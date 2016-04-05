ЛАД написав:... Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
а вот это зависит только от нас - если будем работать, то сами создадим.
а если сидеть и стенать, как все плохо... - то ничего не будет
Shaman написав:............... просто такой пессимизм - все плохо, будет еще хуже. как-то витает за кадром мысль - надо договариваться - не так ли? особенно, когда Раша начинает выдыхаться, повторюсь
не мы это начали, но придется заканчивать нам - еще ведь не сказали свое слово последние поставки вооружений? там посмотреть
"будет еще хуже" я не говорил и так не считаю. Договаривать, может, и надо, но сегодня не с кем и не о чем. В возможность сколько-нибудь приличного договора с Путиным верю очень слабо. Сегодня - только воевать, а для этого добиваться всё бОльших поставок серьёзного оружия. И, желательно, более современного. Аргумент о необходимости обучения л/с при прогнозах длительной войны становится весьма слабым. Причём добиваться этого сегодня, пока Европа и США от нас не "устали" и у нас поддержка их населения.
ЛАД написав:... Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
а вот это зависит только от нас - если будем работать, то сами создадим.
а если сидеть и стенать, как все плохо... - то ничего не будет
ps для сельхозки достаточно 1% населения
"Сами создадим" (фактически с 0) в сегодняшнем мире практически нереально. Приведите хоть один пример. Ни Китай, ни кто другой "сами" промышленность не создали. Кстати, и Союз в 1930-е тоже. Закупали целые заводы.
P.s. 400 тыс. населения даже для сельхозки, по-моему маловато. Скорее, миллиона 4 или близко к этому. На наши площади нужен и ремонт техники, и обслуга для занятых в с/х и хоть какая-то "культурка".
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 тра, 2022 15:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
а вот это зависит только от нас - если будем работать, то сами создадим.
а если сидеть и стенать, как все плохо... - то ничего не будет
ps для сельхозки достаточно 1% населения
"Сами создадим" (фактически с 0) в сегодняшнем мире практически нереально. Приведите хоть один пример. Ни Китай, ни кто другой "сами" промышленность не создали. Кстати, и Союз в 1930-е тоже. Закупали целые заводы.
когда я говорю сами, имеется ввиду, что надо организовать общество, которое живет по правилам (как это банально не звучит). что то сами будем создавать, что-то затягивать, что-то у нас разместят.
создадим такое общество - будет развиваться экономика - от этого больше зависит развитие, а не от захотят-не захотят. не создадим - ничего цивилизованного не будет.
На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)