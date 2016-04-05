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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 963964965966>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:04

  pesikot написав:
  Shaman написав:Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)

Охри - это обыкновенный трындун

Его ценность даже не нулевая, а имеет отрицательное значение
А тот, кто постит Охри здесь - просто тупой

огласіть список оналітигів дозволених цензурою
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:06

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:Ааааааа - кричу і... мовчу, бо не можна про таке мені писати
Але, як всякі такі/і інші речі ДОБРЕ видно на передеку!

Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?

От чого нєма, того нєма ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:12

  flyman написав:огласіть список оналітигів дозволених цензурою

Для этого достаточно иметь мозг, чтобы понять, кто такой Охри. Но это не про тебя

И на валютной ветке Охри был персоной нон-грата.
Тебе напомнить кто назначил Охри персоной нон-грата на валютной ветке ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:18

  flyman написав:
  Shaman написав:Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)

зрозуміло що тільки Арестовича тре слухати (і всеканальний марафон), решта або проросійські або проштатовські

какой наглядный демагогически прием. :D

из того, что я назвал Охрименко треплом, не следует ни то, что я слушаю или призывая слушать Арестовича (спойлер - не слушаю), ни то, что все остальные делятся на пророссийских и проштатовских.

в настоящее время все пророссийские - на зп, нормальные люди не будут топить за Рашу
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:21

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Shaman написав:Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)

Охри - это обыкновенный трындун

Его ценность даже не нулевая, а имеет отрицательное значение
А тот, кто постит Охри здесь - просто тупой

огласіть список оналітигів дозволених цензурою

Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком. :D
и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:25

  Ukrainian написав:
  Успіх написав:Ааааааа - кричу і... мовчу, бо не можна про таке мені писати
Але, як всякі такі/і інші речі ДОБРЕ видно на передеку!

Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?

Що я хотів сказати - то я виділив у твоєму ж дописі :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:39

  Shaman написав:Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком. :D
и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга

вертаємся до теми:
Бабченко, план Маршала, в яких країнах спрацював, в яких ні, тільки факти
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:42

ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:48

  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

+100500
:mrgreen:
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:54

pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.
konstantin kirovograd
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