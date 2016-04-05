Безкарність та безсовісність: міністр оборони, не купивший для армії жодного снаряда та ракетної установки, який зірвав виконання Держоборонзамовлення, призначений на посаду Надзвичайного та Повноважного посла України в Євросоюзі. ... У 2020-му році з вини Тарана було зірвано та призупинено фінансування ракетної програми, цілий рік на програму Нептун не перераховували гроші. Джерело: https://censor.net/ua/b3339385
ЛАД написав:превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
а как же военная угроза со стороны рашки? мне кажется для европы такой вариант не есть комфортным. чтобы они потом за 3 дня взяли условный киев а потом пошли на польшу и прибалтику??? уменьшит население в 3 раза значит и примерно уменьшить всу и тп в 3 раза. не пошлешь же пенсов воевать. или есть секретный план мирового правительства как расщепить на атомы 100кк жителей рашки и после исчезновения угрозы сократить нашу популяцию в виду дальнейшего отсутствия опасности с их стороны?
Скільки, за вашими прогнозами, з них вже не повернуться до України?
Все залежить, насамперед, від того, скільки триватиме війна. Якщо закінчиться швидко, за 1−2 місяці, більшість повернуться. За кордоном залишаться максимум 600 тис. Якщо активні бойові дії будуть тривати до кінця року або довше і, не дай Боже, поширяться територіально, то охочих покинути країну побільшає.
Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на інформацію трьох американських чиновників.
Чиновники на умовах анонімності заявили, що цей пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.
4 травня в Пентагоні заявили, що майже всі 90 гаубиць, які США пообіцяли до України, вже доставлені за призначенням.
У п'ятницю в Білому домі заявили, що Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня.
Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.
Документ, відомий як Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року, прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.
По-перше, це недостатній рівень довіри до українських збройних сил та міністерства оборони загалом – у Вашингтоні не було впевненості, що українські військові зможуть ефективно використовувати надані озброєння і максимально забезпечити їх непотрапляння в руки ворога (причому не лише на полі бою).
По-друге, небажання загострювати відносини з європейськими столицями – зокрема, Берліном, який виступав категорично проти надання Україні тих самих "Джавелінів".
Shaman написав:.......... когда я говорю сами, имеется ввиду, что надо организовать общество, которое живет по правилам (как это банально не звучит). что то сами будем создавать, что-то затягивать, что-то у нас разместят.
создадим такое общество - будет развиваться экономика - от этого больше зависит развитие, а не от захотят-не захотят. не создадим - ничего цивилизованного не будет.
путь Южной Кореи нам вполне по силам повторить
Вот я не уверен, что "такое общество" в Ю. Корее создали сами южнокорейцы. Подъём послевоенной Европы (где "такое общество", наверное, было) без очень сильной поддержки США (план Маршалла) не произошёл бы.