jump написав:Скільки, за вашими прогнозами, з них вже не повернуться до України?
Все залежить, насамперед, від того, скільки триватиме війна. Якщо закінчиться швидко, за 1−2 місяці, більшість повернуться. За кордоном залишаться максимум 600 тис. Якщо активні бойові дії будуть тривати до кінця року або довше і, не дай Боже, поширяться територіально, то охочих покинути країну побільшає.
Західні фахівці прогнозують, що за кордон виїдуть до 8 млн наших співгромадян. Це неймовірна цифра, не знаю, що має статися, аби вона справдилася. Але у такому випадку до 5 млн осіб можуть не повернутися.
Не вернутся 90% из тех, кто потерял жилье в Украине. Не вернется большинство из тех,кто бежал к родственникам в Европу. Не вернутся более 50% из тех, кто успеет найти в Европе жилье и работу. И с каждым месяцем количество невозвращенцев по третьему пункту будет возрастать. Я уже молчу о тех, кто за рубежем успеет найти себе пару и о тех, кто целенаправленно едет за океан и на британские острова.
говоришь банальные вещи, которые взрослые люди понимают и без тебя, не пости тут свой негатив, пожалуйста...и без этого ***ма хватает сегодня когда каждый день люди гибнут
_hunter написав:Вернется 90% из того первого пункта.
Зачем? Бродить по руинам и стоять в очереди за гуманитаркой? Европа обречена содержать украинских беженцев. Просто вытолкать народ в разрушенную Украину и получить голодные бунты бомжей - не выход. Так лучше содержать на своей территории под своим контролем. А то некоторые в Европе уже начинают поговаривать о коррупции в системе помощи Украине.
Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)
Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск. Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.
_hunter написав:Вернется 90% из того первого пункта.
Зачем? Бродить по руинам и стоять в очереди за гуманитаркой? Европа обречена содержать украинских беженцев. Просто вытолкать народ в разрушенную Украину и получить голодные бунты бомжей - не выход. Так лучше содержать на своей территории под своим контролем. А то некоторые в Европе уже начинают поговаривать о коррупции в системе помощи Украине.
ще одна мавпа зі своїм розумінням гуманітарних питань... це зараз не на часі, треба вистояти в боротьбі і зберегти нашу неньку а потім дискутувати про відбудову, про повернення населення
ЛАД написав:........... Какой вывод Вам нужен (Вы хотите)? "как-то выстоим" - согласен. Плохо, что "как-то". Ресурсов для длительной войны у РФ пока хватает. Клепать танки старого образца, снаряды и двигатели к старым ТУ они вполне могут. Прогнозы и наших, и западных специалистов о войне до конца 2022, а то и 2023 радуют слабо. Что будет после победы и окажут ли нам серьёзную (не гуманитарную) помощь после войны, не знаю, я не Нострадамус. Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?
Добрый день! Вам мало того что дают Ленд-лиз, а это дорогого стоит. Это доверие и я надеюсь что оно будет только нарастать.
Добрый вечер! Мало. Ленд-лиз это прекрасно. Да и другие дают прилично. Но это выгодно и им самим - мы сражаемся за них, они дают оружие, но воины наши. И смерти , и раненые, и калеки наши. И разгромленные города и заводы тоже. Они несут экономпотери, но не теряют людей, чего они нынче страшно боятся. И при этом обессиливают противника - Россию, которого они же сами и вскормили. А вот помощь после войны... Тут чистые потери + создание возможного конкурента в будущем. Мы, конечно, не Китай, но тоже немаленькая страна (по европейским меркам так и вообще крупная).
развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт. стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.
Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом
_hunter написав:Вернется 90% из того первого пункта.
Зачем? Бродить по руинам и стоять в очереди за гуманитаркой? Европа обречена содержать украинских беженцев. Просто вытолкать народ в разрушенную Украину и получить голодные бунты бомжей - не выход. Так лучше содержать на своей территории под своим контролем. А то некоторые в Европе уже начинают поговаривать о коррупции в системе помощи Украине.
ще одна мавпа зі своїм розумінням гуманітарних питань... це зараз не на часі, треба вистояти в боротьбі і зберегти нашу неньку а потім дискутувати про відбудову, про повернення населення
crumd целенаправленно такие вбросы делает, если почитаете - вышел из 5-летнего анабиоза и давай строчить на этой ветке
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 07 тра, 2022 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Харківщина. На світлині показано як змінилися позиції військ рф. Наші воїни зробили багато роботи. І так скоро буде з Херсонською, Миколаївською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями.
Василь, гілка переважно з ватними головами, якіх успіхи нашіх хлопців не дуже цікавлять
а от коли орки захопили якесь село, чи пів села - то це капець, мабуть скоро котел, тому що разрізаеться лінія оборони
вата пасется на раша-телеграм-каналах, а там "чистая правда и никакого сомнения в достоверности" а українські змі треба перевіряти, тому що як завжди брешуть (чи перебільшують свої здобутки), вот така вона ватна логіка
пс. над Чорним морем з ранку коїться щось цікаве (перший раз з початку війни бачу винищувачі), звісно що наші... орки тут не літають (завдяки ППО)
Президент Росії не захоче воювати ще й проти НАТО після того, з чим зіткнувся в нашій країні, вважає заступник генсека Альянсу.
Війна в Україні з Росією скоро вступить у вирішальну фазу, рахунок йде на тижні.
Можлива ескалація бойових дій не прогнозується, розповів заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю Al Jazeera.
"Вступаємо у вирішальну фазу війни", - заявив він.
За словами заступника генсека, в НАТО переконані, що президент РФ Володимир Путін не захоче воювати ще й проти Альянсу після того, з чим зіткнувся на українській території.
я казав 2 тижні тому, що "наступление рос. армии выдохлось уже к 27 апрелю и идет по накатной" ніяка армія не здатна вести наступ місяц чи більше (потрібна ротація), а резерва немає звагалі і мобілізація вже ніяк не допоможе (мобілізвцію потрібно було робити ще в січні)