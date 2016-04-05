xaos_22 написав:antey1969 Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.
ок, вернутся и станут бродить по руинам толпами. Ибо есть некоторые сомнения, что под миллион квартир отстроят в течение года. По сути наши сейчас за рубежом получают внж. Все, кто успеет начать работать, спрыгнув с социала, не потеряют этот статус и в дальнейшем. Европа уж точно их назад не погонит, с чего бы это Западу себе же в ногу стрелять.
17:48 Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие во встрече лидеров G7, которая пройдет 8 мая по видеосвязи. Председателем на ней будет канцлер Германии Олаф Шольц.
Главной темой переговоров станут санкции в отношении России.
«Они обсудят последние события на войне России против Украины и её глобальные последствия, выскажут поддержку Украине и будущему Украины и продемонстрируют продолжающееся единство G7 в нашем коллективном ответе, в том числе заставляя [президента России Владимира] Путина дорого заплатить за войну», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.
В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония ...... 17:19 Секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак посетил оккупированный российскими войсками Херсон.
«Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений. Будем жить вместе», — заявил он, обращаясь к жителям региона.
В ответ на вопрос о статусе Херсонской области он предложил «не забегать вперед» и отметил, что статус региона определают жители.
Президент США Джо Байден назвав контрпродуктивними оприлюднену в ЗМІ інформацію про розвідувальні дані, які Вашингтон надає Україні
Про це повідомляє NBC. За інформацією джерел телеканалу в адміністрації Білого дому, Байден у розмові з високопосадовцями американської розвідки та міністерства оборони заявив, що нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін США розвідданими з Україною були контрпродуктивними. Байден, під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном заявив, що подібні витоки "відводять убік від нашої мети". Президент США зажадав припинити такі випадки.