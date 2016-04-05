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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 952953954955>
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:17

  jump написав:Скільки, за вашими прогнозами, з них вже не повернуться до України?

Все залежить, насамперед, від того, скільки триватиме війна. Якщо закінчиться швидко, за 1−2 місяці, більшість повернуться. За кордоном залишаться максимум 600 тис. Якщо активні бойові дії будуть тривати до кінця року або довше і, не дай Боже, поширяться територіально, то охочих покинути країну побільшає.

Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.

https://minfin.com.ua/ua/2022/05/06/84908432/

Не вернутся 90% из тех, кто потерял жилье в Украине.
Не вернется большинство из тех,кто бежал к родственникам в Европу.
Не вернутся более 50% из тех, кто успеет найти в Европе жилье и работу.
И с каждым месяцем количество невозвращенцев по третьему пункту будет возрастать.
Я уже молчу о тех, кто за рубежем успеет найти себе пару и о тех, кто целенаправленно едет за океан и на британские острова.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:20

  Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)

Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.
Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 20:34

  cinema написав:
  ЛАД написав:...........
Какой вывод Вам нужен (Вы хотите)?
"как-то выстоим" - согласен. Плохо, что "как-то".
Ресурсов для длительной войны у РФ пока хватает. Клепать танки старого образца, снаряды и двигатели к старым ТУ они вполне могут. Прогнозы и наших, и западных специалистов о войне до конца 2022, а то и 2023 радуют слабо.
Что будет после победы и окажут ли нам серьёзную (не гуманитарную) помощь после войны, не знаю, я не Нострадамус.
Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
Добрый день! Вам мало того что дают Ленд-лиз, а это дорогого стоит. Это доверие и я надеюсь что оно будет только нарастать.

Добрый вечер!
Мало.
Ленд-лиз это прекрасно. Да и другие дают прилично.
Но это выгодно и им самим - мы сражаемся за них, они дают оружие, но воины наши. И смерти , и раненые, и калеки наши. И разгромленные города и заводы тоже. Они несут экономпотери, но не теряют людей, чего они нынче страшно боятся. И при этом обессиливают противника - Россию, которого они же сами и вскормили.
А вот помощь после войны...
Тут чистые потери + создание возможного конкурента в будущем. Мы, конечно, не Китай, но тоже немаленькая страна (по европейским меркам так и вообще крупная).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, а в ВСУ есть блатные подразделения?
Которые ходят по городу в красивом натовском обмундировании, скупаются в супермаркетах. А на передок их не посылают.
crumd
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:49

  jump написав:Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян.


Это ровно столько сколько выехало из Франции с началом вторжения Германии в ВВ2. Только там не было ограничений на выезд по половому признаку.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Интересно, а в ВСУ есть блатные подразделения?
Которые ходят по городу в красивом натовском обмундировании, скупаются в супермаркетах. А на передок их не посылают.

работники военкомата.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:52

antey1969
Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  xaos_22 написав:Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.

не вірте - темники кремля.
я другой такой страни не знаю, где так вольно дишит человек.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 21:57

  xaos_22 написав:antey1969
Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.

можна і так
https://www.youtube.com/watch?v=FLBVtWL3GVY
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:05

  crumd написав:Интересно, а в ВСУ есть блатные подразделения?
Которые ходят по городу в красивом натовском обмундировании, скупаются в супермаркетах. А на передок их не посылают.

Сегодня встретил группу из примерно десятка таких в новой форме.
Спрашивали где погулять, что посмотреть в Киеве.
Оказалось ребята после военного госпиталя, перед возращением на фронт.
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