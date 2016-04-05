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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 963964965966
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:55

  flyman написав:
  Shaman написав:Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком. :D
и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга

вертаємся до теми:
Бабченко, план Маршала, в яких країнах спрацював, в яких ні, тільки факти

Вам как - реферат, курсовую, диплом, может дисер???

если интересно - изучайте.
вот только аргументов, почему в Украине план Маршалла сто пудов не сработает - не найдете.
если вдруг покажется, что нашли такие аргументы - поделитесь, разберем, где ошиблись :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:55

  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Київська Русь,
Рава Руська,
русини,
Історія України Руси,
Біла Русь, Червона Русь, Чорна Русь,
Русанівка,
...

Чомусь патріоти так хочуть відректися від власної історичної назви, з чого б це?
Чому не піднімають питання, що московити вкрали в нас назву?
І від неї (України-Русі) відхрещуються.


з.і.
Може ще центральну вулицю Тернополя товариші запропонують дерусифікувати.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:59

  konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.

Так это вы не мне, а flyman объясните
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:01

Чого вчепилися в Охрі, приведіть свій варіант. Чекаю.

  konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.


Мова про факти і статистику.
Наведіть список країн, в яких був план Маршала і в яких спрацював.
Підказка: допомога МВФ
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:14

  flyman написав:
  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Київська Русь,
Рава Руська,
русини,
Історія України Руси,
Біла Русь, Червона Русь, Чорна Русь,
Русанівка,
...

Чомусь патріоти так хочуть відректися від власної історичної назви, з чого б це?
Чому не піднімають питання, що московити вкрали в нас назву?
І від неї (України-Русі) відхрещуються.


з.і.
Може ще центральну вулицю Тернополя товариші запропонують дерусифікувати.


ти с початку на карту подивись: Руські Тишки і Черкаські Тишки, Харківська область, 62440, відстань 3,5км
Руська Лозова і Черкаська Лозова 7км відстань

Руська Лозова -Село засноване у 1647 році(тобто за 7років до Переяславскої Зради).
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:25

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Київська Русь,
Рава Руська,
русини,
Історія України Руси,
Біла Русь, Червона Русь, Чорна Русь,
Русанівка,
...

Чомусь патріоти так хочуть відректися від власної історичної назви, з чого б це?
Чому не піднімають питання, що московити вкрали в нас назву?
І від неї (України-Русі) відхрещуються.


з.і.
Може ще центральну вулицю Тернополя товариші запропонують дерусифікувати.


ти с початку на карту подивись: Руські Тишки і Черкаські Тишки, Харківська область, 62440, відстань 3,5км
Руська Лозова і Черкаська Лозова 7км відстань

Руська Лозова -Село засноване у 1647 році(тобто за 7років до Переяславскої Зради).

Ти спочатку Катьку в Одесі знеси і всяких Потьомкіних,
а не розказуй відрікатися від нашої давної назви Русь.
Колоду з власного ока вийми.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:29

Цікаво...

Сообщение от 6 мая:
Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи».
По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров».
https://t.me/Crimeanwind/2452

Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?
fler
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:38

  fler написав:Сообщение от 6 мая:
Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи».
По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров».
https://t.me/Crimeanwind/2452

Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?

Всем сторонам удобна версия про нарушение правил пожарной безопасности.
Investor_K
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