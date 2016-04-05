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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:18
Василь-Рівне
Ещё раз - просьба указать источник картинки с положением фронта в районе Харькова.
Ваша картинка не увеличивается, рассмотреть невозможно.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:18
ЛАД написав: Shaman написав: Sinbad777 написав:prodigy
Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.
не моя мысль, но дискуссия в военное время имеет свои особенности и ограничения.
и обсуждение, что не все так однозначно в нападении Раши на Украину, недопустимо.
тут все однозначно - есть страна агрессор и оккупант.
после войны можем обсудить, снимать с них последние штаны на репарации и так и быть, оставить.
как-то так
ps любители рузького мира могут подискутировать - обсуждение в каком-нибудь 43 году, что Гитлер был вынужден напасть, - это десяточка или сразу стеночка?
Здесь, вроде, никто не обсуждал, что "не все так однозначно
". И не пытался доказывать что РФ не агрессор. И что "Путин вынужден был напасть", тоже здесь
никто не говорил.
А обсуждения того, что и как будет после войны, основаны как раз на том, что все верят в нашу победу.
я немного утрирую.
но сообщения из серии что после войны здесь будет одна большая .опа - это тоже неправильная постановка вопроса - да будет тяжело, но все зависит от людей.
вата так и будет стонать, патриоты будут строить страну по новой.
и очень пророссийский месседж, что европа и США здесь воют нашими руками - не надо его использовать.
мы воюем против поехавшей кукухой страны (именно страны, а не одного человека), Европа нам в этом помогает
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Shaman
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:23
prodigy написав:
ще одна мавпа зі своїм розумінням гуманітарних питань...
Гуманитарный вопрос - главный вопрос этой войны. Его решение покажет - Украина действительно европейское государство. Или всё тот же коррупционно-олигархический анклав в Европе. Где королями жизни остаются олигархи, чиновники, судьи и сбушники.
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crumd
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:24
ЛАД написав: kotyk222 написав:
.........
А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?
В 2005 наша промышленность успешно продолжала приходить в упадок. Страна продолжала терять промышленный потенциал и превращаться в с/х державу.
Продолжался рост торговли и сферы обслуживания. Само по себе это явление положительное и неизбежное, но всё хорошо в меру. Сфера обслуживания в стране обеспечивается сферой производства. Прежде чем чем-то торговать надо произвести
товары для торговли. Размеры сферы обслуживания ограничиваются размерами производительной сферы. Соответственно, пропорции США или Европы нам пока не подходят. Кстати, от развития производственной сферы (особенно тяжпрома) зависит и способность страны к обороне.
План Маршалла нам нужен был уже в 2005.
А мы получили инвестиции в банковскую сферу, кот привели к необоснованному росту стоимости банков (типичный пузырь). Эти банки выдавали кучу необеспеченных кредитов. К чему это привело в 2008, Вы, надеюсь, помните.
Скільки повинно бути промисловості а скільки сфери послуг - вирішує ринок. Інвестиції в банківську сферу принесли в державу гроші - від держави потрібно було створити належні умови для їх роботи - верховенство права, дерегуляція і решта фігні якою ніхто так і зайнявся. А в 2008 гроші втекли як з будь якого високоризикового ринку, зате пожили при курсі 4.6 трохи)))
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kotyk222
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:43
Shaman написав:
...........
я немного утрирую.
но сообщения из серии что после войны здесь будет одна большая .опа - это тоже неправильная постановка вопроса - да будет тяжело, но все зависит от людей.
вата так и будет стонать, патриоты будут строить страну по новой.
Жопа будет. Как и в любой стране, на территории которой была война. Строить будут все
- и стонущие, и не стонущие. Кушать надо всем
, так что работать тоже будут все
. Безусловного дохода у нас нет и в обозримом будущем не предвидится.
И насчёт патриотов. Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину.
мы воюем против поехавшей кукухой страны (именно страны, а не одного человека), Европа нам в этом помогает
Бесспорно.
и очень пророссийский месседж, что европа и США здесь воют нашими руками - не надо его использовать.
Использовать его или нет, но по факту это так.
Хотя это, вероятно, оправданно для того, чтобы избежать эскалации конфликта и перерастания его в мировую войну с риском ядерной. Кстати, поэтому же я не верю в "парад ВСУ на Красной площади" и категорически против разговоров об Украине от "Сяну до Дону". И не очень верю в серьёзные репарации от РФ.
Да, мы воюем сами за себя, за нашу свободу, за право самим решать как и куда нам идти. Да, войну начала Россия, она агрессор. Но всё это не отменяет того факта, что сегодня мы фактически защищаем и Запад. В случае поражения Украины следующими целями были бы Прибалтика и, возможно, Польша. И они это хорошо понимают. Поэтому так активно нас поддерживают.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:52
kotyk222 написав:
...........
Скільки повинно бути промисловості а скільки сфери послуг - вирішує ринок. Інвестиції в банківську сферу принесли в державу гроші - від держави потрібно було створити належні умови для їх роботи - верховенство права, дерегуляція і решта фігні якою ніхто так і зайнявся. А в 2008 гроші втекли як з будь якого високоризикового ринку, зате пожили при курсі 4.6 трохи)))
вирішує не только ринок. К примеру, сегодня в условиях войны никакой сумасшедший инвестор не начнёт строить здесь завод и вообще создавать производство. Может, в лучшем случае приехать какой-то рисковый купец, чтобы быстренько распродать партию товара и убежать.
В 2005 в державу
гроші не пришли. Пришли именно в банки. В промышленность, в производство инвестиций практически не было. Причины здесь и сейчас обсуждать не буду - не на часі да и не по теме.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:55
ЛАД написав:
....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину
Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".
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kotyk222
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