Додано: Суб 07 тра, 2022 09:27

Shaman написав: Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

не совсем так. Первое и главное что американцы принесли в эти страны так это свою экономическую концепцию свободной экономики. Без этого никакая помощь не работает, попросту разворовывается, как правило. Так вот, Украина много лет сопротивлялась этой концепции и сопротивляется до сих пор. Очень сильны позиция и видение экономики где государство это все. Кстати и эту помощь чиновники надеятся что будет распределяться через гос-во. Уже потирают руки что с этого можно что то поиметь. На самом деле как план Маршала, так и мероприятия по Японии, Корее, Сингапуру, Польше и пр. успешно поднявшимся экономикам предполагала прежде всего инвестиции в частный бизнес. А для их успешности нужна свободная экономика, где чиновник ни чему не мешает и не имеет доступа к ресурсам, из которых может что то отстегнуть в их шаловливые рученки.