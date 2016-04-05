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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 946947948949950>
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 05:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Говорил с знакомым из Херсона.
Все бросил, дом который его родители 10 лет строили.
Его отец что-бы оплатить этот дом уже 15 лет сидит на рыбном заводе в Ирландии.
Снимает жилье в Одеской обасти.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 06:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  somilitark написав:Гугли Залужний і контрнаступ, можеш не дякувати(((

Там нема за що дякувати. Бо з цих слів є такі - Залужний: "Проводять контрнаступальні дії" . Нема ніякого контрнаступу. Треба триматися і допомагати армії. Все попереду.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 06:37

  Ukrainian написав:Комент з раша форумів

1) Авиацию пока даже не планируют поставлять западного типа. Это дорого - то есть условные 10 Ф-16 выжрут полтора лярда бюджета (ибо надо и ракеты, и бомбы, и обучить) и на эти полтора лярда не отработают.
2) Ленд-лиз работает в войне на истощение эффективно. И еще - ленд-лиз это не только поставки, это еще промышленность вне страны. Например, чешские и болгарские компании ОПК уже официально подтвердили предоставление ремонтных мощностей.
3) Основные направления поставок сейчас:
1) Артиллерия - это легко доставить, стоит относительно дешево, итого уже собрано около 200 самоходных и буксируемых 155 мм гаубиц и под 200к снарядов. Также расчеты с нужным ВУС по мобилизационной волне обучаются быстро. Уже есть видео сдачи первых расчетов стреловых тестов на М777.
2) РСЗО - опять же легко поставить, эффективна в текущей войне, быстро обучить экипажи по мобилизации с нужными ВУС.
3) Бронетехника:
а) Для обеспечения достаточно мобильности и маневра силами в корпусе резерва (4 кадрированые бригады, сейчас развернуты) и восполнение потерь в линейных частях. Сюда идут БМП, М113, голландские и датские вариации М113, пираньи и т.п.
б) Для обеспечения ударных возможностей, тут пока все плохо. Германские Т-72М ожидаемо оказались металлоломом, ибо 20 лет необслуживаемого хранения. М84 и Т-72М1 чешские более менее. Лучшие это Т-72М1Р из Польши, ибо тепловизор 3 поколения Астерия, современная связь, цифровизация.


Обычные Т-72М1 из Польши также в хорошем техническом состоянии оказались, ибо состояли в резерве с регламентным обслуживанием.
4) Пехотное оружие. Масса различных противотанковых комплексов, ПЗРК и стрелковки. Патроны. Тепловизионные прицелы и бинокли. Шифрованная связь. Ну и т.п. Все это позволяет поддерживать высокую боевую устойчивость подразделений и требует минимального обучения. Одно дело идти в бой с Мосинкой, как мобики ДНР, а другое дело с нормальным оружием и ПТ средствами. Опять же судя по тиктокам с позиций - там если не по 10 гранатометов на каждый танк, то по 4-5 АТ-4/Матадора/Панцерфауста3/НЛАВа на каждого гранатометчика.
5) БПЛА разных видов. Начиная от разведывательных малых, заканчивая ударными и барражирующими боеприпасами. ВСУ с 2014 активно работала с дронами, каждый взвод имеет свои Мавики или ДЖИ. Поэтому обучение на более серьезные машины не вызывает особых сложностей. Также такие БПЛА легко доставляются и практически невозможно уничтожить серьезную партию.

Ожидаемая следующая волна поставок которую вероятно уже начнут готовить в Мае:
1) Легкие тактические ракеты Бримстоун на колесном шасси. Специальная доработка для Украины. Первая партия будет доставлена в мае по заявлению Бориса Джонсона. Фактически это улучшенный Хеллфаер.
2) Более серьезные системы ПВО. Какие? Пока не называются. Есть сообщения, что будущие украинские мастеринструктора уже проходят обучение на этих системах. Опять же, даже если это какой Роланд или Асрад это уже серьезно усилит ПВО СВ ВСУ. Я не говорю, уже о более современных.
3) ПКР - сейчас ходит много слухов о типах и подготовке. Пока ничего конкретного, но даже вот за сегодня уже новость была, что ПКР просят и вероятно получат. Напомню, какой нить Гарпун с ЦУ с ГлобалХока вполне может наносить удары по кораблям у Севастополя в пассивном режиме.

Самолетов (вне МиГов из Словакии/Польши) пока даже в обсуждениях и слухах нету.

Хороша інформація
Дякую, що представили її нам.

Через декілька тижнів українська армія стане ще сильнішою!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:41

ЛАД

нежелание Киева принять Штайнмайера препятствует и визиту в столицу Украины любого другого члена правительства ФРГ.


корпоративна этика, для німців не має буди підвійного толкування

припускаю МЗС України доведется принести вибачення
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Там Арестович опять сказки рассказывает про то, что выбили орков с завода Азовсталь

Вокруг обороны Мариуполя и Азовстали очень много "белых пятен". Начиная от подкрепления, которое не пришло. И заканчивая канадским генералом, который якобы прячется в катакомбах Азовстали.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:48

  hume написав:Там Арестович опять сказки рассказывает про то, что выбили орков с завода Азовсталь, а по факту орки закрепились на территории завода. Таксчтоиарестович тот ещё пздабол, он уже месяц как везде контратакует


Ukrainian forces continue to conduct successful operation in the vicinity of Kharkiv and also announced the start of a counter-offensive near Izium. The success in the north is however very likely at the cost of Mariupol.

https://militaryland.net/ukraine/invasi ... 1-summary/

локальні успіхи маємо, не треба ганьбитися
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:42

Это крОсиво.
Нигде ваш сын не участвовал, денег не будет.

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 тра, 2022 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:43

  Hotab написав:Это крОсиво.
Н где ваш сын не участвовал, денег не будет.

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Красивое ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:59

Ukrainian
1. Гаубиці + БПЛА це дуже круто, є можливість знищувати рашистів на відстані зазнаючи мінімальних втрат.
2. В ближньому бою все більш-менш гуд, рашиська бронетехніка знищується в величезних кількостях. Є надія що нормальні танки/БМР у них закінчаться і в бій піде старий радянський хлам зі зберігання.
3. А ось з наступом печально. Мало поставляють танків/літаків. Таке враження що західні партнери не дуже бажають нашого наступу.
* Закрема "Лучшие это Т-72М1Р из Польши" досить слабенький танк. Сильно поступається навіть типовим російським танкам.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:08

  prodigy написав:
  hume написав:Там Арестович опять сказки рассказывает про то, что выбили орков с завода Азовсталь, а по факту орки закрепились на территории завода. Таксчтоиарестович тот ещё пздабол, он уже месяц как везде контратакует


Ukrainian forces continue to conduct successful operation in the vicinity of Kharkiv and also announced the start of a counter-offensive near Izium. The success in the north is however very likely at the cost of Mariupol.

https://militaryland.net/ukraine/invasi ... 1-summary/

локальні успіхи маємо, не треба ганьбитися

Некоторые локальные успехи есть, но подавать их как полномасштабное контрнаступление не стоит. Меня по прежнему волнует ситуация в районе Краматорска и Славянска
hume
 
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