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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:18
Василь-Рівне
Ещё раз - просьба указать источник картинки с положением фронта в районе Харькова.
Ваша картинка не увеличивается, рассмотреть невозможно.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:18
ЛАД написав: Shaman написав: Sinbad777 написав:prodigy
Продиджи на то он и форум чтобы вести дискуссию. И если у Антея мнение более прагматичное от Вашего чисто оптимистического, это не значит что он зрадник. И вообще эта Ваша тема со зрадниками уже за 8 лет, выше горла.
не моя мысль, но дискуссия в военное время имеет свои особенности и ограничения.
и обсуждение, что не все так однозначно в нападении Раши на Украину, недопустимо.
тут все однозначно - есть страна агрессор и оккупант.
после войны можем обсудить, снимать с них последние штаны на репарации и так и быть, оставить.
как-то так
ps любители рузького мира могут подискутировать - обсуждение в каком-нибудь 43 году, что Гитлер был вынужден напасть, - это десяточка или сразу стеночка?
Здесь, вроде, никто не обсуждал, что "не все так однозначно
". И не пытался доказывать что РФ не агрессор. И что "Путин вынужден был напасть", тоже здесь
никто не говорил.
А обсуждения того, что и как будет после войны, основаны как раз на том, что все верят в нашу победу.
я немного утрирую.
но сообщения из серии что после войны здесь будет одна большая .опа - это тоже неправильная постановка вопроса - да будет тяжело, но все зависит от людей.
вата так и будет стонать, патриоты будут строить страну по новой.
и очень пророссийский месседж, что европа и США здесь воют нашими руками - не надо его использовать.
мы воюем против поехавшей кукухой страны (именно страны, а не одного человека), Европа нам в этом помогает
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Shaman
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:23
prodigy написав:
ще одна мавпа зі своїм розумінням гуманітарних питань...
Гуманитарный вопрос - главный вопрос этой войны. Его решение покажет - Украина действительно европейское государство. Или всё тот же коррупционно-олигархический анклав в Европе. Где королями жизни остаются олигархи, чиновники, судьи и сбушники.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:24
ЛАД написав: kotyk222 написав:
.........
А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?
В 2005 наша промышленность успешно продолжала приходить в упадок. Страна продолжала терять промышленный потенциал и превращаться в с/х державу.
Продолжался рост торговли и сферы обслуживания. Само по себе это явление положительное и неизбежное, но всё хорошо в меру. Сфера обслуживания в стране обеспечивается сферой производства. Прежде чем чем-то торговать надо произвести
товары для торговли. Размеры сферы обслуживания ограничиваются размерами производительной сферы. Соответственно, пропорции США или Европы нам пока не подходят. Кстати, от развития производственной сферы (особенно тяжпрома) зависит и способность страны к обороне.
План Маршалла нам нужен был уже в 2005.
А мы получили инвестиции в банковскую сферу, кот привели к необоснованному росту стоимости банков (типичный пузырь). Эти банки выдавали кучу необеспеченных кредитов. К чему это привело в 2008, Вы, надеюсь, помните.
Скільки повинно бути промисловості а скільки сфери послуг - вирішує ринок. Інвестиції в банківську сферу принесли в державу гроші - від держави потрібно було створити належні умови для їх роботи - верховенство права, дерегуляція і решта фігні якою ніхто так і зайнявся. А в 2008 гроші втекли як з будь якого високоризикового ринку, зате пожили при курсі 4.6 трохи)))
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:43
Shaman написав:
...........
я немного утрирую.
но сообщения из серии что после войны здесь будет одна большая .опа - это тоже неправильная постановка вопроса - да будет тяжело, но все зависит от людей.
вата так и будет стонать, патриоты будут строить страну по новой.
Жопа будет. Как и в любой стране, на территории которой была война. Строить будут все
- и стонущие, и не стонущие. Кушать надо всем
, так что работать тоже будут все
. Безусловного дохода у нас нет и в обозримом будущем не предвидится.
И насчёт патриотов. Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину.
мы воюем против поехавшей кукухой страны (именно страны, а не одного человека), Европа нам в этом помогает
Бесспорно.
и очень пророссийский месседж, что европа и США здесь воют нашими руками - не надо его использовать.
Использовать его или нет, но по факту это так.
Хотя это, вероятно, оправданно для того, чтобы избежать эскалации конфликта и перерастания его в мировую войну с риском ядерной. Кстати, поэтому же я не верю в "парад ВСУ на Красной площади" и категорически против разговоров об Украине от "Сяну до Дону". И не очень верю в серьёзные репарации от РФ.
Да, мы воюем сами за себя, за нашу свободу, за право самим решать как и куда нам идти. Да, войну начала Россия, она агрессор. Но всё это не отменяет того факта, что сегодня мы фактически защищаем и Запад. В случае поражения Украины следующими целями были бы Прибалтика и, возможно, Польша. И они это хорошо понимают. Поэтому так активно нас поддерживают.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:52
kotyk222 написав:
...........
Скільки повинно бути промисловості а скільки сфери послуг - вирішує ринок. Інвестиції в банківську сферу принесли в державу гроші - від держави потрібно було створити належні умови для їх роботи - верховенство права, дерегуляція і решта фігні якою ніхто так і зайнявся. А в 2008 гроші втекли як з будь якого високоризикового ринку, зате пожили при курсі 4.6 трохи)))
вирішує не только ринок. К примеру, сегодня в условиях войны никакой сумасшедший инвестор не начнёт строить здесь завод и вообще создавать производство. Может, в лучшем случае приехать какой-то рисковый купец, чтобы быстренько распродать партию товара и убежать.
В 2005 в державу
гроші не пришли. Пришли именно в банки. В промышленность, в производство инвестиций практически не было. Причины здесь и сейчас обсуждать не буду - не на часі да и не по теме.
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ЛАД
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Додано: Суб 07 тра, 2022 12:55
ЛАД написав:
....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину
Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:00
prodigy написав:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/05/4/7138869/
За президентства Барака Обами (та відповідно – віцепрезидентства Джо Байдена) було кілька основних причин, чому адміністрація США не давала зелене світло на постачання оборонних озброєнь Україні.
По-перше, це недостатній рівень довіри до українських збройних сил та міністерства оборони загалом – у Вашингтоні не було впевненості, що українські військові зможуть ефективно використовувати надані озброєння і максимально забезпечити їх непотрапляння в руки ворога (причому не лише на полі бою).
По-друге, небажання загострювати відносини з європейськими столицями – зокрема, Берліном, який виступав категорично проти надання Україні тих самих "Джавелінів".
І по-третє й головне – страх спровокувати Путіна.
Це казки діткам на ніч.
почну з кінця.
3. Немає в США ніякого страху. Брєд. Не боїться США РФ вже давно. США це супердержава в воєнному плані і в світі їй конкурентів немає на сьогодні.
2. Див. п.3. США має свої інтереси і якщо потрібно то їм плювати на "європейські столиці". Тим більше надання "Джавелінів" це суверенне право США, при чому тут Берлін?
1. Дуже "завуальована" причина. Що значить "недостатній рівень довіри"? А до збройних сил Афганістану був достатній рівень довіри? Те що наші воєнні не зможуть ефективно використовувати зброю - це відверта брехня. Є(було) багато позитивних відгуків про наших воєнних.
Істинні причини:
1. Головна. Неправильна оцінка співвідношення сил РФ і України. Вважалося що Україна протримається місяць, Київ впаде за 4 дні і т.д. Відповідно немає змісту надавати багато зброї, тому що ця зброя все-рівно потрапить до ворога(РФ).
Вражаюча некомпетентність американських аналітиків, які з одного боку повірили в лапшу пу про їх аналоговнет зброю, з іншого боку чомусь недооцінили Україну і її владу і її народ і її збройні сили. Напевно вони були "под впечатлением" Афганістану де їх жорстоко розчарували.
Якщо уважно слухати Швеця, то він в принципі підтверджує цю причину як головну.
2. Якщо так подумати раціонально то США вигідна ця війна. Вона ослаблює РФ. Вона сильно піднімає значення НАТО(США). Вона зменшує залежність Європи від енергоносіїв РФ(і збільшує від США) і т.д., лінь писати. Відповідно якщо сильно накачувати Україну зброєю, здійснювати реальну підтримку(не на словах) то пу може передумати і не напасти.
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:01
ЛАД написав: kotyk222 написав:
...........
Скільки повинно бути промисловості а скільки сфери послуг - вирішує ринок. Інвестиції в банківську сферу принесли в державу гроші - від держави потрібно було створити належні умови для їх роботи - верховенство права, дерегуляція і решта фігні якою ніхто так і зайнявся. А в 2008 гроші втекли як з будь якого високоризикового ринку, зате пожили при курсі 4.6 трохи)))
вирішує не только ринок. К примеру, сегодня в условиях войны никакой сумасшедший инвестор не начнёт строить здесь завод и вообще создавать производство. Может, в лучшем случае приехать какой-то рисковый купец, чтобы быстренько распродать партию товара и убежать.
В 2005 в державу
гроші не пришли. Пришли именно в банки. В промышленность, в производство инвестиций практически не было. Причины здесь и сейчас обсуждать не буду - не на часі да и не по теме.
Гроші приходять через банки у виді кредитів у ті сфери де є перспектива - очевидно у сферу послуг і торгівлю тоді було цікавіше чим у совкові промислові напівмертві монстри.
Але розмова почалась з того чим і скільки нам повинні допомагати. Так от якщо відбудовою займатимуться фахівці великого будівництва то мабуть сумно нам буде ..
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Додано: Суб 07 тра, 2022 13:11
andrijk777 написав: prodigy написав:
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/05/4/7138869/
За президентства Барака Обами (та відповідно – віцепрезидентства Джо Байдена) було кілька основних причин, чому адміністрація США не давала зелене світло на постачання оборонних озброєнь Україні.
По-перше, це недостатній рівень довіри до українських збройних сил та міністерства оборони загалом – у Вашингтоні не було впевненості, що українські військові зможуть ефективно використовувати надані озброєння і максимально забезпечити їх непотрапляння в руки ворога (причому не лише на полі бою).
По-друге, небажання загострювати відносини з європейськими столицями – зокрема, Берліном, який виступав категорично проти надання Україні тих самих "Джавелінів".
І по-третє й головне – страх спровокувати Путіна.
Це казки діткам на ніч.
почну з кінця.
3. Немає в США ніякого страху. Брєд. Не боїться США РФ вже давно. США це супердержава в воєнному плані і в світі їй конкурентів немає на сьогодні.
2. Див. п.3. США має свої інтереси і якщо потрібно то їм плювати на "європейські столиці". Тим більше надання "Джавелінів" це суверенне право США, при чому тут Берлін?
1. Дуже "завуальована" причина. Що значить "недостатній рівень довіри"? А до збройних сил Афганістану був достатній рівень довіри? Те що наші воєнні не зможуть ефективно використовувати зброю - це відверта брехня. Є(було) багато позитивних відгуків про наших воєнних.
Істинні причини:
1. Головна. Неправильна оцінка співвідношення сил РФ і України. Вважалося що Україна протримається місяць, Київ впаде за 4 дні і т.д. Відповідно немає змісту надавати багато зброї, тому що ця зброя все-рівно потрапить до ворога(РФ).
Вражаюча некомпетентність американських аналітиків, які з одного боку повірили в лапшу пу про їх аналоговнет зброю, з іншого боку чомусь недооцінили Україну і її владу і її народ і її збройні сили. Напевно вони були "под впечатлением" Афганістану де їх жорстоко розчарували.
Якщо уважно слухати Швеця, то він в принципі підтверджує цю причину як головну.
2. Якщо так подумати раціонально то США вигідна ця війна. Вона ослаблює РФ. Вона сильно піднімає значення НАТО(США). Вона зменшує залежність Європи від енергоносіїв РФ(і збільшує від США) і т.д., лінь писати. Відповідно якщо сильно накачувати Україну зброєю, здійснювати реальну підтримку(не на словах) то пу може передумати і не напасти.
Ви обоє забуваєте головне - США і Європа - демократії. Там дуже важко щось зробити що не подобається виборцям. У США раз у кілька десятків років трапляється напад ізоляціонізму - нафіг вашу геополітику давайте зпймемось собою. Звідси і Make America Great Again. І лише кількатижнева трансляція по всіх західних ЗМІ кадрів з Бучі дали можливості політикам ефективніше рухатись і заодно закрити роти путінським симпатикам в Європі.
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