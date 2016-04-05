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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:19

  Shaman написав: путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить

Не тот менталитет (кто-нибудь из присутствующих побежит сдавать золото в государственные фонды, чтобы побороть финансовый кризис?)
Да и Ю.Корея поднялась в основном, когда у власти были диктаторы.
Как и Сингапур; Ли Куан Ю никаким "демократом" не был.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:22

  roberto dark написав:
  Shaman написав:[

создадим такое общество - будет развиваться экономика - от этого больше зависит развитие, а не от захотят-не захотят.
не создадим - ничего цивилизованного не будет.

путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить

В рамках существующей коррупционной системы в Украине - это НЕРЕШАЕМАЯ ЗАДАЧА. Поэтому том "как в Сингапуре" можете только помечтать..

так надо менять систему в Украине. она что, живет сама по себе? ;)

это выполнимая задача - нет тут ничего невозможного. только надо делать, а не мечтать :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:26

  Starikan написав:
  Shaman написав: путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить

Не тот менталитет (кто-нибудь из присутствующих побежит сдавать золото в государственные фонды, чтобы побороть финансовый кризис?)
Да и Ю.Корея поднялась в основном, когда у власти были диктаторы.
Как и Сингапур; Ли Куан Ю никаким "демократом" не был.

размах волонтерского движения говорит, что очень много людей думает не только о себе.

а Ю.Корея поднялась в том числе под жестким контролем США - а у нас тут не-не-не, мы без американцев справимся - к чему бы это?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:55

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Точнее, наверное, не "низкой интенсивности", а позиционная, окопная. Без резких прорывов и перемещений.
В остальном crumd прав. + массовая эмиграция и практически полная ликвидация промышленности (во всяком случае, тяжёлой).

и, что дальше, - какой вывод? озвучьте...

кто начал выдыхаться, так это Раша. а мы с помощью остального цивилизованного мира как-то выстоим.

а за разрушение промышленности агрессор должен заплатить, согласен

Какой вывод Вам нужен (Вы хотите)?
"как-то выстоим" - согласен. Плохо, что "как-то".
Ресурсов для длительной войны у РФ пока хватает. Клепать танки старого образца, снаряды и двигатели к старым ТУ они вполне могут. Прогнозы и наших, и западных специалистов о войне до конца 2022, а то и 2023 радуют слабо.
Что будет после победы и окажут ли нам серьёзную (не гуманитарную) помощь после войны, не знаю, я не Нострадамус.
Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
Добрый день! Вам мало того что дают Ленд-лиз, а это дорогого стоит. Это доверие и я надеюсь что оно будет только нарастать.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:01

Розвідка союзників над Чорним морем: ВМС США P8 Poseidon AE681B; ATR C-72-600TMPA MARTI07 ВМС Туреччини; RAF RC-135W Rivet Joint RRR7236; USAF RQ4 Global Hawk FORTE11.

Оцінюють роботу Нептуна :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:20

Так що ми йдемо у правильному напрямку. Необхідно тільки додати темпу
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:45

  Shaman написав: а Ю.Корея поднялась в том числе под жестким контролем США - а у нас тут не-не-не, мы без американцев справимся - к чему бы это?

Например, к тому, что почти весь наш форум (на котором, я полагаю, нет алегархов, коррупционеров и прочих врагов народа (да, судей чуть не забыл :wink: )) ругал последними словами реформы американки Яресько. Реформы - штука тяжелая и требует выносливости и терпения нарида. А нарид всегда хочет всё, сразу и на халяву.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:49

  pirat-d написав:
  comandante написав:
  alex_dvornichenko написав:Откуда дровишки ?

из мечтаний ватников


Ну зачем же так... буду рад ошибиться, но вот сам глава Северодонецкой военно-гражданской администрации заявляет: https://news.liga.net/politics/news/ros ... vleniy-vga

там же написано: "пытаются окружить", "почти окружен". А ты читаешь "окружен". При этом не смотришь на карту (на которой водные приграды) и динамику событий. Поэтому к версии про мечтания ватников могу добавить версию про напуганного пропагандой.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 17:54

  Starikan написав:
  Shaman написав: а Ю.Корея поднялась в том числе под жестким контролем США - а у нас тут не-не-не, мы без американцев справимся - к чему бы это?

Например, к тому, что почти весь наш форум (на котором, я полагаю, нет алегархов, коррупционеров и прочих врагов народа (да, судей чуть не забыл :wink: )) ругал последними словами реформы американки Яресько. Реформы - штука тяжелая и требует выносливости и терпения нарида. А нарид всегда хочет всё, сразу и на халяву.

І що зробила Яресько?
Варанти які відхаркувати?
З початку агресії у 2014 тре було об"явити дефолт і та й по тому.
Аргентина дефолтиться і без війни.
А курс наразі тримають як при ВФЯ, щоб нерези вдало вийшли, але то таке.
flyman
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  #<1 ... 949950951952
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