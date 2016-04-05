Додано: Суб 07 тра, 2022 12:43

Shaman написав: ...........

я немного утрирую.

но сообщения из серии что после войны здесь будет одна большая .опа - это тоже неправильная постановка вопроса - да будет тяжело, но все зависит от людей.

вата так и будет стонать, патриоты будут строить страну по новой. ...........я немного утрирую.но сообщения из серии что после войны здесь будет одна большая .опа - это тоже неправильная постановка вопроса - да будет тяжело, но все зависит от людей.вата так и будет стонать, патриоты будут строить страну по новой.

все

всем

все

мы воюем против поехавшей кукухой страны (именно страны, а не одного человека), Европа нам в этом помогает

и очень пророссийский месседж, что европа и США здесь воют нашими руками - не надо его использовать.

Жопа будет. Как и в любой стране, на территории которой была война. Строить будут- и стонущие, и не стонущие. Кушать надо, так что работать тоже будут. Безусловного дохода у нас нет и в обозримом будущем не предвидится.И насчёт патриотов. Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину.Бесспорно.Использовать его или нет, но по факту это так.Хотя это, вероятно, оправданно для того, чтобы избежать эскалации конфликта и перерастания его в мировую войну с риском ядерной. Кстати, поэтому же я не верю в "парад ВСУ на Красной площади" и категорически против разговоров об Украине от "Сяну до Дону". И не очень верю в серьёзные репарации от РФ.Да, мы воюем сами за себя, за нашу свободу, за право самим решать как и куда нам идти. Да, войну начала Россия, она агрессор. Но всё это не отменяет того факта, что сегодня мы фактически защищаем и Запад. В случае поражения Украины следующими целями были бы Прибалтика и, возможно, Польша. И они это хорошо понимают. Поэтому так активно нас поддерживают.