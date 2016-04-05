Говорил с знакомым из Херсона.
Все бросил, дом который его родители 10 лет строили.
Его отец что-бы оплатить этот дом уже 15 лет сидит на рыбном заводе в Ирландии.
Снимает жилье в Одеской обасти.
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 05:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Говорил с знакомым из Херсона.
Все бросил, дом который его родители 10 лет строили.
Его отец что-бы оплатить этот дом уже 15 лет сидит на рыбном заводе в Ирландии.
Снимает жилье в Одеской обасти.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 06:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 06 тра, 2022 06:37
Хороша інформація
Дякую, що представили її нам.
Через декілька тижнів українська армія стане ще сильнішою!
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:41
ЛАД
корпоративна этика, для німців не має буди підвійного толкування
припускаю МЗС України доведется принести вибачення
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:48
Ukrainian forces continue to conduct successful operation in the vicinity of Kharkiv and also announced the start of a counter-offensive near Izium. The success in the north is however very likely at the cost of Mariupol.
локальні успіхи маємо, не треба ганьбитися
Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:42
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 06 тра, 2022 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:43
Додано: П'ят 06 тра, 2022 08:59
Ukrainian
1. Гаубиці + БПЛА це дуже круто, є можливість знищувати рашистів на відстані зазнаючи мінімальних втрат.
2. В ближньому бою все більш-менш гуд, рашиська бронетехніка знищується в величезних кількостях. Є надія що нормальні танки/БМР у них закінчаться і в бій піде старий радянський хлам зі зберігання.
3. А ось з наступом печально. Мало поставляють танків/літаків. Таке враження що західні партнери не дуже бажають нашого наступу.
* Закрема "Лучшие это Т-72М1Р из Польши" досить слабенький танк. Сильно поступається навіть типовим російським танкам.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:08
Некоторые локальные успехи есть, но подавать их как полномасштабное контрнаступление не стоит. Меня по прежнему волнует ситуация в районе Краматорска и Славянска
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