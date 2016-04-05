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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 957958959960>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:20

  Shaman написав:
  Sinbad777 написав:prodigy

Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.

не моя мысль, но дискуссия в военное время имеет свои особенности и ограничения.
и обсуждение, что не все так однозначно в нападении Раши на Украину, недопустимо.
тут все однозначно - есть страна агрессор и оккупант.
после войны можем обсудить, снимать с них последние штаны на репарации и так и быть, оставить.

как-то так

ps любители рузького мира могут подискутировать - обсуждение в каком-нибудь 43 году, что Гитлер был вынужден напасть, - это десяточка или сразу стеночка? ;)

Здесь, вроде, никто не обсуждал, что "не все так однозначно". И не пытался доказывать что РФ не агрессор. И что "Путин вынужден был напасть", тоже здесь никто не говорил.
А обсуждения того, что и как будет после войны, основаны как раз на том, что все верят в нашу победу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?


на превеликий жаль Ющенко і Ко дуже швидко зганьбились (синок і БМВ за 140к це дрібниці), вони 4 дні не могли поділити посади в першому КабМіні , а в другому
прем'єром несподівано став Янукович (крапка)...о це так реформи

Ющенко на зустрічі з Ніязовим(в 2005) каже-чому ти мені підвижів ціну на газ (не Україні, а мені), мабудь теж відчув себе баем? :mrgreen:
сварка Порошенко і Юлі (це все оприлюднив Зінченко), багато зашварів за короткий час (а ригі потерати ладоні і чекали на 2010)
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:33

  pirat-d написав:что то слышно про это корыто с рашасвиньями "Адмирал Макаров"?! А то официальной информации не много, одни слухи что попали Нептуном, пожар... обнадежте что г.вно всё же тонет)



В української влади поки що немає інформації про те, що ЗСУ втопили або навіть підбили російський фрегат “Адмірал Макаров”. Вона продовжує уточнюватись.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі ФЕЙГІН LIVE.

"Можу приготувати заздалегідь до гіркого розчарування, цілком може виявитися, що нікого не втопили, не підбили. А може і втопили, і підбили, подивимося за результатами. Втопили - навряд, підбили, може бути. Я поки що не готовий говорити "так" або "ні", - сказав Арестович.

Судячи з силуету корабля, по якому було завдано удар, - це десантний катер проекту 11770 "Серна" - серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.

Катери цього проекту призначені для висадки на необладнаний берег або зняття з нього бойової гусеничної, колісної та іншої військової техніки загальною масою до 45 тонн, а також передових підрозділів десанту з озброєнням

https://www.unian.ua/war/admiral-makaro ... 16475.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:44

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вы уже разучились отличать сообщение о факте от оценки риска?
Зато хамство выросло.


категорично проти(і не тільки вашіх) оцінок становища на ділянках фронту, також прогнозів стосовно розвинення сітуації, це ТАБУ і для вас і взагалі

Ешё раз объясняю - это не "оцінка становища", а оценка того, в чём риск потери Северодонецка.

чому? тому що це не етічно по відношенню до наших воїнів, це вам на Лига Чемпионів , чи плей-офф НХЛ-

Писать о важности Северодонецка, или Изюма, или Мариуполя - это, по-Вашему, не этично?
А, по-моему, это признание героизма наших воинов и того, что благодаря им мы можем здесь обсуждать эти вопросы.
А кричать "Ура! Ура!" много ума не надо. На мой взгляд, осознание и оценка опасности мобилизует на решение проблемы и помогает её решить.
Или Вы думаете, что Залужный не оценивает, где и когда можно/нужно отступить, а где надо держать зубами?
Вот чего делать не стоит - обсуждать действия командования. У них явно больше информации. Когда говорят, что у нас нет сегодня возможности деблокировать Мариуполь, то я могу только верить командованию. Любые инсинуации на эту тему недопустимы, т. к. будут равноценны обвинению командования в предательстве.

Неквалифицированное, а порой просто безграмотное обсуждение действий руководства гораздо опаснее и вреднее. А здесь это случается и не очень редко. Но против этого Вы почему-то не возражаете.


ви мабуть ніколи в житті не стикались з хамством(це дуже добре)

Стикався. И не раз.
Но никогда не терпел. Даже в армии от командиров или на работе от руководителей. И, тем более, не собираюсь терпеть в старости.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 11:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:47

  prodigy написав:1) В української влади поки що немає інформації про те, що ЗСУ втопили або навіть підбили російський фрегат “Адмірал Макаров”. Вона продовжує уточнюватись.

2) Судячи з силуету корабля, по якому було завдано удар, - це десантний катер проекту 11770 "Серна" - серія російських швидкісних десантних катерів на повітряній каверні.


Як я розумію, що 2) знищили сьогодні вранці біля Зміїного, а про "Макаров" чомусь мовчать. :roll:
https://www.5.ua/regiony/v-akvatorii-ch ... 76522.html
Востаннє редагувалось fler в Суб 07 тра, 2022 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:47

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.
Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.


башка твоя разрізається...

хлопці стоять як скелі , припенить паніку і дезу

За последние годы Вы изменились не в лучшую сторону.
Вы уже разучились отличать сообщение о факте от оценки риска?
Зато хамство выросло.

И, кстати, о том, что росс. войска наши отодвинули от Харькова и благодаря этому заметно уменьшились обстрелы Харькова я писал ещё пару дней назад.

Перебування ватніків і ватнічок,які чекали рускаго міра, під російськими бомбами і снарядами - добре лікує від ватнічества, правда??

Залишилось відійти від московитською мови, чи не так?
Тому що "русский язык = русская империя = война = смерть!"

Дело про мову:
"Російська мова - це останнє, що чують закатовані чоловіки та жінки по всій Україні останні два місяці. Це мова ворога, мова смерті та дикунства, мова відсталої нації, вигнанця з цивілізованого світу. І у нас з нею не має нічого спільного. Нам не по дорозі.

Але я все одно чую думки, що Україна - територія свободи і всі вільні говорити тут тією мовою, яка їм зручніша (маючі на увазі, звісно, російську). Особливо чую це з Одеси.

Попереджаю, що це пастка, адже свідомо чи ні, але поняттям свобода маніпулюють, щоб забрати її в нас.

Перше, це трошки бібліотечно/науково, але це варто знати: мова - це форма буття (Вінгейштейн), та засіб вираження душі (Гегель), а не просто засіб комунікаціі (Ленін).

Тобто мова формує свідомість і є її частиною.

Ми часто знаходимось з вами у «руському світі», отримуючі, наприклад, російське ютюб середовище, контекстну рекламу на російській, книжки, фільми, все це дає зрештою можливість впливати на нас, загоняти в російську свідомість. В єдиний простір з дикунами росіянами. Навіщо нам це?

А ще, мова це зброя, і вона може бути і на нашому боці, згадайте «порєбрік», «паляницю». Це буквальні випадки, коли мова рятує життя.

Мова - це маркер нації. Так, українську планомірно вбивали нелюді - комуняки, намагаюсь знищити і нашу націю.
Заміняли українську на російську, і дійсно, сьогодні російською говорити бататьом легше, але мову треба відродити, це наша робота.
Так давайте її виконаємо.

Зрештою, це легше ніж вчити польську, німецьку, іспанську, італійську - чим зараз вимушено займаються українці за кордоном. І ні в кого не болять щелепи. І все ок."

з фейсбуку Віталія Єрмака
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:57

  prodigy написав:
  kotyk222 написав:А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?


на превеликий жаль Ющенко і Ко дуже швидко зганьбились (синок і БМВ за 140к це дрібниці), вони 4 дні не могли поділити посади в першому КабМіні , а в другому
прем'єром несподівано став Янукович (крапка)...о це так реформи

Ющенко на зустрічі з Ніязовим(в 2005) каже-чому ти мені підвижів ціну на газ (не Україні, а мені), мабудь теж відчув себе баем? :mrgreen:
сварка Порошенко і Юлі (це все оприлюднив Зінченко), багато зашварів за короткий час (а ригі потерати ладоні і чекали на 2010)

Та не треба мені переповідати недавню історію, я те все бачив на власні очі і маю свою думку. Питання стояло до ЛАДу - чому нам щось хтось був винен тоді
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:Перебування ватніків і ватнічок,які чекали рускаго міра, під російськими бомбами і снарядами - добре лікує від ватнічества, правда??

Залишилось відійти від московитською мови, чи не так?
Тому що "русский язык = русская империя = война = смерть!

По деяким тутешнім бачу, що не лікує, зовсім - в одного старечий маразм, в іншого вогники "саціалістічєскай справєдлівасті" в очах, у декого олігофренія яка не дозволяє це зрозуміти, дехто просто махровий ватнік, а є просто тупорилі на кшталт : да какая разніца на каком язикє :twisted:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 12:08

  kotyk222 написав:.........
А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?

В 2005 наша промышленность успешно продолжала приходить в упадок. Страна продолжала терять промышленный потенциал и превращаться в с/х державу.
Продолжался рост торговли и сферы обслуживания. Само по себе это явление положительное и неизбежное, но всё хорошо в меру. Сфера обслуживания в стране обеспечивается сферой производства. Прежде чем чем-то торговать надо произвести товары для торговли. Размеры сферы обслуживания ограничиваются размерами производительной сферы. Соответственно, пропорции США или Европы нам пока не подходят. Кстати, от развития производственной сферы (особенно тяжпрома) зависит и способность страны к обороне.
План Маршалла нам нужен был уже в 2005.
А мы получили инвестиции в банковскую сферу, кот привели к необоснованному росту стоимости банков (типичный пузырь). Эти банки выдавали кучу необеспеченных кредитов. К чему это привело в 2008, Вы, надеюсь, помните.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 12:14

  kotyk222 написав:.............
Та не треба мені переповідати недавню історію, я те все бачив на власні очі і маю свою думку. Питання стояло до ЛАДу - чому нам щось хтось був винен тоді

Простите, неправильно понял вопрос.
Нам никто ничего не был винен тогда.
Как, впрочем, и сегодня. Но сегодня нам помощь оказывают. Огромную. И мы просим ещё бОльшую. И рассчитываем на помощь и поддержку после победы. Причём размеры этой помощи (после победы) должны быть гораздо больше сегодняшней.
Могу вернуть Вам вопрос - чому нам щось хтось винен сьогодні?

P.s. Просьба в следующий раз точнее формулировать вопрос, чтобы Вам не рассказывали тривиальные вещи, хорошо Вам известные.
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