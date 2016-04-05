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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 960961962963964>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:19

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍

Поздравляю!
Рад за Вас.

Дякую!
Але - пів дня і одна нічка була така, що .... я реально молився, коли чув "вихід" і "прихід" в ночі... - свист і гупання було таке, що здавалось от- от, і влучить щось у наше укриття... :roll:
(а за день до мого прибуття туди... - то застрягла в землі міна(нерозірвалась) за 15-20м. від укриття...)
Добре, що ми змінили місце дислокації...👍
Правда, таки одного контузило - але вже все добре!
Ну і ще один невдало зістрибнув з броні - зламав ногу...

Але таке на фронті - це дрібниці...
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41

  ЛАД написав:
Воздушная часть парада над Дворцовой сокращена вдвое. Горожанам не покажут фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители


Из тамошних комментов по вопросу, почему не покажут "фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители":
утилизировано всё в полях украины.
а этот хлам как бы как бы на головы зетовцам не упал. да.

А это точно они у нас есть?осталися?

Все, кто чувствуют, что вы сходите с ума от происходящих событий — с вами всё в порядке.
Все, кто чувствуют, что всё отлично, всё правильно — вы сошли с ума.

"не покажут фронтовые бомбардировщики и многоцелевые истребители"... ой, а шо ж такое?!. кончилися усе?!.


И из временно оккупированной Херсонщины:

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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:41

  ЛАД написав:
  Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)

Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.
Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.

Вы, оказывается, командуете фронтом? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:45

Серьезный просчет России? Вот бы украинцы сотрудничали. - https://www.nytimes.com/live/2022/05/07/world/ukraine-russia-war-news?name=styln-russia-ukraine®ion=hub&block=storyline_live_updates_block_recirc&action=click&pgtype=LegacyCollection#russia-putin-ukraine-politicians
Статья о Вилкуле, но привожу ссылку к вопросу о "пророссийскости", который здесь многие понимают слишком примитивно. Примерно как Путин и его советники. :)
Небольшая цитата (гуглоперевод):
Г-н Вилкул сказал, что его неправильно поняли — руководство России и его националистическая оппозиция дома. По его словам, прадед сражался с белыми русскими в гражданской войне. Семья Вилкул, по его словам, «сто лет воюет с русскими на этой земле».

По его словам, Кремль неверно истолковал его уважение к ветеранам Второй мировой войны и поддержку прав русскоязычных как потенциальную поддержку обновленной Российской империи, что, по его словам, было ошибкой. Он назвал россиян «классическими маньяками величия».
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 14:48

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)

Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск.
Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.

Вы, оказывается, командуете фронтом? :wink:

Ну что Вы!
Для меня это слишком мелко. Я только "в мировом масштабе". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:26

  yanyura написав:..........
И из временно оккупированной Херсонщины:

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Включают вас в "великую Россию". :)
Рубль ещё не вводят?
Посмотрим, что будет на 9-е и после.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:26

  Успіх написав:Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍


Героям Слава!
ти повернулся (це добре), а нам сьогодні прилетіло
коли ти був на передку такого не траплялось...
від тебе залежить мірне небо Одеси

https://ilikenews.com/news/odesa-v-dymu ... ly-vybukhy

з ранку наші винищувачі парами навертали кола над містом (я вже писав про це),
розвідка мала 100% інформацію про наступний ракетний удар

опівдня стався ракетний удар по місту (бачив момент нападу, 14.12-14.14)
знаю вже результати , але це злочин-коли майже напротязі 1 хвилини викладають в телегу фото (і результат "роботи"), як казав Vitalian (самолет), а краще що було наступного дня, Братчук заявив що СБУ буде навідатись до цих Спіді Гонзалез.

https://volnorez.com.ua/odesskuyu-oblas ... -raketami/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:32

  prodigy написав:.........
це злочин-коли майже напротязі 1 хвилини викладають в телегу фото (і результат "роботи"), як казав Vitalian (самолет), а краще що було наступного дня, Братчук заявив що СБУ буде навідатись до цих Спіді Гонзалез.

https://volnorez.com.ua/odesskuyu-oblas ... -raketami/

В Харькове телеграм-каналы такую практику давно прекратили. Если и выкладывают что сразу, то только примерно в таком виде, как по Вашей ссылке.

P.s. https://ukr--mova-in-ua.translate.goog/library/antusurzhuk/protyagom-i-na-protyazi?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc (сам не знал :shock: )
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:40

prodigy
В нас також у цьому плані ідіотів в популяції вистачає і корисних ідіотів у владі. Піар.

Добре, що розвідка наша спрацювала.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:47

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
це злочин-коли майже напротязі 1 хвилини викладають в телегу фото (і результат "роботи"), як казав Vitalian (самолет), а краще що було наступного дня, Братчук заявив що СБУ буде навідатись до цих Спіді Гонзалез.

https://volnorez.com.ua/odesskuyu-oblas ... -raketami/

В Харькове телеграм-каналы такую практику давно прекратили. Если и выкладывают что сразу, то только примерно в таком виде, как по Вашей ссылке.


про ватну логіку (або жіночу логіку, якщо такая існує)-після ПовТревоги
вийшов на вулицю, підходе сусідка і каже:

- вот навіщо ці літаки зранку тут літали,
раніше ми ніколи нашої авіації не бачили?
-ну літали, мали завдання патрулувати небо - це робили

-вони на нас біду накликали ( :shock: )

-яким чином?

-ракети були з літака

(ну це не факт, було чутно форсаж і потім вибух, може наш літак намагався збити ракету, може ще щось...сталося за 15км від моей локації на момент,
чув работу ПРО, ППО, чув вибухи, майже зразу побачів- чорний дим став пійматися з місця прильоту )
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