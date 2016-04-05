Министр обороны Кристина Ламбрехт подтвердила передачу Германией 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 со складов Бундесвера.
Об этом она заявила в пятницу в ходе визита Словакии, сообщает DW.
По словам главы ведомства, Украина получит машины, которые сейчас находятся на текущем ремонте, и бундесвер в них в настоящее время срочно не нуждается.
Министр также отметила, что Германия обучит украинских военных обращению с этим САУ.
Раньше об этом писало издание Die Welt.
Panzerhaubitzen 2000 — это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann.
Эти гаубицы поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 оснащена стволом длиной 52 калибры (8 м), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.
Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. Такие гаубицы способны стрелять на расстояние до 40 километров.
Пусть благодарят Вилли Брандта и всех его последователей "от Лиссабона до Владивостока". Особенно фрау Риббентроп. Начинаю соглашаться с фразой "ну, тупые"
Ну тупые это слишком. Думаю, что после развала Союза и упадка экономики бывших советских республик Запад считал, что с военной угрозой с Востока покончено. Хотя за последние лет 10 могли бы и озаботиться.
Министр обороны Кристина Ламбрехт подтвердила передачу Германией 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 со складов Бундесвера.
Это, конечно , замечательно, но без современного ПВО войну не выиграть. Хотя бы такого, которое бы уверенно боролось в прифронтовой полосе с самолетами и беспилотниками (на сбитие крылатых ракет не претендую)
Starikan написав: Пусть благодарят Вилли Брандта и всех его последователей "от Лиссабона до Владивостока". Особенно фрау Риббентроп. Начинаю соглашаться с фразой "ну, тупые"
Ну тупые это слишком. Думаю, что после развала Союза и упадка экономики бывших советских республик Запад считал, что с военной угрозой с Востока покончено. Хотя за последние лет 10 могли бы и озаботиться.
Как покончено, если весь ракетный и авиационный (не говоря уже о ядерном) арсенал остался? Забыли об исконной исторической агрессивности рашки по отношению к соседям? Забыли историю российской империи? Завоевание Поволжья, Кавказа и Сибири? Удушение Польши? Забыли Венгрию, Чехословакию, Афган? Нападение Сталина на Польшу, Финляндию, оккупацию прибалтов, аннексию Бессарабии? Карибский кризис? Угрозы Израилю?
Добавлю: трусливые до мозга костей пацифисты. "Никогда больше", "лучше рабство, чем война"
Министр обороны Кристина Ламбрехт подтвердила передачу Германией 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 со складов Бундесвера.
Это, конечно , замечательно, но без современного ПВО войну не выиграть. Хотя бы такого, которое бы уверенно боролось в прифронтовой полосе с самолетами и беспилотниками (на сбитие крылатых ракет не претендую)
ну не так быстро они все же попадут на фронт как бы хотелось. во первых немцы сами говорят что они на данный момент на ремонте. а во вторых - "Глава оборонного ведомства добавила, что поставка будет осуществлена после прохождения украинскими военнослужащими обучения по их применению"
Starikan написав: Пусть благодарят Вилли Брандта и всех его последователей "от Лиссабона до Владивостока". Особенно фрау Риббентроп. Начинаю соглашаться с фразой "ну, тупые"
Ну тупые это слишком. Думаю, что после развала Союза и упадка экономики бывших советских республик Запад считал, что с военной угрозой с Востока покончено. Хотя за последние лет 10 могли бы и озаботиться.
Как покончено, если весь ракетный и авиационный (не говоря уже о ядерном) арсенал остался? Забыли об исконной исторической агрессивности рашки по отношению к соседям? Забыли историю российской империи? Завоевание Поволжья, Кавказа и Сибири? Удушение Польши? Забыли Венгрию, Чехословакию, Афган? Нападение Сталина на Польшу, Финляндию, оккупацию прибалтов, аннексию Бессарабии? Карибский кризис? Угрозы Израилю?
Добавлю: трусливые до мозга костей пацифисты. "Никогда больше", "лучше рабство, чем война"
"Исконная агрессивность" раньше была у всех европейских государств. Все перечисленные Вами завоевания были обычным оружием, а не массового поражения. А для этого нужна соответствующая экономическая мощь.
Starikan написав:.......... Это, конечно , замечательно, но без современного ПВО войну не выиграть. Хотя бы такого, которое бы уверенно боролось в прифронтовой полосе с самолетами и беспилотниками (на сбитие крылатых ракет не претендую)
ну не так быстро они все же попадут на фронт как бы хотелось. во первых немцы сами говорят что они на данный момент на ремонте. а во вторых - "Глава оборонного ведомства добавила, что поставка будет осуществлена после прохождения украинскими военнослужащими обучения по их применению"
Ремонт при налаженном производстве это недолго. Обучение тоже достаточно быстрое (если, конечно, не обучать совсем уж новобранцев, которые никогда даже орудий не видели).
Starikan, для фронтовой ПВО неплохо хотя бы Стингеры (и аналогичное) и ЗСУ, более серьёзные средства нужны, скорее, для обороны объектов и городов.