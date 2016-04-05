crumd
Ну я хз на счёт низкой интенсивности. У меня знакомые успели за десять дней пройти путь от отъезда на передовую до попадания в госпиталь. Ага, низкая интенсивность.
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Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:41
crumd
Ну я хз на счёт низкой интенсивности. У меня знакомые успели за десять дней пройти путь от отъезда на передовую до попадания в госпиталь. Ага, низкая интенсивность.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:45
crumd
не надо тут петь осанны РФ.
никакие годы войны Раша не потянет.
вопрос на сколько месяцев хватит.
ракеты тоже заканчиваются
а наша дальнобойность только начинается
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:46
Точнее, наверное, не "низкой интенсивности", а позиционная, окопная. Без резких прорывов и перемещений.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пропаганда во время войны это правильно... наверное... во избежании паники, но пугает бравада наших... перешли в контрнаступление, на донецком направлении продвижения противника нет - бац, Северодонецк находится в окружении... не маленький город, на секундочку, не село в три улицы, что бы его окружить, это нужно несколько дней... минимум
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:51
Додано: П'ят 06 тра, 2022 14:57
ЛАД
и, что дальше, - какой вывод? озвучьте...
кто начал выдыхаться, так это Раша. а мы с помощью остального цивилизованного мира как-то выстоим.
а за разрушение промышленности агрессор должен заплатить, согласен
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:15
Какой вывод Вам нужен (Вы хотите)?
"как-то выстоим" - согласен. Плохо, что "как-то".
Ресурсов для длительной войны у РФ пока хватает. Клепать танки старого образца, снаряды и двигатели к старым ТУ они вполне могут. Прогнозы и наших, и западных специалистов о войне до конца 2022, а то и 2023 радуют слабо.
Что будет после победы и окажут ли нам серьёзную (не гуманитарную) помощь после войны, не знаю, я не Нострадамус.
Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 тра, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:19
Пускай об этом больше заботятся конечные бенефициары этих ликвидированных предприятий ( некоторые из которых были "любыми друзями" с теми, кто их сейчас ТАК ОТЧАЯННО бомбит, к тому же).
Олигархов, которые в своё время захватили эти предприятия незаконным путём и делавших всё возможное, что бы не платить налоги в казну, помимо мутившие массу различных "схем и тем"- отнюдь НЕ ЖАЛЬ 👎.
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:23
ЛАД
просто такой пессимизм - все плохо, будет еще хуже.
как-то витает за кадром мысль - надо договариваться - не так ли?
особенно, когда Раша начинает выдыхаться, повторюсь
не мы это начали, но придется заканчивать нам - еще ведь не сказали свое слово последние поставки вооружений? там посмотреть
Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:25
Олигархов не жаль.
Но, думаю, нищими они не стали, с голоду умирать не будут.
Вопрос в рабочих местах и необходимых специалистах (я там немного дописал, посмотрите).
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