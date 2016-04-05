Безкарність та безсовісність: міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі.



За часи свого правління в міноборони Андрій Таран не закупив жодного артилерийського снаряду.



Не закупив жодної пускової установки ПТРК Стугна.



Закуплена дуже мала кількість безпілотних розвідувальних апаратів.



Не закупив жодного пікапа та багато чого іншого.



Не створено ні доктрини ні плану якихось структурних змін.



У квітні 2021-го комітет по обороні ВР ухвалив рішення щодо звільнення заступника Тарана - замміністра оборони Халімона за провали у сфері харчування армії, ДБР порушила для перевірки діяльності Халімона кримінальну справу.



Таран ухвалив наказ №330, де прирівняв відкриття вогню по російським військам до адміністративного правопорушення, який було відмінено тільки після публічного скандалу.



Таран зірвав виконання Держоборонзамовлення 2020-го та 2021-го років. Так, у 2020-му році Міноборони не використало понад 10 мільярдів гривень державних гарантій на закупівлю озброєння, і ці гроші Мінфін у кінці року передав на Велике будівництво.



У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші.



Це легко перевірити, і це далеко не все.



У країні, де влада несе відповідальність за свої вчинки, пан Таран вже сидів би у тюрмі.



У країні, де у владі існує мораль, Тарану був би заборонений навіть підхід до владних кабінетів.