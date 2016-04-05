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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 955956957958>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

видео еще 2014 года
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:10

Зображення
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:19

  edvardd написав:Зображення

два однопалубных :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом
не совсем так. Первое и главное что американцы принесли в эти страны так это свою экономическую концепцию свободной экономики. Без этого никакая помощь не работает, попросту разворовывается, как правило. Так вот, Украина много лет сопротивлялась этой концепции и сопротивляется до сих пор. Очень сильны позиция и видение экономики где государство это все. Кстати и эту помощь чиновники надеятся что будет распределяться через гос-во. Уже потирают руки что с этого можно что то поиметь. На самом деле как план Маршала, так и мероприятия по Японии, Корее, Сингапуру, Польше и пр. успешно поднявшимся экономикам предполагала прежде всего инвестиции в частный бизнес. А для их успешности нужна свободная экономика, где чиновник ни чему не мешает и не имеет доступа к ресурсам, из которых может что то отстегнуть в их шаловливые рученки.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:38

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)

Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.
Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.


башка твоя разрізається...

хлопці стоять як скелі , припенить паніку і дезу

Ватніків тут повно.
В Московію, в країну-терорист, вони не хочуть їхати.
Тут засирають своїм смердючим лайном.
Навіть під російськими бомбами і снарядами придуркуваті ватніки і ватнічки вірять в ліберально-демократичну расею. І донині користуються московитською мовою.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:41

  otg написав:
  Shaman написав:Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом
не совсем так. Первое и главное что американцы принесли в эти страны так это свою экономическую концепцию свободной экономики. Без этого никакая помощь не работает, попросту разворовывается, как правило. Так вот, Украина много лет сопротивлялась этой концепции и сопротивляется до сих пор. Очень сильны позиция и видение экономики где государство это все. Кстати и эту помощь чиновники надеятся что будет распределяться через гос-во. Уже потирают руки что с этого можно что то поиметь. На самом деле как план Маршала, так и мероприятия по Японии, Корее, Сингапуру, Польше и пр. успешно поднявшимся экономикам предполагала прежде всего инвестиции в частный бизнес. А для их успешности нужна свободная экономика, где чиновник ни чему не мешает и не имеет доступа к ресурсам, из которых может что то отстегнуть в их шаловливые рученки.

с этим согласен, это самый большой риск, который надо преодолеть

и еще есть момент, который надо честно озвучить. свободная экономика и поддержка граждан - это противоречие на определенном этапе. в нашем случае - у нас достаточно бедное население, но популисткие попытки как-то его поддерживать - низкие цены на ээ, на газ и проч - это прямо противоречит свободной экономике, как и вообще какое-либо регулирование цен.

свободная экономика не допускает популизма - это надо четко понять.
а популизм у нас очень развит, в том числе на этом форуме.

к сожалению, решения этой проблемы пока не предложено, что будем делать - -вопрос открыт.

upd а вообще позитивно, что уже переходим к обсуждению послевоенного развития :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:49

prodigy

Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.
Sinbad777
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:50

  Frant написав:Ватніків тут повно.
В Московію, в країну-терорист, вони не хочуть їхати.
Тут засирають своїм смердючим лайном.
Навіть під російськими бомбами і снарядами придуркуваті ватніки і ватнічки вірять в ліберально-демократичну расею. І донині користуються московитською мовою.
франт, бедняжка, как вы там... до вас хотя бы гуманитарка доходит или придурковатые ватники всю себе забирают?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:58

  Shaman написав:
  otg написав:
  Shaman написав:Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом
не совсем так. Первое и главное что американцы принесли в эти страны так это свою экономическую концепцию свободной экономики. Без этого никакая помощь не работает, попросту разворовывается, как правило. Так вот, Украина много лет сопротивлялась этой концепции и сопротивляется до сих пор. Очень сильны позиция и видение экономики где государство это все. Кстати и эту помощь чиновники надеятся что будет распределяться через гос-во. Уже потирают руки что с этого можно что то поиметь. На самом деле как план Маршала, так и мероприятия по Японии, Корее, Сингапуру, Польше и пр. успешно поднявшимся экономикам предполагала прежде всего инвестиции в частный бизнес. А для их успешности нужна свободная экономика, где чиновник ни чему не мешает и не имеет доступа к ресурсам, из которых может что то отстегнуть в их шаловливые рученки.

с этим согласен, это самый большой риск, который надо преодолеть

и еще есть момент, который надо честно озвучить. свободная экономика и поддержка граждан - это противоречие на определенном этапе. в нашем случае - у нас достаточно бедное население, но популисткие попытки как-то его поддерживать - низкие цены на ээ, на газ и проч - это прямо противоречит свободной экономике, как и вообще какое-либо регулирование цен.

свободная экономика не допускает популизма - это надо четко понять.
а популизм у нас очень развит, в том числе на этом форуме.

к сожалению, решения этой проблемы пока не предложено, что будем делать - -вопрос открыт.

upd а вообще позитивно, что уже переходим к обсуждению послевоенного развития :)
Ну так вот, надо просто разделить помощь и план Маршала. Это не одно и то же. Запад может дать деньги в бюджет что б государство выплатило пенсии и социалку. Кстати из этих статей труднее всего воровать. А вот план Маршала по своей сути, предполагает исключительно инвестиции в частный сектор. А то в свою очередь, развиваясь, мультиплицирует доходы бюджета.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 09:59

  Sinbad777 написав:prodigy

Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.

не моя мысль, но дискуссия в военное время имеет свои особенности и ограничения.
и обсуждение, что не все так однозначно в нападении Раши на Украину, недопустимо.
тут все однозначно - есть страна агрессор и оккупант.
после войны можем обсудить, снимать с них последние штаны на репарации и так и быть, оставить.

как-то так

ps любители рузького мира могут подискутировать - обсуждение в каком-нибудь 43 году, что Гитлер был вынужден напасть, - это десяточка или сразу стеночка? ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 07 тра, 2022 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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