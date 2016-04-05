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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 951952953954955>
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Безкарність та безсовісність: міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі.
...
У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші. Джерело: https://censor.net/ua/b3339385

А Нептун зараз творить дива!
Побільше б їх!!!

Switchblade 300: ймовірно, ЗСУ вперше застосували американський дрон-камікадзе
https://mil.in.ua/uk/news/switchblade-3 ... kamikadze/
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 06 тра, 2022 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?

а как же военная угроза со стороны рашки? мне кажется для европы такой вариант не есть комфортным. чтобы они потом за 3 дня взяли условный киев а потом пошли на польшу и прибалтику??? уменьшит население в 3 раза значит и примерно уменьшить всу и тп в 3 раза. не пошлешь же пенсов воевать. или есть секретный план мирового правительства как расщепить на атомы 100кк жителей рашки и после исчезновения угрозы сократить нашу популяцию в виду дальнейшего отсутствия опасности с их стороны?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:11

Скільки, за вашими прогнозами, з них вже не повернуться до України?

Все залежить, насамперед, від того, скільки триватиме війна. Якщо закінчиться швидко, за 1−2 місяці, більшість повернуться. За кордоном залишаться максимум 600 тис. Якщо активні бойові дії будуть тривати до кінця року або довше і, не дай Боже, поширяться територіально, то охочих покинути країну побільшає.

Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.

https://minfin.com.ua/ua/2022/05/06/84908432/
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Switchblade 300: ймовірно, ЗСУ вперше застосували американський дрон-камікадзе




На відео результат такий що краще б його і не викладали.
З якою ціллю військові виклали таке відео мені не зовсім зрозуміло.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:20

  Ukrainian написав:
  V2 написав:Switchblade 300: ймовірно, ЗСУ вперше застосували американський дрон-камікадзе




На відео результат такий що краще б його і не викладали.
З якою ціллю військові виклали таке відео мені не зовсім зрозуміло.


Є вагомі докази, що це не фейк з метою дискредитації? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:44

  fler написав:Розвідка союзників над Чорним морем: ВМС США P8 Poseidon AE681B; ATR C-72-600TMPA MARTI07 ВМС Туреччини; RAF RC-135W Rivet Joint RRR7236; USAF RQ4 Global Hawk FORTE11.

Оцінюють роботу Нептуна :roll:


операция в стиле маджахедов (когда они сбили вертолет и ждут когда за ним еще 2 прилетят)

-сперва Байрактаром добанули по оркам на о.Змеиный и ждали когда эвакуировать 200х/300х
подойдет "крупная рыба"...как результат повредили фрегат "Адмирал Макаров"

https://dumskaya.net/news/u-zmeinogo-go ... at-164010/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:53

Президент Сполучених Штатів Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на інформацію трьох американських чиновників.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що цей пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.

4 травня в Пентагоні заявили, що майже всі 90 гаубиць, які США пообіцяли до України, вже доставлені за призначенням.

У п'ятницю в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.

Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 19:53

7 причин, що змінили позицію США

https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 4/7138869/
За президентства Барака Обами (та відповідно – віцепрезидентства Джо Байдена) було кілька основних причин, чому адміністрація США не давала зелене світло на постачання оборонних озброєнь Україні.

По-перше, це недостатній рівень довіри до українських збройних сил та міністерства оборони загалом – у Вашингтоні не було впевненості, що українські військові зможуть ефективно використовувати надані озброєння і максимально забезпечити їх непотрапляння в руки ворога (причому не лише на полі бою).

По-друге, небажання загострювати відносини з європейськими столицями – зокрема, Берліном, який виступав категорично проти надання Україні тих самих "Джавелінів".

І по-третє й головне – страх спровокувати Путіна.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:14

  Shaman написав:..........
когда я говорю сами, имеется ввиду, что надо организовать общество, которое живет по правилам (как это банально не звучит). что то сами будем создавать, что-то затягивать, что-то у нас разместят.

создадим такое общество - будет развиваться экономика - от этого больше зависит развитие, а не от захотят-не захотят.
не создадим - ничего цивилизованного не будет.

путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить

Вот я не уверен, что "такое общество" в Ю. Корее создали сами южнокорейцы.
Подъём послевоенной Европы (где "такое общество", наверное, было) без очень сильной поддержки США (план Маршалла) не произошёл бы.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:16

  prodigy написав:
  fler написав:
Оцінюють роботу Нептуна :roll:


операция в стиле маджахедов (когда они сбили вертолет и ждут когда за ним еще 2 прилетят)

-сперва Байрактаром добанули по оркам на о.Змеиный и ждали когда эвакуировать 200х/300х
подойдет "крупная рыба"...как результат повредили фрегат "Адмирал Макаров"

https://dumskaya.net/news/u-zmeinogo-go ... at-164010/


Москалі у соцмережах пишуть, що це фейк :D Напевно, чекають якесь виправдання з телевізора, типу "випадково сталася маленька пожежа, ніхто не постраждав". Цікаво, як вони реагуватимуть, якщо затоне? :roll:
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