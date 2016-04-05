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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:25

ЛАД Если бы вам в начале войны 24 февраля сказали бы что Украина получит Ленд-лиз и такую поддержку Европы вы бы поверили?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:38

https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... SYmqEqAAAA

Пишуть що рашики знищили Смерчем з кластерними зарядами українську С300 радар і пускову.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:47

  Ukrainian написав:https://twitter.com/UAWeapons/status/1522555742938664960?cxt=HHwWgMC4ibSYmqEqAAAA

Пишуть що рашики знищили Смерчем з кластерними зарядами українську С300 радар і пускову.


Якщо уважно читати, то треба перекласти десь так:

Рашисти пишуть, що ....

Джерело раша-телеграм.
Востаннє редагувалось Очкарик в П'ят 06 тра, 2022 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:48

  xaos_22 написав:antey1969
Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.

ок, вернутся и станут бродить по руинам толпами. Ибо есть некоторые сомнения, что под миллион квартир отстроят в течение года.
По сути наши сейчас за рубежом получают внж. Все, кто успеет начать работать, спрыгнув с социала, не потеряют этот статус и в дальнейшем.
Европа уж точно их назад не погонит, с чего бы это Западу себе же в ногу стрелять.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 01:56

17:48 Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие во встрече лидеров G7, которая пройдет 8 мая по видеосвязи. Председателем на ней будет канцлер Германии Олаф Шольц.

Главной темой переговоров станут санкции в отношении России.

«Они обсудят последние события на войне России против Украины и её глобальные последствия, выскажут поддержку Украине и будущему Украины и продемонстрируют продолжающееся единство G7 в нашем коллективном ответе, в том числе заставляя [президента России Владимира] Путина дорого заплатить за войну», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония
......
17:19 Секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак посетил оккупированный российскими войсками Херсон.

«Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений. Будем жить вместе»,
— заявил он, обращаясь к жителям региона.

В ответ на вопрос о статусе Херсонской области он предложил «не забегать вперед» и отметил, что статус региона определают жители.

http://surl.li/bxxrp
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