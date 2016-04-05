Успіх написав:Слава Україні! Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍
Поздравляю! Рад за Вас.
Дякую! Але - пів дня і одна нічка була така, що .... я реально молився, коли чув "вихід" і "прихід" в ночі... - свист і гупання було таке, що здавалось от- от, і влучить щось у наше укриття... (а за день до мого прибуття туди... - то застрягла в землі міна(нерозірвалась) за 15-20м. від укриття...) Добре, що ми змінили місце дислокації...👍 Правда, таки одного контузило - але вже все добре! Ну і ще один невдало зістрибнув з броні - зламав ногу...
Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)
Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск. Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.
Г-н Вилкул сказал, что его неправильно поняли — руководство России и его националистическая оппозиция дома. По его словам, прадед сражался с белыми русскими в гражданской войне. Семья Вилкул, по его словам, «сто лет воюет с русскими на этой земле».
По его словам, Кремль неверно истолковал его уважение к ветеранам Второй мировой войны и поддержку прав русскоязычных как потенциальную поддержку обновленной Российской империи, что, по его словам, было ошибкой. Он назвал россиян «классическими маньяками величия».
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:На https://deepstatemap.live видно, что Попасна уже захвачена, Северодонецк окружен с трех сторон, но не захвачен. Там практически уже нечего захватывать, города почти нет (там мой сват с семьей брата невестки отсиживается на уцелевшей ТЭЦ)
Вопрос-то не в городе (не в "домах"), а в месте - разрезается фронт Рубежное-Лисичанск. Кроме того, возможно, теряются хорошо укреплённые/выгодные позиции.
Вы, оказывается, командуете фронтом?
Ну что Вы! Для меня это слишком мелко. Я только "в мировом масштабе".
з ранку наші винищувачі парами навертали кола над містом (я вже писав про це), розвідка мала 100% інформацію про наступний ракетний удар
опівдня стався ракетний удар по місту (бачив момент нападу, 14.12-14.14) знаю вже результати , але це злочин-коли майже напротязі 1 хвилини викладають в телегу фото (і результат "роботи"), як казав Vitalian (самолет), а краще що було наступного дня, Братчук заявив що СБУ буде навідатись до цих Спіді Гонзалез.
prodigy написав:......... це злочин-коли майже напротязі 1 хвилини викладають в телегу фото (і результат "роботи"), як казав Vitalian (самолет), а краще що було наступного дня, Братчук заявив що СБУ буде навідатись до цих Спіді Гонзалез.
prodigy написав:......... це злочин-коли майже напротязі 1 хвилини викладають в телегу фото (і результат "роботи"), як казав Vitalian (самолет), а краще що було наступного дня, Братчук заявив що СБУ буде навідатись до цих Спіді Гонзалез.
В Харькове телеграм-каналы такую практику давно прекратили. Если и выкладывают что сразу, то только примерно в таком виде, как по Вашей ссылке.
про ватну логіку (або жіночу логіку, якщо такая існує)-після ПовТревоги вийшов на вулицю, підходе сусідка і каже:
- вот навіщо ці літаки зранку тут літали, раніше ми ніколи нашої авіації не бачили? -ну літали, мали завдання патрулувати небо - це робили
-вони на нас біду накликали ( )
-яким чином?
-ракети були з літака
(ну це не факт, було чутно форсаж і потім вибух, може наш літак намагався збити ракету, може ще щось...сталося за 15км від моей локації на момент, чув работу ПРО, ППО, чув вибухи, майже зразу побачів- чорний дим став пійматися з місця прильоту )