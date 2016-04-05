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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 961962963964
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:06

За крок до перевороту думок©

  Ukrainian написав:Винищувачі можуть ефективно полювати за ракетами.
ПС з Америкою в мене таке враження що зброю дають дозовано (точно так як МВФ кредити в свій час) щоб Україна не програла але щоб і серйозної шкоди рашикам в тилу не завдала.
Зброю далекої діі яку просять уже два місяці до цього часу не дали.
Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS є дуже актуальним

Ааааааа - кричу і... мовчу, бо не можна про таке мені писати :roll:
Але, як всякі такі/і інші речі ДОБРЕ видно на передеку!
  fler написав:ПС. Привіт, Долярчику!Рада, що обійшлося без втрат, так тримати!

Привіт, дякую!
Ми і цього разу добряче понищили орків!👍 (але вже трохи менше їхньої техніки цього разу попалось нам) :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:10

Все ж дуже просто!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Frant написав:Чем больше их убивать, тем лучше

Ми/наша батарея - так і робить!
А от інші... - є нюанси 🙄
І нюансів є багато... про які я не можу тут писати.

Лише натякну... - все тягнеться довгою тягучкою з часів ще СССР🤫

"А командири то, хто?"© ;)

А вище/найвище керівництво? ;)🤫

От і вся казочка....
От така куйня, малята!©

после войны заведете здесь отдельную ветку, будете рассказывать нам как оно было на самом деле )

А що тут вже розказувати - натякаю так, що вже далі нікуди)))
А якщо прямо написати - то "пОсОдЮт!"© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:22

  Успіх написав:А що тут вже розказувати - натякаю так, що вже далі нікуди)))
А якщо прямо написати - то "пОсОдЮт!"© :mrgreen:


думаю всі все зрозуміли, дякуємо за ГАРНІ новини
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:24

  crumd написав:
  _hunter написав:Вернется 90% из того первого пункта.

Зачем? Бродить по руинам и стоять в очереди за гуманитаркой?
Европа обречена содержать украинских беженцев. Просто вытолкать народ в разрушенную Украину и получить голодные бунты бомжей - не выход. Так лучше содержать на своей территории под своим контролем. А то некоторые в Европе уже начинают поговаривать о коррупции в системе помощи Украине.

Не думаю, що Польщі, Чехії, Болгарії, Литві, Румунії, Словаччині і ще багатьом країнам буде цікавіше прийняти біженців із Сирії.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  cinema написав:Добрый вечер!
Мало.
Ленд-лиз это прекрасно. Да и другие дают прилично.
Но это выгодно и им самим - мы сражаемся за них, они дают оружие, но воины наши. И смерти , и раненые, и калеки наши. И разгромленные города и заводы тоже. Они несут экономпотери, но не теряют людей, чего они нынче страшно боятся. И при этом обессиливают противника - Россию, которого они же сами и вскормили.
А вот помощь после войны...
Тут чистые потери + создание возможного конкурента в будущем. Мы, конечно, не Китай, но тоже немаленькая страна (по европейским меркам так и вообще крупная).

развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт.
стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.

Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

в Охрименка було відео на цю тему, лінь шукати,
власне, 1 з 10 випадків спрацювання так званого "плану Маршала"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:35

  flyman написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Добрый вечер!
Мало.
Ленд-лиз это прекрасно. Да и другие дают прилично.
Но это выгодно и им самим - мы сражаемся за них, они дают оружие, но воины наши. И смерти , и раненые, и калеки наши. И разгромленные города и заводы тоже. Они несут экономпотери, но не теряют людей, чего они нынче страшно боятся. И при этом обессиливают противника - Россию, которого они же сами и вскормили.
А вот помощь после войны...
Тут чистые потери + создание возможного конкурента в будущем. Мы, конечно, не Китай, но тоже немаленькая страна (по европейским меркам так и вообще крупная).

развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт.
стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.

Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

в Охрименка було відео на цю тему, лінь шукати,
власне, 1 з 10 випадків спрацювання так званого "плану Маршала"

Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:39

  kotyk222 написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт.
стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.

Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

Подняли всю Зап. Европу, Ю. Корею - но была другая ситуация. Отличия разбирать не буду - долго, сегодня не актуально и не для этой ветки. Польшу поднимали не из такой ситуации.
Очень надеюсь, что в отличие от prodigy Вы понимаете, что решения Байдена, Шольца и пр. слабо зависят от моего оптимизма или пессимизма.
Я очень надеюсь, что помощь нам окажут. Но я надеялся на такую помощь и в 2005 и спорил со знакомыми на эту тему. Надеюсь, Вам достаточно лет. чтобы помнить о "помощи", оказанной тогда. Если бы помогли тогда, вполне возможно не было бы сегодняшней войны.

А чого нам не вистачало і що нам мали б дати в 2005му?

те що в Пд.Кореї була Пн.Корея,
а проти Зах.Європи був соцтабір,
Японія - так там бази США і піднялася якраз під час конфлікту в Кореї

будуте розглядати Україну колективний Захід як буфер з РФ (як до цього), то це одне,
якщо візьмуть у свою зону впливу, то то інше,
але основне питання, чи влада та еліти будуть займатися тим чим займалися до цього 31 рік, чи таки іншим, але ж Гетьманціви далі з своїми ідеями та ініціативами "отнять і подєліть" продовжують діло Азірова
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ааааааа - кричу і... мовчу, бо не можна про таке мені писати
Але, як всякі такі/і інші речі ДОБРЕ видно на передеку!

Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 17:59

  Shaman написав:Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)

Охри - это обыкновенный трындун

Его ценность даже не нулевая, а имеет отрицательное значение
А тот, кто постит Охри здесь - просто тупой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:02

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:развитые страны мыслят по другому, чем изложенный здесь упрощенный концепт.
стратегия win-win во взаимодействиях между странами вполне себе работает. жаль, это не смогли понять ни Раша, ни Китай в тек момент - почитайте того же Бжезинского - он много чего предсказывал.

Германию подняли, Южную Корею, ту же Польшу - а на нас начнется конспирология? нет, у нас сейчас тот самый Шанс - но его надо не просрать, в том числе таким скептицизмом

в Охрименка було відео на цю тему, лінь шукати,
власне, 1 з 10 випадків спрацювання так званого "плану Маршала"

Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)

зрозуміло що тільки Арестовича тре слухати (і всеканальний марафон), решта або проросійські або проштатовські
flyman
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