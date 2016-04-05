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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 956957958959960>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:00

  Sinbad777 написав:prodigy

Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.

На моей памяти, antey1969 на любую ситуацию разгоняет тему "все выедут, мало кто останется" ... как-то даже притомил он уже

на безвиз - все выедут
ковид - врачам-медсестрам не платят, все уедут в Польшу-Германию
война - выедут и не вернуться
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:03

  Frant написав:Навіть під російськими бомбами і снарядами придуркуваті ватніки і ватнічки вірять в ліберально-демократичну расею. І донині користуються московитською мовою.

Немає ніякої ліберально-демократичної Рассеї

Вони там усі недо-імперці - захопити, зруйнувати, вбити, гвалтувати, за батюшку Царя.
І неважливо як того Царя звуть - чи то царь, чи то генеральний секретар ЦК КПРС, чи то президент
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

что то слышно про это корыто с рашасвиньями "Адмирал Макаров"?! А то официальной информации не много, одни слухи что попали Нептуном, пожар... обнадежте что г.вно всё же тонет)
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жители Херсонской области получат право на российское гражданство
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что регион намерены максимально интегрировать в состав РФ.

В общим в их планы все таки входит создание ХНР. Так что кровь из носу их нужно выбивать из Херсонской области.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:36

  Shaman написав:..........
развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт.
стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.

Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

Подняли всю Зап. Европу, Ю. Корею - но была другая ситуация. Отличия разбирать не буду - долго, сегодня не актуально и не для этой ветки. Польшу поднимали не из такой ситуации.
Очень надеюсь, что в отличие от prodigy Вы понимаете, что решения Байдена, Шольца и пр. слабо зависят от моего оптимизма или пессимизма.
Я очень надеюсь, что помощь нам окажут. Но я надеялся на такую помощь и в 2005 и спорил со знакомыми на эту тему. Надеюсь, Вам достаточно лет. чтобы помнить о "помощи", оказанной тогда. Если бы помогли тогда, вполне возможно не было бы сегодняшней войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:43

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)

Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.
Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.


башка твоя разрізається...

хлопці стоять як скелі , припенить паніку і дезу

За последние годы Вы изменились не в лучшую сторону.
Вы уже разучились отличать сообщение о факте от оценки риска?
Зато хамство выросло.

И, кстати, о том, что росс. войска наши отодвинули от Харькова и благодаря этому заметно уменьшились обстрелы Харькова я писал ещё пару дней назад.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:44

  Василь-Рівне написав:Зображення

Харківщина. На світлині показано як змінилися позиції військ рф.
Наші воїни зробили багато роботи. І так скоро буде з Херсонською, Миколаївською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями.

Василь, ссылку не дадите?
Картинка не увеличивается.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 10:51

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт.
стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.

Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

Подняли всю Зап. Европу, Ю. Корею - но была другая ситуация. Отличия разбирать не буду - долго, сегодня не актуально и не для этой ветки. Польшу поднимали не из такой ситуации.
Очень надеюсь, что в отличие от prodigy Вы понимаете, что решения Байдена, Шольца и пр. слабо зависят от моего оптимизма или пессимизма.
Я очень надеюсь, что помощь нам окажут. Но я надеялся на такую помощь и в 2005 и спорил со знакомыми на эту тему. Надеюсь, Вам достаточно лет. чтобы помнить о "помощи", оказанной тогда. Если бы помогли тогда, вполне возможно не было бы сегодняшней войны.

А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:02

  Sinbad777 написав:prodigy

Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.


а як ти ватнік нам українцям поперек горла

ви голосовали спочатку за комунистів, потім за ригів, потім опзж/шарій
і все у вас від "давайте разбираться, все неоднозначно" до "в Україні йде громодянська війна", "все фейк, а 8 лет на Данбассе дети" и тд

ця гілка не про діскуссію, яка може бути діскуссія-на нас напали чи ми сами себе (я вже викладав 2 місяця тому як один ватнік з мого будинку має сумнів стосовно того, хто бомбить Харків, тому що дивиться кисельовТВ з закордону)

мене взагалі не цікавить прагматичність Антея (який з закордону намагеється прогнозувати майбутнє для нас, тому що для себе віг його вже вибрав)

кажу вам, не треба за нас українців думати, ми сами про себе подбаємо, так як нам буде потрібно, а далі- йди у напрямку руського корабля
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы уже разучились отличать сообщение о факте от оценки риска?
Зато хамство выросло.


категорично проти(і не тільки вашіх) оцінок становища на ділянках фронту, також прогнозів стосовно розвинення сітуації, це ТАБУ і для вас і взагалі

чому? тому що це не етічно по відношенню до наших воїнів, це вам на Лига Чемпионів , чи плей-офф НХЛ-
краще робіть там свої прогнози і діскутуйте скільки вам завгодно


ви мабуть ніколи в житті не стикались з хамством(це дуже добре)
за виправлення граматичних помилок вельми дякую, треба ще багато попрацювати над цим
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