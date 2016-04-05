Додано: Суб 07 тра, 2022 11:47

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав: Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.

Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции. Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте -Рубежное-Лисичанск.Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.



башка твоя разрізається...



хлопці стоять як скелі , прип е нить паніку і дезу башка твоя разрізається...хлопці стоять як скелі , припнить паніку і дезу

За последние годы Вы изменились не в лучшую сторону.

Вы уже разучились отличать сообщение о факте от оценки риска ?

Зато хамство выросло.



И, кстати, о том, что росс. войска наши отодвинули от Харькова и благодаря этому заметно уменьшились обстрелы Харькова я писал ещё пару дней назад. За последние годы Вы изменились не в лучшую сторону.Вы уже разучились отличатьотЗато хамство выросло.И, кстати, о том, что росс. войска наши отодвинули от Харькова и благодаря этому заметно уменьшились обстрелы Харькова я писал ещё пару дней назад.

Перебування ватніків і ватнічок,які чекали рускаго міра, під російськими бомбами і снарядами - добре лікує від ватнічества, правда??Залишилось відійти від московитською мови, чи не так?Тому що "русский язык = русская империя = война = смерть!"Дело про мову:"Російська мова - це останнє, що чують закатовані чоловіки та жінки по всій Україні останні два місяці. Це мова ворога, мова смерті та дикунства, мова відсталої нації, вигнанця з цивілізованого світу. І у нас з нею не має нічого спільного. Нам не по дорозі.Але я все одно чую думки, що Україна - територія свободи і всі вільні говорити тут тією мовою, яка їм зручніша (маючі на увазі, звісно, російську). Особливо чую це з Одеси.Попереджаю, що це пастка, адже свідомо чи ні, але поняттям свобода маніпулюють, щоб забрати її в нас.Перше, це трошки бібліотечно/науково, але це варто знати: мова - це форма буття (Вінгейштейн), та засіб вираження душі (Гегель), а не просто засіб комунікаціі (Ленін).Тобто мова формує свідомість і є її частиною.Ми часто знаходимось з вами у «руському світі», отримуючі, наприклад, російське ютюб середовище, контекстну рекламу на російській, книжки, фільми, все це дає зрештою можливість впливати на нас, загоняти в російську свідомість. В єдиний простір з дикунами росіянами. Навіщо нам це?А ще, мова це зброя, і вона може бути і на нашому боці, згадайте «порєбрік», «паляницю». Це буквальні випадки, коли мова рятує життя.Мова - це маркер нації. Так, українську планомірно вбивали нелюді - комуняки, намагаюсь знищити і нашу націю.Заміняли українську на російську, і дійсно, сьогодні російською говорити бататьом легше, але мову треба відродити, це наша робота.Так давайте її виконаємо.Зрештою, це легше ніж вчити польську, німецьку, іспанську, італійську - чим зараз вимушено займаються українці за кордоном. І ні в кого не болять щелепи. І все ок."з фейсбуку Віталія Єрмака