Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.
На моей памяти, antey1969 на любую ситуацию разгоняет тему "все выедут, мало кто останется" ... как-то даже притомил он уже
на безвиз - все выедут ковид - врачам-медсестрам не платят, все уедут в Польшу-Германию война - выедут и не вернуться
Жители Херсонской области получат право на российское гражданство Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что регион намерены максимально интегрировать в состав РФ.
В общим в их планы все таки входит создание ХНР. Так что кровь из носу их нужно выбивать из Херсонской области.
Shaman написав:.......... развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт. стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.
Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом
Подняли всю Зап. Европу, Ю. Корею - но была другая ситуация. Отличия разбирать не буду - долго, сегодня не актуально и не для этой ветки. Польшу поднимали не из такой ситуации. Очень надеюсь, что в отличие от prodigy Вы понимаете, что решения Байдена, Шольца и пр. слабо зависят от моего оптимизма или пессимизма. Я очень надеюсь, что помощь нам окажут. Но я надеялся на такую помощь и в 2005 и спорил со знакомыми на эту тему. Надеюсь, Вам достаточно лет. чтобы помнить о "помощи", оказанной тогда. Если бы помогли тогда, вполне возможно не было бы сегодняшней войны.
Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)
Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск. Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.
башка твоя разрізається...
хлопці стоять як скелі , припенить паніку і дезу
За последние годы Вы изменились не в лучшую сторону. Вы уже разучились отличать сообщение о факте от оценки риска? Зато хамство выросло.
И, кстати, о том, что росс. войска наши отодвинули от Харькова и благодаря этому заметно уменьшились обстрелы Харькова я писал ещё пару дней назад.
Shaman написав:.......... развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт. стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.
Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом
Подняли всю Зап. Европу, Ю. Корею - но была другая ситуация. Отличия разбирать не буду - долго, сегодня не актуально и не для этой ветки. Польшу поднимали не из такой ситуации. Очень надеюсь, что в отличие от prodigy Вы понимаете, что решения Байдена, Шольца и пр. слабо зависят от моего оптимизма или пессимизма. Я очень надеюсь, что помощь нам окажут. Но я надеялся на такую помощь и в 2005 и спорил со знакомыми на эту тему. Надеюсь, Вам достаточно лет. чтобы помнить о "помощи", оказанной тогда. Если бы помогли тогда, вполне возможно не было бы сегодняшней войны.
А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?
Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.
а як ти ватнік нам українцям поперек горла
ви голосовали спочатку за комунистів, потім за ригів, потім опзж/шарій і все у вас від "давайте разбираться, все неоднозначно" до "в Україні йде громодянська війна", "все фейк, а 8 лет на Данбассе дети" и тд
ця гілка не про діскуссію, яка може бути діскуссія-на нас напали чи ми сами себе (я вже викладав 2 місяця тому як один ватнік з мого будинку має сумнів стосовно того, хто бомбить Харків, тому що дивиться кисельовТВ з закордону)
мене взагалі не цікавить прагматичність Антея (який з закордону намагеється прогнозувати майбутнє для нас, тому що для себе віг його вже вибрав)
кажу вам, не треба за нас українців думати, ми сами про себе подбаємо, так як нам буде потрібно, а далі- йди у напрямку руського корабля