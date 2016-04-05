RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 944945946947
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Там Арестович опять сказки рассказывает про то, что выбили орков с завода Азовсталь, а по факту орки закрепились на территории завода. Таксчтоиарестович тот ещё пздабол, он уже месяц как везде контратакует
hume
 
Повідомлень: 8520
З нами з: 27.12.12
Подякував: 917 раз.
Подякували: 1719 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:59

hume
Президент Вас услышал. :)
++15.30++

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила канцелярия федерального президента, в ходе беседы были устранены "недоразумения из прошлого".

И тут же:
++20.30++

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ближайшее время посетит Украину. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на пресс-конференции в Берлине. Заявление Шольца прозвучало через несколько часов после телефонного разговора Франка-Вальтера Штайнмайера с Владимиром Зеленским.

https://www.dw.com/ru/vojna-ukraina-rossija-5-maja-2/a-61687924

И, кстати, о Венгрии (там же):
++18.05++

В Венгрии заявили о готовности участвовать в восстановлении Киевской области после завершения боевых действий в Украине. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на международной конференции доноров для Украины в Польше, Будапешт готов помочь и в других регионах, если попросит украинское правительство. Кроме того, Будапешт предоставит мобильные дома для переселенцев, а также примет на лечение раненых украинских военных и 130 детей, которым необходимо специализированное медобслуживание.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22147
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:08

  d44 написав:.........
Комплексуєте? От так і перед "старшим братом" раніше комплексували. Він же ОГОГО який всемогутній. Так і перед ними зараз, грошей у них у Європц більше нєвопрос, але відкупитися грошима від пуйла у них не вийде. В дупу всю їх дипломатію. Вона на сьогодні не актуальна. Ми їм зараз потрібні більше, ніж вони нам.
........

"Комплексовать" нам ещё долго.
Мы им, конечно, нужны. Но пока что могли бы обойтись и без нас.
А вот мы без них, несмотря на героизм и боевой дух наших войск, вряд ли. Если бы не помощь Запада... Не буду продолжать, надеюсь, сами понимаете, что было бы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22147
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:27

ЛАД
Германия нам давала только ПТРК и ПЗРК. Плюс стрелковое.
это на 1,5 ярда что ли их дали?
как бы в эти 1,5 ярда не записали помощь та что идет по кругу - Германия партнерам по НАТО новое оружие а нам эти партнеры отдают свои старые (СССР) запасы.
mephala
 
Повідомлень: 7386
З нами з: 07.04.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:45

  ЛАД написав:К вопросу о помощи Германии:
Зображення
Подробнее можно посмотреть здесь - https://www.dw.com/ru/v-germanii-zajavili-o-sravnimyh-s-amerikanskimi-obemah-pomoshhi-es-ukraine/a-61659909

Дуже смішно розказувати про допомогу Німеччини з німецького сайту. :D :D :D
Ось реальні дані:
https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html
Воєнна допомога Німеччини зовсім незначна.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3534
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:47

  d44 написав:В дупу всю їх дипломатію. Вона на сьогодні не актуальна. Ми їм зараз потрібні більше, ніж вони нам.


Вражений ємністю вашої дупи.

Дипломатія потрібна всім, Україні особливо, а ще більше потрібна сучасна зброя, яку від німців без дипломатії ми не отримаємо.

Не плутайте пиху з гордістю.

Кожен місяць/день/година затримки зі зброєю коштує нам надто дорого.

Спочатку все для перемоги, а вже потім будемо пишатися.
Очкарик
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 06.03.14
Подякував: 829 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 22:50

  mephala написав:ЛАД
Германия нам давала только ПТРК и ПЗРК. Плюс стрелковое.
это на 1,5 ярда что ли их дали?
как бы в эти 1,5 ярда не записали помощь та что идет по кругу - Германия партнерам по НАТО новое оружие а нам эти партнеры отдают свои старые (СССР) запасы.

... Плюс каски, аптечки, броники современные
А вот наступательных современных не помню.
Очкарик
 
Повідомлень: 2822
З нами з: 06.03.14
Подякував: 829 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 23:36

Россия заявила, что в среду ее силы отработали имитацию ракетных ударов с ядерным оружием в западном анклаве Калининграда.

https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-71-of-the-invasion
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22147
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 00:40

  ЛАД написав:
Россия заявила, что в среду ее силы отработали имитацию ракетных ударов с ядерным оружием в западном анклаве Калининграда.

https://www.theguardian.com/world/2022/may/05/russia-ukraine-war-what-we-know-on-day-71-of-the-invasion

Краще б тренувались МБР над Москвою та Пітером збивати. :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10833
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 02:38

Комент з раша форумів

1) Авиацию пока даже не планируют поставлять западного типа. Это дорого - то есть условные 10 Ф-16 выжрут полтора лярда бюджета (ибо надо и ракеты, и бомбы, и обучить) и на эти полтора лярда не отработают.
2) Ленд-лиз работает в войне на истощение эффективно. И еще - ленд-лиз это не только поставки, это еще промышленность вне страны. Например, чешские и болгарские компании ОПК уже официально подтвердили предоставление ремонтных мощностей.
3) Основные направления поставок сейчас:
1) Артиллерия - это легко доставить, стоит относительно дешево, итого уже собрано около 200 самоходных и буксируемых 155 мм гаубиц и под 200к снарядов. Также расчеты с нужным ВУС по мобилизационной волне обучаются быстро. Уже есть видео сдачи первых расчетов стреловых тестов на М777.
2) РСЗО - опять же легко поставить, эффективна в текущей войне, быстро обучить экипажи по мобилизации с нужными ВУС.
3) Бронетехника:
а) Для обеспечения достаточно мобильности и маневра силами в корпусе резерва (4 кадрированые бригады, сейчас развернуты) и восполнение потерь в линейных частях. Сюда идут БМП, М113, голландские и датские вариации М113, пираньи и т.п.
б) Для обеспечения ударных возможностей, тут пока все плохо. Германские Т-72М ожидаемо оказались металлоломом, ибо 20 лет необслуживаемого хранения. М84 и Т-72М1 чешские более менее. Лучшие это Т-72М1Р из Польши, ибо тепловизор 3 поколения Астерия, современная связь, цифровизация.


Обычные Т-72М1 из Польши также в хорошем техническом состоянии оказались, ибо состояли в резерве с регламентным обслуживанием.
4) Пехотное оружие. Масса различных противотанковых комплексов, ПЗРК и стрелковки. Патроны. Тепловизионные прицелы и бинокли. Шифрованная связь. Ну и т.п. Все это позволяет поддерживать высокую боевую устойчивость подразделений и требует минимального обучения. Одно дело идти в бой с Мосинкой, как мобики ДНР, а другое дело с нормальным оружием и ПТ средствами. Опять же судя по тиктокам с позиций - там если не по 10 гранатометов на каждый танк, то по 4-5 АТ-4/Матадора/Панцерфауста3/НЛАВа на каждого гранатометчика.
5) БПЛА разных видов. Начиная от разведывательных малых, заканчивая ударными и барражирующими боеприпасами. ВСУ с 2014 активно работала с дронами, каждый взвод имеет свои Мавики или ДЖИ. Поэтому обучение на более серьезные машины не вызывает особых сложностей. Также такие БПЛА легко доставляются и практически невозможно уничтожить серьезную партию.

Ожидаемая следующая волна поставок которую вероятно уже начнут готовить в Мае:
1) Легкие тактические ракеты Бримстоун на колесном шасси. Специальная доработка для Украины. Первая партия будет доставлена в мае по заявлению Бориса Джонсона. Фактически это улучшенный Хеллфаер.
2) Более серьезные системы ПВО. Какие? Пока не называются. Есть сообщения, что будущие украинские мастеринструктора уже проходят обучение на этих системах. Опять же, даже если это какой Роланд или Асрад это уже серьезно усилит ПВО СВ ВСУ. Я не говорю, уже о более современных.
3) ПКР - сейчас ходит много слухов о типах и подготовке. Пока ничего конкретного, но даже вот за сегодня уже новость была, что ПКР просят и вероятно получат. Напомню, какой нить Гарпун с ЦУ с ГлобалХока вполне может наносить удары по кораблям у Севастополя в пассивном режиме.

Самолетов (вне МиГов из Словакии/Польши) пока даже в обсуждениях и слухах нету.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10833
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 944945946947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 450993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3076)
06.05.2022 00:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.