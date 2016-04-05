RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:25

ЛАД Если бы вам в начале войны 24 февраля сказали бы что Украина получит Ленд-лиз и такую поддержку Европы вы бы поверили?
cinema
 
Повідомлень: 6
З нами з: 04.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:38

https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... SYmqEqAAAA

Пишуть що рашики знищили Смерчем з кластерними зарядами українську С300 радар і пускову.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10838
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:47

  Ukrainian написав:https://twitter.com/UAWeapons/status/1522555742938664960?cxt=HHwWgMC4ibSYmqEqAAAA

Пишуть що рашики знищили Смерчем з кластерними зарядами українську С300 радар і пускову.


Якщо уважно читати, то треба перекласти десь так:

Рашисти пишуть, що ....

Джерело раша-телеграм.
Востаннє редагувалось Очкарик в П'ят 06 тра, 2022 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Очкарик
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 06.03.14
Подякував: 829 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 22:48

  xaos_22 написав:antey1969
Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.

ок, вернутся и станут бродить по руинам толпами. Ибо есть некоторые сомнения, что под миллион квартир отстроят в течение года.
По сути наши сейчас за рубежом получают внж. Все, кто успеет начать работать, спрыгнув с социала, не потеряют этот статус и в дальнейшем.
Европа уж точно их назад не погонит, с чего бы это Западу себе же в ногу стрелять.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11145
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 3291 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 01:56

17:48 Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие во встрече лидеров G7, которая пройдет 8 мая по видеосвязи. Председателем на ней будет канцлер Германии Олаф Шольц.

Главной темой переговоров станут санкции в отношении России.

«Они обсудят последние события на войне России против Украины и её глобальные последствия, выскажут поддержку Украине и будущему Украины и продемонстрируют продолжающееся единство G7 в нашем коллективном ответе, в том числе заставляя [президента России Владимира] Путина дорого заплатить за войну», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.

В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония
......
17:19 Секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак посетил оккупированный российскими войсками Херсон.

«Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений. Будем жить вместе»,
— заявил он, обращаясь к жителям региона.

В ответ на вопрос о статусе Херсонской области он предложил «не забегать вперед» и отметил, что статус региона определают жители.

http://surl.li/bxxrp
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22160
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 05:07

Хто тут писав що вони вже в Україні?

Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS – Валерій Залужний.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10838
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 05:51

Давно пора

Президент США Джо Байден назвав контрпродуктивними оприлюднену в ЗМІ інформацію про розвідувальні дані, які Вашингтон надає Україні

Про це повідомляє NBC.
За інформацією джерел телеканалу в адміністрації Білого дому, Байден у розмові з високопосадовцями американської розвідки та міністерства оборони заявив, що нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін США розвідданими з Україною були контрпродуктивними.
Байден, під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном заявив, що подібні витоки "відводять убік від нашої мети". Президент США зажадав припинити такі випадки.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10838
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 952953954955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451023
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2893
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1060)
07.05.2022 00:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.