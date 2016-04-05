10:59 Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». По словам активиста Александра Снидалова, который примет участие в акции, она начнется в 12.00 8 мая и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики. Александр Снидалов отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине. Украинские волонтеры в Берлине организовали команду, которая должна предупреждать украинцев о возможных провокациях в этот день.

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09:34 Война в Украине наносит серьезный ущерб наиболее боеспособным подразделениям России, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.



Британская разведка отмечает, что по крайней мере один современный российский танк Т-90М был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.



«Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы», – отмечает британская разведка. В обзоре говорится, что заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.