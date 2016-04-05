Додано: Суб 07 тра, 2022 13:00

prodigy написав: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/05/4/7138869/

За президентства Барака Обами (та відповідно – віцепрезидентства Джо Байдена) було кілька основних причин, чому адміністрація США не давала зелене світло на постачання оборонних озброєнь Україні.



По-перше, це недостатній рівень довіри до українських збройних сил та міністерства оборони загалом – у Вашингтоні не було впевненості, що українські військові зможуть ефективно використовувати надані озброєння і максимально забезпечити їх непотрапляння в руки ворога (причому не лише на полі бою).



По-друге, небажання загострювати відносини з європейськими столицями – зокрема, Берліном, який виступав категорично проти надання Україні тих самих "Джавелінів".



І по-третє й головне – страх спровокувати Путіна. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/05/4/7138869/За президентства Барака Обами (та відповідно – віцепрезидентства Джо Байдена) було кілька основних причин, чому адміністрація США не давала зелене світло на постачання оборонних озброєнь Україні.По-перше, це недостатній рівень довіри до українських збройних сил та міністерства оборони загалом – у Вашингтоні не було впевненості, що українські військові зможуть ефективно використовувати надані озброєння і максимально забезпечити їх непотрапляння в руки ворога (причому не лише на полі бою).По-друге, небажання загострювати відносини з європейськими столицями – зокрема, Берліном, який виступав категорично проти надання Україні тих самих "Джавелінів".І по-третє й головне – страх спровокувати Путіна.

Це казки діткам на ніч.почну з кінця.3. Немає в США ніякого страху. Брєд. Не боїться США РФ вже давно. США це супердержава в воєнному плані і в світі їй конкурентів немає на сьогодні.2. Див. п.3. США має свої інтереси і якщо потрібно то їм плювати на "європейські столиці". Тим більше надання "Джавелінів" це суверенне право США, при чому тут Берлін?1. Дуже "завуальована" причина. Що значить "недостатній рівень довіри"? А до збройних сил Афганістану був достатній рівень довіри? Те що наші воєнні не зможуть ефективно використовувати зброю - це відверта брехня. Є(було) багато позитивних відгуків про наших воєнних.Істинні причини:1. Головна. Неправильна оцінка співвідношення сил РФ і України. Вважалося що Україна протримається місяць, Київ впаде за 4 дні і т.д. Відповідно немає змісту надавати багато зброї, тому що ця зброя все-рівно потрапить до ворога(РФ).Вражаюча некомпетентність американських аналітиків, які з одного боку повірили в лапшу пу про їх аналоговнет зброю, з іншого боку чомусь недооцінили Україну і її владу і її народ і її збройні сили. Напевно вони були "под впечатлением" Афганістану де їх жорстоко розчарували.Якщо уважно слухати Швеця, то він в принципі підтверджує цю причину як головну.2. Якщо так подумати раціонально то США вигідна ця війна. Вона ослаблює РФ. Вона сильно піднімає значення НАТО(США). Вона зменшує залежність Європи від енергоносіїв РФ(і збільшує від США) і т.д., лінь писати. Відповідно якщо сильно накачувати Україну зброєю, здійснювати реальну підтримку(не на словах) то пу може передумати і не напасти.