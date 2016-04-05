xaos_22 написав:antey1969 Цікаво уточнити, що означає не повернуться? Будуть нелегалами? Таких, впевнений, буде не багато.
ок, вернутся и станут бродить по руинам толпами. Ибо есть некоторые сомнения, что под миллион квартир отстроят в течение года. По сути наши сейчас за рубежом получают внж. Все, кто успеет начать работать, спрыгнув с социала, не потеряют этот статус и в дальнейшем. Европа уж точно их назад не погонит, с чего бы это Западу себе же в ногу стрелять.
17:48 Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие во встрече лидеров G7, которая пройдет 8 мая по видеосвязи. Председателем на ней будет канцлер Германии Олаф Шольц.
Главной темой переговоров станут санкции в отношении России.
«Они обсудят последние события на войне России против Украины и её глобальные последствия, выскажут поддержку Украине и будущему Украины и продемонстрируют продолжающееся единство G7 в нашем коллективном ответе, в том числе заставляя [президента России Владимира] Путина дорого заплатить за войну», — заявил представитель Совета национальной безопасности США.
В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония ...... 17:19 Секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак посетил оккупированный российскими войсками Херсон.
«Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений. Будем жить вместе», — заявил он, обращаясь к жителям региона.
В ответ на вопрос о статусе Херсонской области он предложил «не забегать вперед» и отметил, что статус региона определают жители.
Президент США Джо Байден назвав контрпродуктивними оприлюднену в ЗМІ інформацію про розвідувальні дані, які Вашингтон надає Україні
Про це повідомляє NBC. За інформацією джерел телеканалу в адміністрації Білого дому, Байден у розмові з високопосадовцями американської розвідки та міністерства оборони заявив, що нещодавні повідомлення у ЗМІ про обмін США розвідданими з Україною були контрпродуктивними. Байден, під час телефонної розмови з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, директором національної розвідки Евріл Гейнс та міністром оборони Ллойдом Остіном заявив, що подібні витоки "відводять убік від нашої мети". Президент США зажадав припинити такі випадки.
jump написав:Скільки, за вашими прогнозами, з них вже не повернуться до України?
Все залежить, насамперед, від того, скільки триватиме війна. Якщо закінчиться швидко, за 1−2 місяці, більшість повернуться. За кордоном залишаться максимум 600 тис. Якщо активні бойові дії будуть тривати до кінця року або довше і, не дай Боже, поширяться територіально, то охочих покинути країну побільшає.
Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.
Не вернутся 90% из тех, кто потерял жилье в Украине. Не вернется большинство из тех,кто бежал к родственникам в Европу. Не вернутся более 50% из тех, кто успеет найти в Европе жилье и работу. И с каждым месяцем количество невозвращенцев по третьему пункту будет возрастать. Я уже молчу о тех, кто за рубежем успеет найти себе пару и о тех, кто целенаправленно едет за океан и на британские острова.
Вернется 90% из того первого пункта. Вернется 90% из того втотого пункта, после того, как родственники в Европе начнут намекать, что пора уже и собственное жилье искать. Я уже молчу о тех, одном/двух процентах, кто за рубежем успеет найти себе пару и о тех, кто целенаправленно едет за океан и на британские острова.
Посол раскритиковал власти Берлина за запрет украинской символики 8-9 мая: "Это пощечина".
- Накануне немецкие СМИ, ссылаясь на письмо полиции, писали о принятом запрете в Берлине публичной демонстрации украинской символики на памятных мероприятиях 8-9 мая.
"На таком фоне все заверения в солидарности с Украиной – пустой звук. Можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности. Но тот факт, что нация-жертва и преступники приравниваются друг к другу, является просто возмутительным" - Андрей Мельник.