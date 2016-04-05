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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 961962963964>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:51

  Успіх написав:Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍


Героям Слава! Гарно що маємо свого на форумі! ДЯКУЮ!
5929966
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:з ранку наші винищувачі парами навертали кола над містом (я вже писав про це),
розвідка мала 100% інформацію про наступний ракетний удар

Винищувачі можуть ефективно полювати за ракетами.
ПС з Америкою в мене таке враження що зброю дають дозовано (точно так як МВФ кредити в свій час) щоб Україна не програла але щоб і серйозної шкоди рашикам в тилу не завдала.
Зброю далекої діі яку просять уже два місяці до цього часу не дали.
Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним», – зазначив генерал Валерій Залужний.
https://www.mil.gov.ua/news/2022/05/05/ ... m270-mlrs-–-valerij-zaluzhnij/
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:02

После сегодняшних ракетных ударов по Одессе спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напомнил горожанам об уголовной ответственности за публикацию фото и видео прилетов.

Об этом он сказал в опубликованном недавно видео.

«Кто повыкладывал в социальные сети уже все, что только можно, потому что ему интересно, потому что он хочет хайпонуть. Помните, был ракетный удар по нефтебазе и тех людей, которые выкладывали это, задержали? Напоминаю о криминальной ответственности — сейчас все социальные сети, телеграмм-каналы, промониторены… К вам уже выезжают те люди, которые проведут с вами профилактическую беседу», — сказал Братчук.
https://ivasi.news/odessa/v-odesskoj-ov ... -priletov/
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:24

  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

при чем здесь это?
человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:41

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

при чем здесь это?
человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...

Місцевий форумний ватнік ніяк не може зрозуміти, що не може бути ніякої демократичної расеї. Тварини з дикими інстинктами.

Мер Дніпра Філатов Борис слушно написав:


"В преддверии 9-го мая.



Каждый день.
Каждый Божий день я раздаю от 3-х до 5-ти интервью мировым СМИ.

Эту работа почти никому не видна.

Она не попадает в ежедневные мониторинги.

Поскольку, в отличие от других политиков, я не размещаю у себя на ФБ ссылки на свои интервью.



Чехи спрашивают: «Можете ли Вы себе представить, что Украину разделят по берегам Днепра?»

Французы волнуются: «Россия хочет объявить «референдум» в Херсонской области, как вы это прокомментируете ?»

Канадцы переживают: «На 9-е мая путин должен присоединить Донбасс к россии, что будет делать Украина в ответ?»

Американцы, японцы, немцы, индусы, корейцы.

Все такие переживательные.

Мучаются даже за то, что руZZкие мрази срезают и меняют наши дорожные указатели.



А в ответ я говорю:

«Нас не интересует то, что придумывают у себя в голове свинособ@ки.

Они могут фантазировать обо всём, что угодно.

Пусть придумывают, что хотят.

Могут «присоединить» к своей скотской стране даже Антарктиду или Луну.

Но наше дело не отвлекаться на второстепенное, а их убивать.

Чем больше их убивать, тем лучше».



И в этот момент уважаемые корреспонденты мировых СМИ преображаются в лице.

И у них в голове переключается рубильник.

На нужную и правильную волну.



Иногда мне кажется, что я умею находить аргументы.

А свинособ@ки пусть и дальше в своих больных головах придумывают, что хотят: «референдумы», «таврические губернии» и «воссоединение народов».

«Нам своє робить»(с)"
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:42

Перемога вже скоро!(але, нажаль, ще не завтра...)

  5929966 написав:
  Успіх написав:Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍


Героям Слава! Гарно що маємо свого на форумі! ДЯКУЮ!

Дякую!
Поки я в тилу - то трохи буду сюди заглядувати))
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:48

  prodigy написав:
  Успіх написав:Слава Україні!
Я повернувся(трохи в тил) - живий-здоровий - чого і всім бажаю!👍


Героям Слава!
ти повернулся (це добре), а нам сьогодні прилетіло
https://ilikenews.com/news/odesa-v-dymu ... ly-vybukhy
опівдня стався ракетний удар по місту ..


Кацапня нещодавно добряче відгребла біля Зміїного та під Миколаєвом, тому гатять по півдню зараз нещадно.

ПС. Привіт, Долярчику!Рада, що обійшлося без втрат, так тримати!
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:49

За крок до перевороту думок!©

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 07 тра, 2022 17:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 16:54

  Успіх написав:
  Frant написав:Чем больше их убивать, тем лучше

Ми/наша батарея - так і робить!
А от інші... - є нюанси 🙄
І нюансів є багато... про які я не можу тут писати.

Лише натякну... - все тягнеться довгою тягучкою з часів ще СССР🤫

"А командири то, хто?"© ;)

А вище/найвище керівництво? ;)🤫

От і вся казочка....
От така куйня, малята!©

после войны заведете здесь отдельную ветку, будете рассказывать нам как оно было на самом деле :)
Shaman
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