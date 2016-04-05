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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 959960961962>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:16

Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:21

  kotyk222 написав:
  ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину

Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".

Люди на востоке в большинстве давно на заводе не работают - негде.
В Европе далеко не все "жопи єврапєйцам моют". Хотя, в отличие от Скабеевой, не считаю унизительной и такую работу.
Речь была не об этом. Жаль, что Вы не поняли.
Так же, как и с банками.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:41

10:59 Власти Берлина в течение ограниченного времени разрешили украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда». По словам активиста Александра Снидалова, который примет участие в акции, она начнется в 12.00 8 мая и продлится около часа, в течение которого разрешено использование украинской символики. Александр Снидалов отметил, что российская символика войны – символы Z, V, георгиевские ленты и белые повязки – запрещены во всем Берлине. Украинские волонтеры в Берлине организовали команду, которая должна предупреждать украинцев о возможных провокациях в этот день.
..........
09:34 Война в Украине наносит серьезный ущерб наиболее боеспособным подразделениям России, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что по крайней мере один современный российский танк Т-90М был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

«Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы», – отмечает британская разведка. В обзоре говорится, что заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.

http://surl.li/byacs
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:47

12.33
Власти Украины заявили об уничтожении еще одного российского корабля
Украинское правительство заявило, что уничтожило еще один российский корабль.

В Минобороны заявили, что украинский Bayraktar TB2 поразил десантный корабль проекта «Серна», написав в Твиттере: «Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет у острова Змеиный — на дне моря. ”

http://surl.li/byadp
Там есть и видео с дрона. Уничтожен не только корабль, но и какие-то объекты на самом острове.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 13:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:48

  Успіх написав:Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍

Поздравляю!
Рад за Вас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 13:59

  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

Ну так Навальный тоже против Путина, только он такой же имперец, как и Путин.
И с Путиным у него лишь разногласия по поводу того, как строить эту самую империю

И что с того, что есть какие-то единичные случаи, что россияне выступаю против войны
Когда десятки тысяч россиян воюют против Украины, а какой российский паблик не открой, то большинство эту самую войну одобряют

Если лежит огроменная куча дерьма, то не стоит в ней выискивать кусочки картошечки
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:10

  crumd написав:
  prodigy написав:ще одна мавпа зі своїм розумінням гуманітарних питань...

Гуманитарный вопрос - главный вопрос этой войны. Его решение покажет - Украина действительно европейское государство. Или всё тот же коррупционно-олигархический анклав в Европе. Где королями жизни остаются олигархи, чиновники, судьи и сбушники.

При чем здесь Гуманитарный вопрос и коррупционно-олигархический анклав? Что Вы хотите решить и кто что вам должен показать?
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:11

Воздушная часть парада над Дворцовой сокращена вдвое. Горожанам не покажут фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители
7 мая 2022, 13:17
Во время генеральной репетиции военного парада Победы над главной площадью Петербурга пролетели только 14 из заявленных 30 единиц летательных аппаратов. Авиационная часть будет представлена вертолетами, самолетами-траспортниками и группой Миг-31.

.........Согласно апрельскому пресс-релизу Западного военного округа, в воздушной части планировалось задействовать «30 летательных аппаратов»:

самый большой серийно выпускаемый вертолет Ми-26;
вертолет Ка-52, Ми-28, Ми-8;
группа самолетов военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12 и Ту-134;
истребители Су-30СМ;
сверхзвуковые истребители-перехватчики с дальним радиусом действия МиГ-31;
истребители-бомбардировщики Су-34;
сверхманевренные истребители с изменяемым вектором тяги Су-35.
Однако 7 мая над Дворцовой в парадном строю не оказалось представителей оперативно-тактической авиации, а конкретно самолетов «семейства» Сухого. Официальных объяснений, почему изменилось количество техники, не поступало.

https://www.fontanka.ru/2022/05/07/71314937/
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 14:13, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:12

Операторы мобильной связи Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российскую нумерацию «+7». Это произойдет уже 7 мая.

«Сегодня абоненты республиканского оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации. Таким образом, появляется возможность осуществлять вызовы и отправку SMS-сообщений абонентам «Феникса», используя российскую систему нумерации +7», — рассказал глава ЛНР Денис Пушилин.

По его словам, стоимость звонков останется прежней, менять SIM-карту не придется.

«Новый номер будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Например, если был (+38 071)123-45-67, то станет (+7 949)123-45-67», — уточнил он.

То же самое и в ЛНР: «С 7 мая 2022 года жители Луганской Народной Республики получат дополнительный номер в коде российской

https://www.fontanka.ru/2022/05/07/71314823/
ЛАД
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