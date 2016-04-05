Героям Слава! Гарно що маємо свого на форумі! ДЯКУЮ!
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Додано: Суб 07 тра, 2022 15:51
Додано: Суб 07 тра, 2022 15:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Винищувачі можуть ефективно полювати за ракетами.
ПС з Америкою в мене таке враження що зброю дають дозовано (точно так як МВФ кредити в свій час) щоб Україна не програла але щоб і серйозної шкоди рашикам в тилу не завдала.
Зброю далекої діі яку просять уже два місяці до цього часу не дали.
Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – зазначив генерал Валерій Залужний.
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:02
После сегодняшних ракетных ударов по Одессе спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напомнил горожанам об уголовной ответственности за публикацию фото и видео прилетов.
Об этом он сказал в опубликованном недавно видео.
«Кто повыкладывал в социальные сети уже все, что только можно, потому что ему интересно, потому что он хочет хайпонуть. Помните, был ракетный удар по нефтебазе и тех людей, которые выкладывали это, задержали? Напоминаю о криминальной ответственности — сейчас все социальные сети, телеграмм-каналы, промониторены… К вам уже выезжают те люди, которые проведут с вами профилактическую беседу», — сказал Братчук.
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:24
при чем здесь это?
человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:41
Місцевий форумний ватнік ніяк не може зрозуміти, що не може бути ніякої демократичної расеї. Тварини з дикими інстинктами.
Мер Дніпра Філатов Борис слушно написав:
"В преддверии 9-го мая.
…
Каждый день.
Каждый Божий день я раздаю от 3-х до 5-ти интервью мировым СМИ.
Эту работа почти никому не видна.
Она не попадает в ежедневные мониторинги.
Поскольку, в отличие от других политиков, я не размещаю у себя на ФБ ссылки на свои интервью.
…
Чехи спрашивают: «Можете ли Вы себе представить, что Украину разделят по берегам Днепра?»
Французы волнуются: «Россия хочет объявить «референдум» в Херсонской области, как вы это прокомментируете ?»
Канадцы переживают: «На 9-е мая путин должен присоединить Донбасс к россии, что будет делать Украина в ответ?»
Американцы, японцы, немцы, индусы, корейцы.
Все такие переживательные.
Мучаются даже за то, что руZZкие мрази срезают и меняют наши дорожные указатели.
…
А в ответ я говорю:
«Нас не интересует то, что придумывают у себя в голове свинособ@ки.
Они могут фантазировать обо всём, что угодно.
Пусть придумывают, что хотят.
Могут «присоединить» к своей скотской стране даже Антарктиду или Луну.
Но наше дело не отвлекаться на второстепенное, а их убивать.
Чем больше их убивать, тем лучше».
…
И в этот момент уважаемые корреспонденты мировых СМИ преображаются в лице.
И у них в голове переключается рубильник.
На нужную и правильную волну.
…
Иногда мне кажется, что я умею находить аргументы.
А свинособ@ки пусть и дальше в своих больных головах придумывают, что хотят: «референдумы», «таврические губернии» и «воссоединение народов».
«Нам своє робить»(с)"
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:42
Перемога вже скоро!(але, нажаль, ще не завтра...)
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:48
Кацапня нещодавно добряче відгребла біля Зміїного та під Миколаєвом, тому гатять по півдню зараз нещадно.
ПС. Привіт, Долярчику!Рада, що обійшлося без втрат, так тримати!
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:49
За крок до перевороту думок!©
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 07 тра, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 тра, 2022 16:54
после войны заведете здесь отдельную ветку, будете рассказывать нам как оно было на самом деле
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