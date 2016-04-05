Додано: Суб 07 тра, 2022 16:41

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman

"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949

Вы её тоже назовёте врагом? Вы её тоже назовёте врагом?

при чем здесь это?

человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе... при чем здесь это?человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...

Місцевий форумний ватнік ніяк не може зрозуміти, що не може бути ніякої демократичної расеї. Тварини з дикими інстинктами.Мер Дніпра Філатов Борис слушно написав:"В преддверии 9-го мая.Каждый день.Каждый Божий день я раздаю от 3-х до 5-ти интервью мировым СМИ.Эту работа почти никому не видна.Она не попадает в ежедневные мониторинги.Поскольку, в отличие от других политиков, я не размещаю у себя на ФБ ссылки на свои интервью.Чехи спрашивают: «Можете ли Вы себе представить, что Украину разделят по берегам Днепра?»Французы волнуются: «Россия хочет объявить «референдум» в Херсонской области, как вы это прокомментируете ?»Канадцы переживают: «На 9-е мая путин должен присоединить Донбасс к россии, что будет делать Украина в ответ?»Американцы, японцы, немцы, индусы, корейцы.Все такие переживательные.Мучаются даже за то, что руZZкие мрази срезают и меняют наши дорожные указатели.А в ответ я говорю:«Нас не интересует то, что придумывают у себя в голове свинособ@ки.Они могут фантазировать обо всём, что угодно.Пусть придумывают, что хотят.Могут «присоединить» к своей скотской стране даже Антарктиду или Луну.Но наше дело не отвлекаться на второстепенное, а их убивать.Чем больше их убивать, тем лучше».И в этот момент уважаемые корреспонденты мировых СМИ преображаются в лице.И у них в голове переключается рубильник.На нужную и правильную волну.Иногда мне кажется, что я умею находить аргументы.А свинособ@ки пусть и дальше в своих больных головах придумывают, что хотят: «референдумы», «таврические губернии» и «воссоединение народов».«Нам своє робить»(с)"