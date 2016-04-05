ЛАД написав:

...........Какой вывод Вам нужен (Вы хотите)?"как-то выстоим" - согласен. Плохо, что "как-то".Ресурсов для длительной войны у РФ пока хватает. Клепать танки старого образца, снаряды и двигатели к старым ТУ они вполне могут. Прогнозы и наших, и западных специалистов о войне до конца 2022, а то и 2023 радуют слабо.Что будет после победы и окажут ли нам серьёзную (не гуманитарную) помощь после войны, не знаю, я не Нострадамус.Захотят ли создавать у нас серьёзные производства, а не изготовление кабелей для Фольксвагена (или кого там?)? Или мы превратимся в достаточно отсталую с/х державу с необходимым для этого населением миллионов 10 (или меньше)?