RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 949950951952>
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:25

  ЛАД написав:...
Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?

а вот это зависит только от нас - если будем работать, то сами создадим.

а если сидеть и стенать, как все плохо... - то ничего не будет ;)

ps для сельхозки достаточно 1% населения
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 29.09.19
Подякував: 314 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Откуда дровишки ?

из мечтаний ватников
comandante
 
Повідомлень: 47
З нами з: 21.02.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:33

  Shaman написав:...............
просто такой пессимизм - все плохо, будет еще хуже.
как-то витает за кадром мысль - надо договариваться - не так ли? ;)
особенно, когда Раша начинает выдыхаться, повторюсь

не мы это начали, но придется заканчивать нам - еще ведь не сказали свое слово последние поставки вооружений? там посмотреть

"будет еще хуже" я не говорил и так не считаю.
Договаривать, может, и надо, но сегодня не с кем и не о чем. В возможность сколько-нибудь приличного договора с Путиным верю очень слабо.
Сегодня - только воевать, а для этого добиваться всё бОльших поставок серьёзного оружия. И, желательно, более современного. Аргумент о необходимости обучения л/с при прогнозах длительной войны становится весьма слабым.
Причём добиваться этого сегодня, пока Европа и США от нас не "устали" и у нас поддержка их населения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:37

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?

а вот это зависит только от нас - если будем работать, то сами создадим.

а если сидеть и стенать, как все плохо... - то ничего не будет ;)

ps для сельхозки достаточно 1% населения

"Сами создадим" (фактически с 0) в сегодняшнем мире практически нереально.
Приведите хоть один пример.
Ни Китай, ни кто другой "сами" промышленность не создали.
Кстати, и Союз в 1930-е тоже. Закупали целые заводы.

P.s. 400 тыс. населения даже для сельхозки, по-моему маловато. Скорее, миллиона 4 или близко к этому. На наши площади нужен и ремонт техники, и обслуга для занятых в с/х и хоть какая-то "культурка".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 тра, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:39

  comandante написав:
  alex_dvornichenko написав:Откуда дровишки ?

из мечтаний ватников

С Северодонецком, как и со многими другими местами, не понятно. Встречал и сообщения об "отражении атак на город", и о "боях в городе"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?

а вот это зависит только от нас - если будем работать, то сами создадим.

а если сидеть и стенать, как все плохо... - то ничего не будет ;)

ps для сельхозки достаточно 1% населения

"Сами создадим" (фактически с 0) в сегодняшнем мире практически нереально.
Приведите хоть один пример.
Ни Китай, ни кто другой "сами" промышленность не создали.
Кстати, и Союз в 1930-е тоже. Закупали целые заводы.

когда я говорю сами, имеется ввиду, что надо организовать общество, которое живет по правилам (как это банально не звучит). что то сами будем создавать, что-то затягивать, что-то у нас разместят.

создадим такое общество - будет развиваться экономика - от этого больше зависит развитие, а не от захотят-не захотят.
не создадим - ничего цивилизованного не будет.

путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1931
З нами з: 29.09.19
Подякував: 314 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 15:48

  comandante написав:
  alex_dvornichenko написав:Откуда дровишки ?

из мечтаний ватников


Ну зачем же так... буду рад ошибиться, но вот сам глава Северодонецкой военно-гражданской администрации заявляет: https://news.liga.net/politics/news/ros ... vleniy-vga
pirat-d
 
Повідомлень: 254
З нами з: 06.07.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:00

  ЛАД написав:
  comandante написав:
  alex_dvornichenko написав:Откуда дровишки ?

из мечтаний ватников

С Северодонецком, как и со многими другими местами, не понятно. Встречал и сообщения об "отражении атак на город", и о "боях в городе"


На цій карті той "ПівнічноДонецьк" був оточений ще й 20квітня (маю збережену сторінку):
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Templat ... tailed_map

Але, мабуть, слабеньке те "оточення", якщо і досі все без змін...
Bobua
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 24.08.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:12

На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)
Starikan
2
 
Повідомлень: 18764
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:14

  Shaman написав:[

создадим такое общество - будет развиваться экономика - от этого больше зависит развитие, а не от захотят-не захотят.
не создадим - ничего цивилизованного не будет.

путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить

В рамках существующей коррупционной системы в Украине - это НЕРЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА. Поэтому том "как в Сингапуре" можете только помечтать..
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 897
З нами з: 04.06.19
Подякував: 223 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 949950951952>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94673
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2893
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1818)
06.05.2022 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.