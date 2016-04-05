Starikan написав: Це скоріш незадоволення результатами етнічного поділу Австро-угорської імперії, що глибоко укорінилося в їхньому менталітеті і відбивається у деталях відношення як до західної (переможцям у 1МВ) Європи, так і до східної.
помню со мной в академии учился чех, тот говорил что венгры претендуют на их территорию (в местах где доминирует венгерское население), это на секундочку было в начале 80х
Вообще очень многие конфликты 20 века были следствием распада империй после 1МВ. Например, тот же Ближний Восток тупо делили "под линеечку" без малейшего учета этнических и религиозных особенностей.
Насчет венгров сошлюсь на Марка Солонина: при дележе А-В империи чехи из-за глупости и жадности Бенеша (который к тому же при этом обманул Вильсона) отхватили два явно лишних для них куска: горный западный "ободок" Судет с > 75% немецкого населения и кусок Венгрии на юге.
О проблемах Германии, которые реально усложняют и задерживают поставки вооружений в Украину.
Промышленность готовится пополнить запасы немецкой армии, вызванной вторжением России в Украину.
Нехватка бронежилетов. Радиоприемники настолько устарели, что являются предметом шуток со стороны других солдат НАТО. Неэффективная система снабжения, которой требуются годы только для того, чтобы приобрести погоны.
После десятилетий бюджетных сокращений немецким военным катастрофически не хватает предметов первой необходимости, будь то пули или рюкзаки. Но воодушевленный вторжением России в Украину, канцлер Олаф Шольц пообещал потратить 100 миллиардов евро или 105 миллиардов долларов на модернизацию вооруженных сил, почти утроив военные расходы по сравнению с предыдущим годом.
Качественный скачок в расходах на вооружение «давно назрел», сказал Вольфганг Рихтер, полковник немецкой армии в отставке, который сейчас работает в Немецком институте международных отношений и безопасности в Берлине. «Долгое время мы считали, что достаточно экономической мощи. Но события последних нескольких недель показали, что нам также нужна сильная армия».
В списке пожеланий военных — новые корабли, новые вертолеты, а также больше танков и другой бронетехники. Но могут потребоваться годы, чтобы выделить деньги и превратить немецкую армию, насчитывающую 184 000 солдат, в эффективное средство сдерживания России, говорят эксперты. ..........
Ой+ написав:Моє бачення після особистого моніторингу дискусії у різних пабліках - найбільші вороги зараз в ордлі та криму,
Так і є. Вони відчують моральне полегшення за свої злочини і зраду перед Україною лише тоді, коли Україна зникне. Не буде перед ким відповідати ні юридично, ні морально. І совість свою вони цим мають намір очистити. В Херсонські пабліки крисчан набігло багато. Заспокоюють, кажуть , що будемо дружити і расея нас не образить. Їх массово посилають на йух, показують свою ненависть як до них, так і до рашистів, відправляють додому, чекають зсу, а вони щиро не розуміють, чому)))