщения, что будущие украинские мастеринструктора уже проходят обучение на этих системах. Опять же, даже если это какой Роланд или Асрад это уже серьезно усилит ПВО СВ ВСУ. Я не говорю, уже о более современных.

3) ПКР - сейчас ходит много слухов о типах и подготовке. Пока ничего конкретного, но даже вот за сегодня уже новость была, что ПКР просят и вероятно получат. Напомню, какой нить Гарпун с ЦУ с ГлобалХока вполне может наносить удары по кораблям у Севастополя в пассивном режиме.



Самолетов (вне МиГов из Словакии/Польши) пока даже в обсуждениях и слухах нету.