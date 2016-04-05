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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 947948949950>
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 09:10

  andrijk777 написав:Ukrainian
1. Гаубиці + БПЛА це дуже круто, є можливість знищувати рашистів на відстані зазнаючи мінімальних втрат.
2. В ближньому бою все більш-менш гуд, рашиська бронетехніка знищується в величезних кількостях. Є надія що нормальні танки/БМР у них закінчаться і в бій піде старий радянський хлам зі зберігання.
3. А ось з наступом печально. Мало поставляють танків/літаків. Таке враження що західні партнери не дуже бажають нашого наступу.
* Закрема "Лучшие это Т-72М1Р из Польши" досить слабенький танк. Сильно поступається навіть типовим російським танкам.


скоро будет лэнд лиз 1942 VS лэнд лиз 2022 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:02

  mephala написав:скоро будет лэнд лиз 1942 VS лэнд лиз 2022 :mrgreen:

Ніколи такого не буде.
Наприклад літаків було поставлено 11400 + 7000 з Британської імперії. Автомобілів 427000.
Нам такі цифри і не снились.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:05

Зображення
Ранее Дмитрий Шкребец(батько померлого) писал в соцсетях посты в поддержку российского вторжения в Украину, восхвалял Путина и отмечал, что Украина "не должна существовать". Однако после потери сына мужчина резко изменил свое мнение и начал критиковать российские власти.
:D :D :D
*Напевно Дмитрий Шкребец надіявся одержали 7 мільйонів рублів за труп сина, але після такого облому(дулі з маком) чогось розчарувався в великой Рассеи.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:25

Так в них же корабель "пропал без вести" - в тексті: "13.04.2022 во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля, последний пропал без вести."
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ранее Дмитрий Шкребец(батько померлого) писал в соцсетях посты в поддержку российского вторжения в Украину, восхвалял Путина и отмечал, что Украина "не должна существовать". Однако после потери сына мужчина резко изменил свое мнение и начал критиковать российские власти.

Думку він не змінив - як був антиукраїнським, так і є. Інша справа, що до влади рф має свої особисті претензії https://vk.com/d.vetrov78
Моє бачення після особистого моніторингу дискусії у різних пабліках - найбільші вороги зараз в ордлі та криму, тоді рф. У москві та сп є деякий антивоєнний прошарок, але в цілому надіятись можна тільки на збройну боротьбу.
Дивно, що до крисьчан переважає лояльне відношення - там людей готових вбивати українців більше ніж достатньо.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 10:38

  Ой+ написав:Думку він не змінив - як був антиукраїнським, так і є.

Та ясно. Ми ж вбили його сина. Очевидно що він став ще більше антиукраїнським.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Безкарність та безсовісність: міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі.

За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерийського снаряду.

Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.

Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.

Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого.

Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін.

У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - замміністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушила для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.

Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.

Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років. Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.

У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші.

Це легко перевірити, і це далеко не все.

У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі.

У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.
Джерело: https://censor.net/ua/b3339385

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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:13

  andrijk777 написав:
  mephala написав:скоро будет лэнд лиз 1942 VS лэнд лиз 2022 :mrgreen:

Ніколи такого не буде.
Наприклад літаків було поставлено 11400 + 7000 з Британської імперії. Автомобілів 427000.
Нам такі цифри і не снились.


взагалі то я мав на увазі що кацапи скоро поїдуть на техніці 1942
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если все действительно так и есть, то даже война ничему не учит. Круговорот одних и тех же лиц на теплых должностях, особенно таких как послы в небольших странах, работы немного, зп очень достойная. Вроде последний раз слышал около 7-8 куе в зависимости от страны, но это было давно.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:15

  mephala написав:
  andrijk777 написав:
  mephala написав:скоро будет лэнд лиз 1942 VS лэнд лиз 2022 :mrgreen:

Ніколи такого не буде.
Наприклад літаків було поставлено 11400 + 7000 з Британської імперії. Автомобілів 427000.
Нам такі цифри і не снились.


взагалі то я мав на увазі що кацапи скоро поїдуть на техніці 1942

Где то было видео как советское БМП из современной снайперской винтовки расфигачили.
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