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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:04
pesikot написав: Shaman написав:
Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)
Охри - это обыкновенный трындун
Его ценность даже не нулевая, а имеет отрицательное значение
А тот, кто постит Охри здесь - просто тупой
огласіть список оналітигів дозволених цензурою
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flyman
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:06
Ukrainian написав: Успіх написав:
Ааааааа - кричу і... мовчу, бо не можна про таке мені писати
Але, як всякі такі/і інші речі ДОБРЕ видно на передеку!
Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?
От чого нєма, того нєма ...
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pesikot
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:12
flyman написав:
огласіть список оналітигів дозволених цензурою
Для этого достаточно иметь мозг, чтобы понять, кто такой Охри. Но это не про тебя
И на валютной ветке Охри был персоной нон-грата.
Тебе напомнить кто назначил Охри персоной нон-грата на валютной ветке ?
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:18
flyman написав: Shaman написав:
Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)
зрозуміло що тільки Арестовича тре слухати (і всеканальний марафон), решта або проросійські або проштатовські
какой наглядный демагогически прием.
из того, что я назвал Охрименко треплом, не следует ни то, что я слушаю или призывая слушать Арестовича (спойлер - не слушаю), ни то, что все остальные делятся на пророссийских и проштатовских.
в настоящее время все пророссийские - на зп, нормальные люди не будут топить за Рашу
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:21
flyman написав: pesikot написав: Shaman написав:
Охрименко - аналитик с рок выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)
Охри - это обыкновенный трындун
Его ценность даже не нулевая, а имеет отрицательное значение
А тот, кто постит Охри здесь - просто тупой
огласіть список оналітигів дозволених цензурою
Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком.
и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:25
Ukrainian написав: Успіх написав:
Ааааааа - кричу і... мовчу, бо не можна про таке мені писати
Але, як всякі такі/і інші речі ДОБРЕ видно на передеку!
Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?
Що я хотів сказати - то я виділив у твоєму ж дописі
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:39
Shaman написав:
Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком.
и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга
вертаємся до теми:
Бабченко, план Маршала, в яких країнах спрацював, в яких ні, тільки факти
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flyman
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:42
ЛАД
подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"
-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км
треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки
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prodigy
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:48
prodigy написав:ЛАД
подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"
-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км
треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки
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pesikot
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Додано: Суб 07 тра, 2022 18:54
pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.
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